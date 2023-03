CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 752¼ 753¼ 744¼ 750 —2½ May 759½ 761¾ 753½ 758¾ —1¾ Jul 762½ 763½ 755½ 760 —2½ Sep 769¼ 770¼ 763 766¾ —2½ Dec 783¾ 783¾ 776 779¼ —2¾ Mar 787¾ 790½ 785½ 787¾ —2¾ May 788 788¼ 786 787¾ —2¼ Jul 772½ 773 772 773 —1½ Sep 772½ —1¾ Dec 780¼ —2 Mar 773¾ —2 May 759½ —2 Jul 743 —2 Est. sales 66,099. Thu.’s sales 83,042 Thu.’s open int 346,732 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 681¾ 686 678¼ 683 +½ May 679 682¼ 675½ 680 Jul 667 669 663½ 665¾ —2¼ Sep 606 606¾ 602½ 603½ —3½ Dec 589½ 590 586 587¼ —2¾ Mar 596¾ 596¾ 593 594¼ —2½ May 599 599 596¼ 597 —2½ Jul 598 598 595¼ 595¾ —2¼ Sep 556 —1½ Dec 545½ 547¾ 545 545¾ —1¾ Mar 552 —1¾ May 553½ —1¾ Jul 554¼ —1¾ Sep 518½ —1¾ Dec 502½ 504½ 500 501½ —1 Jul 507 —1 Dec 479 480 479 480 — ¾ Est. sales 304,223. Thu.’s sales 278,964 Thu.’s open int 1,292,054, up 16,949 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 387¼ 390¼ 384¾ 388¼ +2 May 375¾ 382¼ 375¾ 381½ +4 Jul 380 382½ 379½ 381½ +4 Sep 378½ 379¾ 378½ 379¾ +3¾ Dec 381 382¼ 381 382¼ +2¼ Mar 377¾ +2¼ May 394¼ +2¼ Jul 386¾ +2¼ Sep 402½ +2¼ Dec 402½ +2¼ Jul 391¾ +2¼ Sep 407½ +2¼ Est. sales 515. Thu.’s sales 466 Thu.’s open int 3,385, up 69 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 1521¾ 1527 1506½ 1509½ —14 May 1513 1519 1502 1504½ —10¼ Jul 1502¾ 1509 1493¾ 1496 —8½ Aug 1461 1467 1454 1456¾ —5½ Sep 1387¾ 1394 1382½ 1385¾ —2½ Nov 1352 1358¼ 1347¾ 1351¼ —1¼ Jan 1355¼ 1361 1351 1354¾ — ¾ Mar 1345 1349¾ 1342 1346¼ +1¼ May 1338¾ 1342 1338 1342 +2½ Jul 1339 1341½ 1337¾ 1341½ +3 Aug 1328¼ +3 Sep 1298 +3 Nov 1276 1281 1276 1281 +3 Jan 1281¼ +3¼ Mar 1272¼ +3¼ May 1267½ +3¼ Jul 1277 +3¼ Aug 1266¼ +3¼ Sep 1246 +3¼ Nov 1233¾ +3¼ Jul 1229¾ +3¼ Nov 1200 +1½ Est. sales 179,231. Thu.’s sales 226,085 Thu.’s open int 671,013, up 2,361 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Mar 60.80 61.32 59.90 60.62 —.17 May 60.98 61.46 60.09 60.82 —.13 Jul 60.89 61.35 60.06 60.78 —.05 Aug 60.49 60.91 59.73 60.48 +.05 Sep 60.02 60.44 59.30 60.11 +.13 Oct 59.61 59.95 58.83 59.70 +.18 Dec 59.31 59.75 58.62 59.53 +.20 Jan 59.14 59.53 58.42 59.34 +.22 Mar 58.38 59.09 58.18 59.09 +.22 May 58.68 58.94 58.04 58.94 +.22 Jul 58.66 58.90 58.66 58.86 +.22 Aug 58.72 +.21 Sep 57.70 58.53 57.70 58.53 +.23 Oct 58.21 +.26 Dec 58.15 +.27 Jan 57.99 +.30 Mar 57.80 +.30 May 57.84 +.29 Jul 58.00 +.28 Aug 57.87 +.28 Sep 57.73 +.28 Oct 57.75 +.28 Dec 57.77 +.27 Jul 57.68 +.27 Oct 57.67 +.27 Dec 57.53 +.27 Est. sales 127,651. Thu.’s sales 104,456 Thu.’s open int 410,653, up 1,544 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Mar 477.10 481.70 471.30 473.50 —3.60 May 462.00 465.40 457.00 459.40 —2.60 Jul 452.00 454.30 447.50 449.50 —2.50 Aug 435.00 437.30 431.40 432.90 —2.20 Sep 415.60 417.70 413.10 413.70 —1.70 Oct 398.20 401.90 397.00 397.50 —1.50 Dec 396.00 399.90 394.70 395.10 —1.60 Jan 392.90 396.70 391.40 391.80 —1.70 Mar 387.30 387.40 385.70 385.70 —1.40 May 384.40 384.40 382.10 382.10 —1.10 Jul 382.60 382.60 380.70 380.70 —.80 Aug 383.80 383.80 377.30 377.30 —.10 Sep 372.30 +.10 Oct 365.60 +.10 Dec 365.30 365.30 364.40 364.40 +.10 Jan 362.40 +.10 Mar 358.10 +.10 May 354.60 +.10 Jul 361.10 +.10 Aug 359.00 +.10 Sep 355.00 +.10 Oct 358.50 +.10 Dec 356.40 +.10 Jul 354.90 +.10 Oct 354.90 +.10 Dec 349.30 +.10 Est. sales 94,971. Thu.’s sales 116,869 Thu.’s open int 417,007, up 6

