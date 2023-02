ANÁLISIS | Kevin McCarthy lleva la desesperación por ser presidente de la Cámara de Representantes a un nuevo nivel

(CNN) — Kevin McCarthy está tan desesperado por ser presidente de la Cámara de Representantes que está listo para destripar…

Listen now to WTOP News

(CNN) — Kevin McCarthy está tan desesperado por ser presidente de la Cámara de Representantes que está listo para destripar su propio poder solo para conseguir el cargo.

El republicano de California dio a conocer importantes concesiones este miércoles por la noche después de que los radicales de derecha lo criticaran y bloquearan su candidatura al poder con seis humillantes votos, un debut absurdo para la nueva Cámara liderada por el Partido Republicano.

Las medidas, solo propuestas porque por ahora no han sido acordadas, no solo podrían consagrar la caótica inestabilidad de la pequeña nueva mayoría republicana, sino que también podrían convertirlo en un rehén permanente de las voces más extremas de su partido. Y un líder de la mayoría neutralizado incapaz de obligar a sus miembros a votar con fuerza podría tener graves implicaciones con el Congreso que enfrenta decisiones críticas a finales de este año, incluida la necesidad de aumentar el límite de endeudamiento del gobierno, un deber que, si no se cumple, podría llevar a las economías de EE.UU. y del mundo a una crisis.

Manu Raju y Melanie Zanona de CNN informaron este miércoles por la noche que McCarthy había aceptado un cambio de regla que permitiría a un solo miembro pedir una votación para expulsar a un presidente de la Cámara en funciones, según dos fuentes familiarizadas con el asunto. El principal republicano también acordó más poder para el Freedom Caucus de extrema derecha, lo que ayudaría a determinar cómo y cuándo los proyectos de ley llegan al pleno. Es probable que las concesiones afecten a muchos miembros más moderados de la mayoría entrante, que temen que sus electores en asientos oscilantes se desanimen ante más extremismo.

McCarthy pierde la sexta votación para presidente de la Cámara de Representantes y su candidatura peligra cada vez más

Republicanos protagonizan pelea en el pleno de la Cámara de Representantes 3:45

Las propuestas surgieron después de que la nueva mayoría de la Cámara de Representantes finalmente acordara algo el miércoles: luego de otro día de disputas e insultos, votaron por poco aplazar su inútil búsqueda de un líder de la mayoría hasta este jueves.

Los vítores que brotaron de las bancas republicanas cuando se cerró la votación reflejaron el estado irrisorio de la nueva administración republicana de la Cámara, que no puede realizar la única tarea que tiene actualmente, elegir un líder, y está retrasando el funcionamiento de la Cámara.

La idea de que una nueva mayoría fresca está llegando a la ciudad para ocuparse de los asuntos de los estadounidenses está hecha trizas. El desorden en la nueva Cámara el martes y el miércoles sugirió que cada voto difícil, e incluso fácil, en la nueva Cámara podría verse afectado por la realidad de una mayoría disfuncional cuando pequeños grupos de miembros podrían cerrar la Cámara.

Por un lado está McCarthy, quien se niega a ceder en sus aspiraciones personales de poder a pesar de la creciente evidencia de que quizás nunca gane los votos que necesita en su propio partido. Incluso si logra salir airoso después de ceder repetidamente a sus críticos, será un presidente fatalmente debilitado.

“El país o Kevin McCarthy. ¿Cuál debería tener más peso?”, dijo el recientemente retirado representante republicano Adam Kinzinger de Illinois, quien ahora es analista político de CNN.

Por otro lado, hay una banda de fanáticos de derecha que toman como rehenes a su partido, la Cámara y el país, algunos sin otro objetivo claro que destruir la idea misma de gobernabilidad. Para ellos, el caos es el punto.

“Es un tipo desesperado cuyo porcentaje de votos está cayendo con cada voto subsiguiente y estoy listo para votar toda la noche, toda la semana, todo el mes, y nunca por esa persona”, dijo Matt Gaetz, el congresista de Florida que encabeza la iniciativa “Never Kevin”.

Pero a medida que la humillación se amontonaba para el legislador de California, hubo un mínimo indicio de un salvavidas cuando comenzó a abrirse una división dentro del bloque anti-McCarthy.

Varios legisladores que quieren cambios de gran alcance en la forma en que funciona la Cámara informaron un progreso genuino en las conversaciones con McCarthy. Uno de ellos, el representante de Texas Chip Roy, predijo que podría obtener más de 10 votos si las conversaciones resultan satisfactorias.

