Damar Hamlin mostró ‘signos de mejora’ mientras sigue en estado crítico, informan los Buffalo Bills

(CNN) — Damar Hamlin, defensa profundo de los Bills de Buffalo, mostró “signos de mejora”, informó el equipo este miércoles, mientras permanece en estado crítico.

“Damar permanece en la UCI en estado crítico con signos de mejora registrados ayer y durante la noche”, dijeron los Bills en un comunicado. “Se espera que permanezca en cuidados intensivos mientras su equipo de atención médica continúa monitoreándolo y tratándolo”.

El jugador de 24 años sufrió un paro cardíaco en medio de un partido este lunes, tras lo cual permanece sedado y con un ventilador mientras los médicos trabajan para que respire por sí mismo.

Su colapso en el campo llevó a la suspensión del juego de los Bills contra los Bengals de Cincinnati, dejando aturdido a un estadio repleto que momentos antes vibraba con la tacleada de Hamlin a un receptor abierto de los Bengals.

Diez segundos después del colapso, los entrenadores del equipo de los Bills estaban atendiendo al jugador. Se llevó una ambulancia al campo en menos de cinco minutos, según muestran las imágenes, y se le administró reanimación cardiopulmonar, según una transmisión de ESPN.

“Hamlin recibió atención médica inmediata en el campo por parte del equipo y personal médico independiente y paramédicos locales. Luego fue transportado a un hospital local donde se encuentra en estado crítico”, dijo la NFL. La liga se negó a proporcionar una actualización o más detalles sobre la condición de Hamlin durante una llamada nocturna con los periodistas.

Qué ocasionó el paro cardiaco de Hamlin

Todavía no está claro qué condujo al paro cardíaco de Hamlin, una afección que resulta de perturbaciones eléctricas que hacen que el corazón deje de latir correctamente de repente. La muerte puede ocurrir rápidamente si no se brinda ayuda de inmediato. No es lo mismo que un infarto o una insuficiencia cardíaca.

El corresponsal médico jefe de CNN, el Dr. Sanjay Gupta, explicó que cuando el corazón no late bien, el líquido a veces puede retroceder a los pulmones y dificultar que el personal médico oxigene al paciente. Por lo tanto, voltean a la persona boca abajo para facilitar la respiración.

Gupta también dijo que parece que Hamlin todavía tiene una cantidad significativa de disfunción cardíaca y su corazón no puede bombear suficiente sangre.

Una de las opciones de tratamiento es disminuir la demanda del cuerpo de sangre oxigenada, le dijo a Anderson Cooper de CNN.

La NFL investiga todas las posibles causas, dice el director médico

El Dr. Allen Sills, director médico de la NFL, dijo este miércoles que la liga investiga todas las posibles causas del paro cardíaco que sufrió Hamlin en el partido del lunes por la noche.

“Sé que ha habido muchas teorías y mucha discusión sobre la commotio cordis, y eso ciertamente es posible”, dijo Sills en una conferencia de prensa.

La commotio cordis, o conmoción cardíaca, ocurre cuando un trauma severo en el pecho interrumpe la carga eléctrica del corazón, causando fibrilaciones peligrosas.

Sills dijo que es un diagnóstico de exclusión, lo que significa que podría ser el diagnóstico si los médicos no encuentran otras causas. “Tienes que dar el tipo correcto de golpe en el lugar correcto del pecho con la cantidad correcta de fuerza en el momento correcto en ese ciclo cardíaco. Entonces, muchas cosas tienen que alinearse para que eso suceda”, explicó.

Los médicos buscarán posibles anomalías congénitas o de otro tipo en el corazón de Hamlin, dijo. Todos los jugadores se someten a un examen físico antes de cada temporada y los médicos toman un historial médico detallado, que incluye las pautas de detección de la Asociación Estadounidense del Corazón relacionadas con posibles problemas cardíacos.

Sills dijo que cada vez que un jugador es evacuado del campo, la NFL y sus expertos médicos hacen una revisión detallada de lo sucedido. También analizarán específicamente el papel del equipo de protección.

Oleada de apoyo para Hamlin

Aficionados y jugadores de toda la comunidad deportiva expresaron la noche de este lunes un apoyo abrumador para Hamlin.

La Asociación de Jugadores de la NFL tuiteó el lunes por la noche que la organización y “todos en nuestra comunidad están orando por Damar Hamlin”.

“Hemos estado en contacto con los jugadores de los Bills y los Bengals, y con la NFL. Lo único que importa en este momento es la salud y el bienestar de Damar”, dijo la asociación de jugadores.

