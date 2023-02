ANÁLISIS | Los republicanos traen el caos de vuelta a Washington: McCarthy tendría su parte de culpa

(CNN) — El caos vuelve a gobernar en Estados Unidos. Dos años después de que el maestro del caos político,…

(CNN) — El caos vuelve a gobernar en Estados Unidos.

Dos años después de que el maestro del caos político, el expresidente Donald Trump, saliera de Washington en desgracia, los republicanos finalmente recuperaron parte del poder.

Pero todavía no saben cómo usarlo correctamente.

Después de semanas de comprometerse a hacer que el presidente de Estados Unidos Joe Biden rindiera cuentas, la nueva mayoría republicana de la Cámara llegó a Washington este martes, y fracasó rápidamente en su tarea más básica: elegir un líder para que dirigiera la Cámara. Una revuelta de ultraintransigentes en una bancada que ya era de línea dura humilló a Kevin McCarthy, y el legislador de California vio frustrado, al menos por ahora, su sueño de décadas de empuñar el mazo de la mayoría.

Trump, quien es en parte culpable de la debacle después de contribuir a una mayoría republicana en la Cámara de Representantes menor a la esperada después de sus intervenciones interesadas en las elecciones intermedias, pidió el miércoles a respaldar a McCarthy.

“Republicanos, no conviertan un gran triunfo en una gran y vergonzosa derrota”, escribió el expresidente en su plataforma Truth Social en mayúsculas, diciendo que McCarthy haría un buen y “tal vez incluso un gran trabajo”.

Muchos de los rebeldes se encuentran entre los partidarios más fuertes de Trump y McCarthy hablaron con Trump el martes por la noche en medio de señales de que su apoyo comenzaba a desvanecerse.

Incluso la representante de Georgia, Marjorie Taylor Greene, más conocida por adoptar teorías de conspiración que por un gobierno estable, se quejó de que el Partido Republicano estaba frustrando sus propios objetivos “porque 19 republicanos decidieron hacer estallar la carrera del presidente (de la Cámara)”. (Greene respalda a McCarthy).

McCarthy se convirtió en el primer candidato en un siglo en fracasar en una primera votación para elegir al presidente de la Cámara de Representantes. Lo más llamativo es que el estancamiento en la votación significa que los republicanos ni siquiera pueden asumir el control que ganaron en las elecciones intermedias, ya que aún no se puede posesionar una nueva Cámara.

Kevin McCarthy no logra el apoyo suficiente: ¿qué pasa mientras no hay presidente de la Cámara de Representantes de EE.UU.?

OPINIÓN | Republicanos radicales quieren más poder 6:09

Las escenas extraordinarias en el pleno de la Cámara

En un día surrealista, el Congreso 118 se inauguró con republicanos luchando contra republicanos, mientras que los demócratas, que deberían haber estado de luto por la pérdida de mayoría, estaban felices por el circo republicano que contemplaron.

“Hakeem, Hakeem”, corearon los demócratas mientras su nuevo líder, el representante Hakeem Jeffries de Nueva York, que obtuvo más votos que McCarthy en las tres primeras votaciones nominales de la nueva Cámara que se supone que debe controlar el Partido Republicano, aunque Jeffries también se quedó corto en la votación de obtener la mayoría de 218.

En un momento dado, el agitador representante de Ohio Jim Jordan, un héroe de la derecha, se puso de pie para postular a McCarthy como líder, pero 19 representantes lo rechazaron votando que Jordan debería tener el cargo más importante que él insiste en que no quiere. (Jordan está más interesado en lacerar a los designados de Biden como presidente de la Comisión Judicial).

Así está compuesto el nuevo Congreso en EE.UU. que servirá de 2023-2025

Pelea republicana muestra que no hay interés por gobernar, dice Ortega 0:46

Fue una debacle que duró todo el día, en la que McCarthy parecía no tener otra estrategia que toparse contra la pared, y terminó con la Cámara en un limbo absurdo. Los familiares elegantemente vestidos que viajaron a Washington para ver a sus nuevos legisladores juramentados con orgullo estaban aburridos y decepcionados. La Cámara levantó la sesión que se debía reanudar este miércoles al mediodía, aunque hay pocas señales de que se romperá el punto muerto.

