Alec Baldwin y otras celebridades acusadas de homicidio involuntario por una tragedia mortal

(CNN) –– El actor y productor Alec Baldwin no es la única celebridad que ha enfrentado cargos penales relacionados a…

Listen now to WTOP News

(CNN) –– El actor y productor Alec Baldwin no es la única celebridad que ha enfrentado cargos penales relacionados a una muerte ocurrida en una tragedia.

Por qué la Fiscalía de Santa Fe decidió acusar a Alec Baldwin “de homicidio involuntario” por el tiroteo de “Rust”

Los fiscales de Santa Fe, Nuevo México, acusarán a Baldwin y a una especialista en armas de dos cargos de homicidio involuntariopor el tiroteo que cobró la vida de la directora de fotografía Halyna Hutchins en el set de la película “Rust”, en 2021.

A Hutchins la impactó una ronda de munición real que se disparó desde un arma de utilería que Baldwin sostenía en ese momento, mientras ensayaban una escena de la cinta.

¿Qué es homicidio involuntario? Esto enfrenta Alec Baldwin por los cargos por el tiroteo fatal de ‘Rust’

Baldwin, quien ha sostenido que no sabía que el arma que disparó tenía una bala real, calificó la decisión de los fiscales de “terrible error judicial”, según su abogado, Luke Nikas, quien prometió disputar contra los cargos.

Jason Bowles, abogado de la especialista en armas de la película Hannah Gutiérrez Reed, dijo que un jurado declarará inocente a su cliente porque “ella no ha cometido ningún delito”.

El caso Baldwin y otros trágicos accidentes que dejaron muertos en un set de grabación

Estas son las otras celebridades que enfrentaron situaciones legales similares.

Vince Neil

El vocalista principal de Mötley Crüe fue acusado de homicidio involuntario vehicular y de conducir bajo los efectos del alcohol, luego de que su amigo Nicholas “Razzle” Dingley, baterista de la banda finlandesa Hanoi Rocks y quien iba en el auto de Neil, muriera durante un accidente de tránsito por ebriedad en 1984.

Neil se declaró culpable de los cargos, le ordenaron pagar una multa de US$ 2,5 millones en restitución y estuvo menos de un mes en la cárcel.

Matthew Broderick

Broderick y su entonces novia Jennifer Grey, también coprotagonista de “Ferris Bueller’s Day Off”, conducían por Irlanda del Norte en 1987 cuando el vehículo en el que iban chocó con otro automóvil.

Las personas en ese automóvil, Anne Gallagher, de 28 años, y su madre, Margaret Doherty, de 63, murieron a causa de las heridas que sufrieron.

Según The New York Post, Broderick, quien quedó inconsciente y gravemente herido tras el accidente, enfrentaba cinco años de prisión por el cargo de conducción negligente. Lo hallaron culpable de esa acusación y lo multaron con US$ 175.

“El accidente automovilístico en Irlanda fue, diría, uno de los tres traumas principales de mi vida, quizás el primero”, comentó Grey a “Entertainment Tonight” durante una entrevista la primavera pasada.

“Es muy difícil describir una experiencia cercana a la muerte y estar presente en la muerte de otras personas”, dijo. “Estar sola en una carretera rural en medio de la nada, sin nadie más alrededor o consciente, fue bastante aterrador… Me llevó a muchas otras cosas en mi vida”, añadió.

“Fue un accidente”, agregó Grey. “Y [Broderick] era un gran conductor, y nadie había bebido. Fue solo un accidente. Y fue trágico”, completó.

Rebecca Gayheart

La actriz de “Beverly Hills, 90210” atropelló y mató a Jorge Cruz Jr., de 9 años, en Los Ángeles en 2001 después de esquivar un automóvil que se había detenido.

Durante una participación en 2019 en el podcast de Laura Cathcart Robbins, “The Only One in the Room”, Gayheart dijo: “Simplemente no quería vivir después de ese accidente”.

“No pude manejarlo en absoluto, así que pasé alrededor de un año tratando de suicidarme”, dijo. “Básicamente haciendo todas las cosas autodestructivas que una persona puede hacer porque simplemente no entendía… nada de eso”.

Gayheart se declaró culpable de un cargo menor de homicidio involuntario vehicular y fue sentenciada a libertad condicional, un año de suspensión de su licencia, una multa de US$ 2.800 y 750 horas de servicio comunitario, según E!

Amy Locane

A la actriz la declararon culpable de homicidio vehicular tras un accidente en 2010 por conducir bajo los efectos del alcohol. Locane impactó al abogado Fred Seeman y a su esposa Helene Seeman cuando se dirigían a la entrada de su casa en Montgomery, Nueva Jersey.

Helene Seeman murió a causa de la heridas.

Locane, conocida por su papel en la serie de televisión “Melrose Place” y la película “Cry Baby”, enfrenta una sentencia de ocho años de prisión que confirmó un tribunal de apelaciones del estado de Nueva Jersey en mayo de 2022.

Según un informe de MyCentralJersey.com, Locane será elegible para libertad condicional el 20 de diciembre de 2024.

Josh Campbell, Paul Vercammen, Holly Yan y Travis Caldwell, todos de CNN, contribuyeron a esta historia.

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.