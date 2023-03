Así es la vida y carrera de Pedro Pascal, protagonista de The Last of Us: películas, series, familia

(CNN Español) — Luego de más de un año de espera desde que vimos la primera imagen de la serie,…

(CNN Español) — Luego de más de un año de espera desde que vimos la primera imagen de la serie, The Last of Us finalmente se estrenó este domingo por la noche en México y Estados Unidos.

Pedro Pascal (como Joel) es uno de los protagonistas de The Last of Us, que es la apuesta más reciente y ambiciosa de HBO Max en el mundo audiovisual. Esta producción también es estelarizada por Bella Ramsey (como Ellie).

Tras el estreno del primer episodio, la crítica en paginas como Rotten Tomatoes e IMDb ya favorece a la serie de gran manera, pues tiene una calificación promedio del 99% y de 9,6, respectivamente.

Crítica de “The Last of Us”: HBO adapta con maestría una de las mejores y más desgarradoras historias del videojuego

El éxito inicial y futuro de The Last of Us recaerá en gran parte en las actuaciones de Ramsey y Pascal, quienes en la serie se desenvuelven en un mundo hostil y violento que ha sido arrasado por un virus que convierte a las personas en infectados.

Así como Ramsey ya ha trabajado en producciones ampliamente aclamadas como Game of Thrones, Pascal ha hecho lo propio en esa misma serie y en The Mandalorian, donde es protagonista.

Para conocer más del protagonista latino de The Last of Us, te presentamos algunos detalles de su vida personal y profesional, según información de IMDb.

Vida y carrera de Pedro Pascal

Datos personales y familia

Nombre completo: Jose Pedro Balmaceda Pascal

Fecha de nacimiento: 2 de abril de 1975 (en 2023 cumple 48 años)

Lugar de nacimiento: Santiago, Chile

Padres: Veronica Pascal y José Pedro Balmaceda Riera

Hermanos: Lux Pascal, Javiera Balmaceda y Nicolás Balmaceda

Estudió en Estados Unidos, país al que se mudó cuando era niño debido a que sus padres eran opositores a la dictadura de Augusto Pinochet y huyeron de ahí.

Asistió a la Escuela de Artes del Condado de Orange (OCSA, por sus siglas en inglés) y luego se graduó de la Escuela de Artes Tisch de la Universidad de Nueva York en 1997

De izquierda a derecha: Lamar Johnson, Jeffrey Pierce, Storm Reid, Nico Parker, Pedro Pascal, Bella Ramsey, Merle Dandridge y Gabriel Luna asisten al estreno en Los Ángeles de “The Last Of Us” de HBO en el Regency Village Theatre el 09 de enero de 2023 en Los Ángeles, California. (Foto de Frazer Harrison/Getty Images)

Películas y series en su carrera

Según IMDb, Pedro Pascal ha estado en el reparto de 64 producciones audiovisuales (desde cortometrajes, podcast y videojuegos, hasta series, películas y videos musicales): 59 de ellas ya están disponibles y las cinco restantes se encuentran en preproducción, producción o posproducción.

Esas cinco producciones que aún no se estrena son las siguientes:

Tropico

Strange Way of Life

My Dentist’s Murder Trial

Freaky Tales

The Uninvited

Asimismo, te dejamos las otras 59 producciones:

The Mandalorian

The Last of Us

La burbuja

House Comes with a Bird

El peso del talento

El libro de Boba Fett

Llamadas

Vuelo Nocturno 2

Mujer Maravilla 1984

Home Movie: The Princess Bride

Community: Webisodes

Motherhacker

Triple frontera

Si la colonia hablara

Asesinato en el hormiguero express

El justiciero 2

Prospect

Kingsman: El círculo dorado

Narcos

La gran muralla

Dishonored 2

Exposed

Sweets

Sia: Fire Meet Gasoline

Bloodsucking Bastards

The Mentalist

Graceland

Game of Thrones

The Sixth Gun

Homeland

Red Widow

Nikita

CSI

Body of Proof

Wonder Woman

Los ángeles de Charlie

Sweet Little Lies

La ley y el orden: Unidad de Víctimas Especiales

Burn Notice: The Fall of Sam Axe

Brothers & Sisters

Los agentes del destino

Lights Out

The Good Wife

Nurse Jackie

La ley y el orden: Intento criminal

Iris

I Am That Girl

La ley y el orden

Sin rastro

Hermanas

La tierra contra la araña

NYPD Blue

Touched by an Angel

Buffy, la cazavampiros

Undressed

Downtown

G vs E

Window Shopping

Burning Bridges

“The Last of Us” se emite en HBO Max, parte de Warner Bros. Discovery, la compañía matriz de CNN.