“No pensé que íbamos a ser más productivos al continuar el día”, dijo McCarthy a los periodistas este martes por la noche. Pero insistió en que no abandonaría la carrera por la presidencia de la Cámara.

“No va a suceder”, dijo, y agregó: “Solo necesitamos 11 votos más para ganar”, lo que implica que cree que puede lograr que varios miembros voten presentes, lo que reduciría el umbral que necesitaría.

Las conclusiones de un día surrealista en la Cámara

El panorama se aclarará este miércoles a medida que se acerque la cuarta votación. Pero he aquí algunas conclusiones del drama de este martes:

— La guerra civil del Partido Republicano, que estalló con la reacción violenta del Tea Party contra la administración de Obama, está lejos de agotarse. Fue responsable de las salidas de los presidentes republicanos de la Cámara de Representantes, Paul Ryan y John Boehner, y Trump lo puso a toda marcha. Y tan pronto como el partido volvió a oler el poder, esa lucha estalló abiertamente cuando los radicales buscan destruir un establecimiento del partido que ya se ha desplazado a la extrema derecha para apaciguarlos.

— Incluso si McCarthy prevalece, será un líder de la mayoría débil que puede estar en el cargo pero apenas en el poder. El californiano tuvo semanas para reunir su mayoría. O contó incorrectamente los votos o no tiene control sobre su bancada. Es probable que ninguno de los escenarios conduzca a una mayoría que efectivamente apunte su fuego contra los demócratas y la Casa Blanca y pueda construir un caso sólido para los votantes para las elecciones de 2024. Si los republicanos no pueden unirse en una votación fácil para elegir líder de la Cámara, ¿cómo se unirán en las difíciles, por ejemplo, en proyectos de ley de gastos del gobierno?

— No hay cómo ganarse a los pirómanos políticos. Fuentes de liderazgo dicen que McCarthy ofreció múltiples concesiones a los representantes Matt Gaetz de Florida y Andy Biggs de Arizona y otros miembros del Caucus Freedom de la Cámara de extrema derecha, incluido el debilitamiento de la capacidad del líder de la mayoría para aferrarse al poder. Pero se negaron, dejando en claro que se trata tanto de personalidades como de ideología. Marcan a McCarthy como un vendido, el caimán más grande del “pantano” de Washington en quien nunca confiarán.

“Tal vez la persona adecuada para ser el presidente de la Cámara no sea alguien que haya vendido acciones propias durante más de una década para conseguirlo”, dijo Gaetz en la sala este martes en un golpe cortante a McCarthy, quien estaba sentado a unos metros de distancia.

— McCarthy debe tener algo que ofrecerles a los rebeldes para ganar sus votos. Ellos desdeñan los puestos de las grandes comisiones y no sueñan con aprobar proyectos de ley exclusivos. No les importa que la mayoría del Partido Republicano en la Cámara quiera a McCarthy. Para ellos, como lo fue para Trump, el caos es el punto. Asumir el “pantano” los reserva en programas de entrevistas conservadores, aumenta su recaudación de fondos y pule sus credenciales de ser parte de MAGA (Make America Great Again, la política de línea dura del expresidente Donald Trump).

El exrepresentante Jaime Herrera Beutler del estado de Washington, quien votó para acusar a Trump, perdió una primaria ante un rival respaldado por el expresidente, y que luego perdió las elecciones generales ante un demócrata, le dijo a Jake Tapper de CNN este martes que los rebeldes estaban en esto solos.

“Es solo drama. … Tienen esta plataforma descomunal”, dijo. “Es simplemente ridículo”.

¿Qué significa para Biden la nueva conformación del Congreso? 6:48

— La pequeña mayoría republicana, lo que significa que McCarthy solo podía darse el lujo de perder cuatro votos para el cargo de líder, dominará el Congreso 118. Esto no solo les dio a los intransigentes la oportunidad de mantener a McCarthy como rehén en la carrera por el liderazgo; significará que, en cualquier momento, la Cámara puede cerrarse por unos pocos votos. Esto no es solo una preocupación para el eventual presidente de la Cámara. La Casa Blanca también debería estar preocupada, dados los inminentes enfrentamientos sobre los presupuestos gubernamentales y el aumento del techo de la deuda.