El líder republicano de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, en el Capitolio el 4 de enero de 2023. (Crédito: Anna Moneymaker/Getty Images)

Aún así, las matemáticas parecen difíciles para McCarthy ya que el bloque Gaetz se mantiene firme y McCarthy solo puede darse el lujo de perder cuatro votos republicanos y para ganar la presidencia.

Incluso mientras abriga la esperanza de que las conversaciones intensas con los rebeldes aún puedan proporcionar un camino estrecho hacia la victoria, la presión aumenta inexorablemente sobre McCarthy.

La pregunta es si otro día de votaciones sin sentido este jueves hará que los congresistas comiencen a considerar si debería hacerse a un lado por un colega de mayor confianza universal, tal vez el representante Steve Scalise de Louisiana, por ejemplo. Muchos republicanos se quejan de que sus esperanzas de ejercer el poder rápidamente y estrangular a la administración Biden se han desvanecido.

Si bien otro Día de la Marmota en la Cámara de Representantes no produjo un nuevo líder de la mayoría, sí ofreció pistas sobre cómo podría desarrollarse un final en la batalla por el mazo del líder. También proporcionó información sobre el nuevo equilibrio de poder en Washington y cómo funcionará (o no funcionará) el Congreso en los próximos meses.

Así es el nuevo Congreso en EE.UU. que servirá de 2023-2025

¿Qué significa para Biden la nueva conformación del Congreso? 6:48

¿Cuál es el próximo movimiento de McCarthy?

Si el líder republicano no puede demostrar progreso cuando la Cámara se reúna para votar nuevamente por el líder de la mayoría este jueves, estará en serios problemas. Después de evitar lo que habría sido una votación nominal humillante este miércoles por la noche, se supo que McCarthy había hecho aún más concesiones.

McCarthy también se reunió con Roy, un reticente que ha estado exigiendo cambios en los procedimientos que rigen los asuntos de la Cámara, y miembros novatos entre los 20 o más republicanos que votaron en su contra. El representante republicano Mike Gallagher de Wisconsin, que apoya a McCarthy, dijo que los 20 legisladores que se opusieron al aspirante a presidente se dividieron en dos grupos: los que quieren cambios sustantivos en las reglas y los que simplemente no les gusta el líder republicano desde hace mucho tiempo.

“Si es esto último, no es tan constructivo porque no debería ser sobre la personalidad, debería ser sobre el proceso, pero no sé. No tengo idea de cuántos hay en ninguno de los campos”, dijo a CNN.

Pero las fuentes también admitieron que las nuevas propuestas, incluso si fueran aceptadas, no ganarían a todos los reticentes que necesita McCarthy. Y el continuo alboroto plantea una pregunta más profunda de por qué el líder del Partido Republicano, que ha tenido semanas para consolidar su mayoría, aún no puede lograrlo. Cualquier líder entrante que haya demostrado ser tan incapaz de alinear a su coalición correrá el riesgo perenne de ser destituido de su cargo.

ANÁLISIS | Los republicanos traen el caos de vuelta a Washington: McCarthy tendría su parte de culpa

¿Qué tiene de malo el debate de todos modos?

En apasionados discursos y entrevistas, Roy ha argumentado que la Cámara finalmente está teniendo debates consecuentes. Bajo los recientes líderes demócratas y republicanos, el orden normal y la secuenciación de nuevas leyes a través del proceso de las comisiones y los debates en el pleno de la Cámara se han reducido a medida que el partidismo severo y el estancamiento hacen que los líderes apliquen una disciplina despiadada según la línea del partido.

A menudo, múltiples proyectos de ley de financiamiento en todo, desde la agricultura hasta la defensa y el transporte al espacio, se agrupan en enormes proyectos de ley generales de fin de año, como el gigantesco paquete de gastos de $ US1,7 billones que el Congreso finalmente aprobó en diciembre. Múltiples miembros republicanos aparecieron en CNN este miércoles presentando argumentos razonados sobre la necesidad de reparar una institución rota, abrir los asuntos de la Cámara al público y llevar a cabo un proceso de asignación adecuado a través de comisiones con tiempo para debates completos, evaluaciones presupuestarias y enmiendas.

“Realmente creo que esto sea democracia en acción”, dijo el representante republicano de Carolina del Norte, Dan Bishop, a Jake Tapper de CNN. “Si no están satisfechos con Washington tal como es, entonces no puede estar satisfecho haciendo lo mismo”.

El problema, sin embargo, es que el Congreso ha recurrido a proyectos de ley ómnibus en los últimos años por una razón: ha sido tan polarizado y disfuncional que la única forma de llevar un proyecto de ley al escritorio del presidente es juntar todos los gastos.

