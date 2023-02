Cierran Parque Nacional Tortugas Secas en Florida debido a la llegada masiva de migrantes cubanos durante el fin de semana festivo

(CNN) — El Parque Nacional Tortugas Secas en los Cayos de la Florida fue cerrado temporalmente al público a partir…

(CNN) — El Parque Nacional Tortugas Secas en los Cayos de la Florida fue cerrado temporalmente al público a partir de este lunes “mientras la policía y el personal médico evalúan, brindan atención y coordinan el transporte a Key West para aproximadamente 300 migrantes que llegaron al parque en los últimos días”, dice un comunicado de prensa del Servicio de Parques Nacionales (NPS).

Según el comunicado, al igual que en otros lugares de los Cayos, “el parque ha visto recientemente un aumento de personas que llegan en barco desde Cuba y atracan en las islas del Parque Nacional Tortugas Secas”, dijo NPS este lunes.

El parque nacional dijo que se espera que el cierre de Tortugas Secas dure varios días por la seguridad de los visitantes y el personal del parque “debido a los recursos y espacio necesarios para atender a los migrantes”.

Según un tuit de la Fuerza de Tareas de Seguridad Nacional de la región sureste, las autoridades federales, estatales y locales están “conscientes de múltiples desembarcos de migrantes este fin de semana en” Tortugas Secas.

#Breaking: During the past 24 hours, U.S. Border Patrol agents & LE partners responded to 5 migrant landings throughout the Florida Keys and encountered 88 Cuban migrants. @USCGSoutheast @mcsonews @CBPAMORegDirSE #NewYearsEve #Saturday #florida #Cuba pic.twitter.com/Aq415sNGDa

— Chief Patrol Agent Walter N. Slosar (@USBPChiefMIP) December 31, 2022

Varios organismos encargados de hacer cumplir la ley “están coordinando esfuerzos para traer a las personas que actualmente están varadas en las islas remotas y deshabitadas”, según un tuit.

“Los servicios de transbordadores y hidroaviones operados por concesión también están suspendidos temporalmente”, dijo el comunicado de prensa.

La condición y el número total de migrantes que están siendo procesados no está claro.

Solo en el día de Año Nuevo, se encontraron más de 160 migrantes en los Cayos de Florida, según una serie de tuits del jefe de Protección de la Guardia Costera Walter N. Slosar. Alrededor de 88 migrantes fueron hallados en el área en la víspera de Año Nuevo, dijo Slosar.

En octubre y noviembre, hubo casi 14.000 encuentros con migrantes cubanos en el estado, en comparación con alrededor de 35.000 en todo el estado en el año fiscal de 2022, según muestran los datos de la USCBP.

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.