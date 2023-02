Damar Hamlin, jugador de los Bills de Buffalo, colapsa en el campo por un paro cardíaco: su estado es “crítico”

(CNN) — El jugador de los Bills de Buffalo, Damar Hamlin, se encuentra en estado crítico luego de sufrir un…

(CNN) — El jugador de los Bills de Buffalo, Damar Hamlin, se encuentra en estado crítico luego de sufrir un paro cardíaco en el campo durante el primer cuarto del partido del lunes por la noche entre los Bills y los Bengals de Cincinnati, dijo el equipo del jugador.

Hamlin cayó de espaldas momentos después de levantarse de una tacleada en campo abierto del receptor de los Bengals, Tee Higgins.

Hamlin choca con el receptor abierto de los Bengals de Cincinnati, Tee Higgins, momentos antes de su colapso.

“Su ritmo cardíaco se restableció en el campo y fue transferido al Centro Médico (Universidad de Cincinnati) para más pruebas y tratamiento. Actualmente está sedado y en estado crítico”, dijeron los Bills en un tuit la madrugada de este martes.

Diez segundos después del colapso, los entrenadores del equipo de los Bills estaban atendiendo al jugador. Se llevó una ambulancia al campo en menos de cinco minutos, según muestran las imágenes, y se le administró reanimación cardiopulmonar, según una transmisión de ESPN.

“Hamlin recibió atención médica inmediata en el campo por parte del equipo y personal médico independiente y paramédicos locales. Luego fue transportado a un hospital local donde se encuentra en estado crítico”, dijo la NFL. La liga se negó a proporcionar una actualización o más detalles sobre la condición de Hamlin durante una llamada nocturna con los periodistas.

El juego ha sido pospuesto debido a la emergencia médica de Hamlin, anunció el comisionado de la NFL, Roger Goodell, en el comunicado. El juego se detuvo a los 5:58 minutos del primer cuarto.

La NFL y la Asociación de Jugadores de la NFL acordaron posponer el juego, según el comunicado. El vicepresidente ejecutivo de operaciones de la NFL, Troy Vincent, quien jugó en la liga durante más de una década, dijo en la llamada de prensa que ninguno de los entrenadores o jugadores de los equipos pidió seguir jugando.

“Nunca he visto algo así desde que juego”, dijo Vincent. “Entonces, de inmediato, me puse en el lugar de los jugadores. ¿Cómo reanudas el juego después de haber visto un evento tan traumático frente a ti en tiempo real?”.

Damar Hamlin es examinado después de colapsar en el campo en el primer cuarto del partido del lunes por la noche entre los Bills de Buffalo y los Bengals de Cincinnati.

CNN se ha comunicado con los Bills en busca de comentarios.

Algunos de los compañeros de equipo de Hamlin decidieron quedarse en Cincinnati mientras el resto del equipo viaja de regreso a Buffalo la madrugada de este martes, dijo Vincent.

El receptor abierto de los Bills, Stefon Diggs, llegó al hospital donde Hamlin estaba siendo tratado el lunes por la noche, según mostró la transmisión de ESPN.

Hamlin ha jugado todos los partidos de esta temporada. El oriundo de Pensilvania, de 24 años, se unió a los Bills en 2021 como una selección de sexta ronda del draft después de jugar para la Universidad de Pittsburgh en las temporadas de 2016 a 2020.

Según su biografía de jugador de los Panthers de Pittsburgh, estaba en la lista roja –lo que significa que no participó en los juegos mientras permaneció en el equipo– en 2016 debido a una lesión. El sitio de la NFL agregó que también perdió tiempo de juego debido a lesiones en 2017 y 2019.

Oleada de apoyo para Hamlin

Aficionados y jugadores de toda la comunidad deportiva expresaron la noche de este lunes un apoyo abrumador para Hamlin.

La Asociación de Jugadores de la NFL tuiteó el lunes por la noche que la organización y “todos en nuestra comunidad están orando por Damar Hamlin”.

“Hemos estado en contacto con los jugadores de los Bills y los Bengals, y con la NFL. Lo único que importa en este momento es la salud y el bienestar de Damar”, dijo la asociación de jugadores.

The thoughts and prayers of all of Bills Mafia are supporting you, Damar. 🙏 pic.twitter.com/lDWNAOEPX4

— Buffalo Bills (@BuffaloBills) January 3, 2023

El basquetbolista de los Lakers de Los Ángeles, Lebron James, aplaudió la decisión de posponer el partido tras la emergencia médica.

“Definitivamente es la decisión correcta”, dijo después del partido de los Lakers contra los Hornets de Charlotte el lunes por la noche, y agregó: “La seguridad de los jugadores en todos los deportes es siempre lo más importante. Fue algo terrible de ver”.

“Mis pensamientos y oraciones se elevan hasta el cielo por la familia de ese chico, por él, por esa hermandad de la NFL y por todos los que son parte de la familia de la NFL”, dijo James.

Varios atletas estelares enviaron buenos deseos y oraciones, incluido el mariscal de campo de los Broncos de Denver, Russell Wilson; el mariscal de campo de los Bears de Chicago, Justin Fields; el mariscal de campo de los Ravens de Baltimore, Lamar Jackson, y el agente libre Odell Beckham Jr.

JJ Watt, ala defensiva de los Arizona Cardinals, tuiteó: “El juego no es importante. La vida de Damar Hamlin es importante. Por favor que esté bien. Por favor”.

Wayne Sterling, Kevin Dotson, Chris Boyette y Steve Almasy de CNN contribuyeron a este informe.