Así que, si bien tienen buenas intenciones, las aspiraciones de reforma podrían causar más disfunciones.

Cómo hablarle al comité del caos

El otro bloque de votos anti-McCarthy parece mucho más difícil de influir. Los gustos de Gaetz, los representantes Lauren Boebert de Colorado, Bob Good de Virginia y Ralph Norman de Carolina del Sur no parecen estar más cerca de votar para nombrarlo líder.

“No voy a apoyar a Kevin”, dijo edte miércoles otro reticente, el representante Andy Biggs de Arizona, reforzando su posición de no.

Además de asegurar una concesión de McCarthy que lo convertiría casi en un orador desdentado, con el regreso de una regla que permitiría a cualquier miembro pedir una votación para destituirlo, a menudo no está claro lo que estos miembros quieren. O si hay algo que McCarthy podría darles que les haría cambiar de opinión.

Algunos republicanos acusan a sus colegas de fanfarronear y de usar el centro de atención para recaudar fondos para la campaña y conseguir apariciones en los medios conservadores. Si hay una base filosófica para la oposición, es como la última expresión del ala antisistema del Partido Republicano desde hace mucho tiempo que busca neutralizar al propio gobierno.

Esta política de destrucción fue impulsada a toda marcha por el expresidente Donald Trump, con sus promesas de drenar el “pantano” de Washington. Y Steve Bannon lo expresó de manera más elocuente al comienzo de la administración Trump como “la deconstrucción del estado administrativo”. El problema para McCarthy, que se ha hecho amigo de Trump y, a menudo, ha apaciguado a los fanáticos, es cómo negociar con alguien cuya principal aspiración es el caos.

Esto dice el informe final de la Comisión que investigó el ataque al Capitolio 3:22

Ya nadie le tiene miedo a Trump

El elefante no estaba en la habitación.

La madrugada del miércoles, Trump entregó el tipo de respaldo total a McCarthy que el californiano debe creer que se le debe después de su obsequioso apoyo al expresidente después de la insurrección del 6 de enero de 2021.

“Voten por Kevin, cierren el trato, denle la victoria”, escribió Trump en Truth Social. “Republicanos, no conviertan un gran triunfo en una derrota gigante y vergonzosa”.

Fue el tipo de explosión en las redes sociales que alguna vez habría hecho que los miembros republicanos se pusieran en fila. Pero ya no. No pareció cambiar un solo voto.

Norman, por ejemplo, rechazó el llamado del expresidente.

“No estoy de acuerdo con Trump. Esta es nuestra lucha. Esto no es de Trump, y yo apoyo a Trump. No estoy de acuerdo con eso. Kevin es quien lo va a censurar”, dijo Norman. En otra señal de que el hechizo de Trump puede haberse roto, Boebert dijo que su “presidente favorito” había llamado a los rebeldes que se oponían a McCarthy y les había dicho que terminaran.

“Creo que esto debe revertirse, el presidente debe decirle a Kevin McCarthy, ‘Señor, no tiene los votos y es hora de retirarse’”.

Su reprimenda fue la última señal de que después de dos años en la política exilio, una intervención desastrosa en las elecciones intermedias y un lanzamiento de campaña de baja energía para 2024, el jugo de Trump ya no es lo que alguna vez fue en las filas republicanas en la Cámara. Si bien la relación del expresidente con la base republicana seguramente permanece intacta, es poco probable que este tipo de insubordinación haya caído bien en Mar-a-Lago.

“Es vergonzoso”

El espectáculo en la Cámara este miércoles tenía más en común con el caos y la recriminación que se desarrolla en los parlamentos de Europa o Israel, donde a veces puede llevar semanas o meses llegar a un líder o una mayoría gobernante, que en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, donde el voto por el presidente es normalmente una formalidad.

Y esto no es solo una lucha interna. Después de todo, el presidente de la Cámara es el segundo en la línea de sucesión presidencial detrás de la vicepresidenta Kamala Harris.

“Es vergonzoso para el país”, dijo este miércoles el presidente Joe Biden, mientras capitalizaba el caos en un evento en Kentucky que destacó el liderazgo político bipartidista sobre su enorme paquete de infraestructura, apareciendo con el líder republicano del Senado, Mitch McConnell.

“No estoy haciendo un (punto) partidista, esa es la realidad: poder tener un Congreso que no puede funcionar es simplemente vergonzoso”.

— Manu Raju, Melanie Zanona, Lauren Fox, Veronica Stracqualursi, Ted Barrett, Morgan Rimmer contribuyeron a este informe.

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.