Irónicamente, es posible que McCarthy sea el único culpable. Al abrazar rápidamente a Trump después de criticarlo inicialmente por el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021, vinculó irrevocablemente la campaña electoral de mitad de período de su partido a la reputación de Trump. Pero muchos votantes se sintieron alienados por la negación electoral del expresidente y lograron que McCarthy obtuviera una mayoría en la Cámara mucho más pequeña e impracticable de lo que esperaba.

— Una interpretación de las elecciones intermedias fue que los votantes, agotados por la turbulencia de los años de Trump y una pandemia única en un siglo, dieron un grito de estabilidad y calma y, por lo tanto, no estaban dispuestos a entregar todo el poder disponible en noviembre de vuelta a los republicanos. (Si bien no lograron una ola roja en la Cámara, el Partido Republicano no logró recuperar el Senado y los demócratas aumentaron su mayoría). Las escenas en la Cámara de este martes no eran lo que esos votantes tenían en mente en noviembre.

— Y los demócratas ya están tratando de sacar provecho político de ello, vindicando sus afirmaciones de que los republicanos todavía no son aptos para el poder y deberían ser expulsados en la primera oportunidad en las próximas elecciones. “Acabo de ver a los republicanos de la Cámara sumergirse en un caos total en el pleno de la Cámara”, dijo Jeffries a los donantes demócratas en un correo electrónico de recaudación de fondos. “Esto cambia todo para los demócratas. Ahora tenemos una gran oportunidad de intervenir y mostrar lo que podemos hacer”.

El líder de la minoría de la Cámara de Representantes de EE.UU., Kevin McCarthy, (al centro) toma su asiento cuando llega al inicio del 118º Congreso en la Cámara de Representantes en el Capitolio de EE.UU. el 3 de enero de 2023 en Washington. (Win McNamee/Getty Images)

“Los 20 talibanes”

En todo caso, McCarthy se debilitó con cada pase de lista, incluso aunque una fuente republicana de alto rango le dijo a CNN que nunca retrocedería y que “vamos a la guerra”. Algunos miembros del Partido Republicano ahora se refieren a los rebeldes como “el caucus del caos” o “Los 20 talibanes”, informó Manu Raju de CNN.

Pero un legislador que se opuso a McCarthy, el representante de Carolina del Sur Ralph Norman, prometió que seguiría luchando durante “seis meses” si fuera necesario para frustrar la candidatura del californiano a presidente de la Cámara. A pesar de la dura charla, McCarthy, quien se instaló prematuramente en la suite de la oficina del líder de la mayoría, se enfrenta a realidades dolorosas. Incluyen la pregunta de si su candidatura está condenada al fracaso, dado que parece imposible que pueda ganarse al puñado de objetores más duros. Este martes por la noche, algunos republicanos parecían estar jugando con la posibilidad de que pudiera surgir otro candidato, después de que la Cámara se convirtiera en una farsa y su partido se convirtiera en el hazmerreír.

Pero las posibilidades de una elección de compromiso que podría unir a los miembros de ultraderecha y más moderados que ganaron en los distritos de Biden parecen remotas.

McCarthy tendrá una nueva oportunidad este miércoles para demostrar que puede controlar su partidoy finalmente traer algo de orden a la nueva mayoría republicana, incluso si el camino a seguir sigue siendo imposible de identificar. Tal vez un día de luchas internas convenza a todos los republicanos de que corren el riesgo de desperdiciar su mayoría.

“Tenemos una agenda y queremos implementar esa agenda y podemos ser la bancada que se reúna para hacer eso o podemos dejar que unos pocos seleccionados nos impidan hacerlo”, le dijo a CNN este martes el representante republicano de Utah Blake Moore, argumentando que McCarthy había logrado que su partido volviera al poder en la Cámara.

“No eliminas a un lanzador en medio de un juego sin hits”, agregó.

Pero después de su triple derrota en votos para presidir la Cámara este martes, McCarthy ahora debe demostrar que no son tres strikes y quedó fuera.

