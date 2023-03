Agentes inmobiliarios dicen que ya no pueden imaginar trabajar sin ChatGPT

(CNN) — Si encuentras con una casa de cuatro habitaciones y tres baños que se puso a la venta recientemente…

(CNN) — Si encuentras con una casa de cuatro habitaciones y tres baños que se puso a la venta recientemente en una tranquila calle sin salida en Cedar Rapids, Iowa, es posible que no lo pienses dos veces. La publicación posiblemente incluye descripciones típicas de bienes raíces como “ideal para el entretenimiento” y “amplio espacio para la relajación”.

JJ Johannes, el agente inmobiliario de la casa, creó la descripción en menos de cinco segundos escribiendo algunas palabras clave en ChatGPT, una nueva herramienta de Inteligencia Artificial que puede generar respuestas elaboradas a las indicaciones del usuario. Es una tarea, dijo, que le hubiera llevado una hora o más escribir por su cuenta.

“Me ahorró mucho tiempo”, dijo Johannes a CNN, y señaló que hizo algunos ajustes y ediciones al trabajo de ChatGPT antes de publicarlo. “No es perfecto, pero es un gran punto de partida. Mi experiencia es en tecnología, y escribir algo elocuente lleva tiempo. Esto lo hace mucho más fácil”.

Johannes se encuentra entre los agentes inmobiliarios que experimentan con ChatGPT desde que se lanzó públicamente a fines de noviembre. Algunos agentes residenciales y comerciales le dijeron a CNN que ya ha cambiado la forma en que trabajan, desde escribir listados y publicaciones en las redes sociales hasta redactar documentos legales. También puede usarse para automatizar tareas repetitivas, como responder preguntas frecuentes y realizar cálculos complejos.

ChatGPT está capacitado con grandes cantidades de datos en línea para generar respuestas a las solicitudes de los usuarios. Ha escrito ensayos originales, cuentos, letras de canciones y resúmenes de trabajos de investigación que engañaron a algunos científicos. Algunos directores ejecutivos lo han usado para escribir correos electrónicos o realizar tareas de contabilidad. Incluso pasó un examen en una escuela de la Ivy League. (Sin embargo, ha generado preocupación entre algunos por su potencial para permitir la trampa y por sus inexactitudes).

En menos de dos meses, ChatGPT ha provocado debates sobre su potencial para perturbar el funcionamiento de varias industrias, desde la editoral hasta la legal. Pero ya tiene un impacto tangible en la forma en que varios agentes inmobiliarios de todo el país hacen su trabajo, donde gran parte del trabajo escrito puede consumir mucho tiempo, hasta el punto de que algunos ya no pueden imaginarse trabajando sin la herramienta.

“Lo he estado usando durante más de un mes, y no recuerdo la última vez que algo me cautivó tanto”, dijo Andres Asion, un corredor de Miami Real Estate Group.

“Tan pronto como lo probé, me convenció”

Recientemente, una clienta contactó a Asion con un problema: se había mudado a una casa en preconstrucción y no podía abrir las ventanas. Había intentado ponerse en contacto con el desarrollador durante meses sin obtener respuesta. Asion ejecutó una copia de uno de sus correos electrónicos a través de ChatGPT y le pidió que lo reescribiera con énfasis en las implicaciones de responsabilidad.

“ChatGPT lo escribió como un problema legal y, de repente, el desarrollador apareció en su casa”, dijo.

Asion también usó la herramienta para redactar anexos legalmente vinculantes y otros documentos, y los envió a los abogados para su aprobación. “Afino todo tipo de borradores con ChatGPT”, dijo. “A veces le digo que lo haga más corto o más divertido, y te da muchas muestras para elegir y editar”.

ChatGPT es gratis por ahora, pero OpenAI, la compañía que lo respalda, considera un cargo mensual de US$ 42. Asion dijo que “ni siquiera es una pregunta” si pagaría por acceder a él. “Pagaría fácilmente US$ 100 o US$ 200 al año por algo como esto”, dijo. “Estaría loco si no lo hiciera”.

Frank Trelles, un agente de bienes raíces comerciales de State Street Realty en Miami, dijo que también pagaría para seguir usando la herramienta, que ya ha impactado la forma en la que hace negocios. “Tan pronto como lo probé, me convenció”, comentó. “Fui a inscribirme en un paquete, pensando que costaría al menos US$ 100 por mes, y me sorprendió que fuera gratis. Sin embargo, nada en este mundo es gratis, y eso me puso un poco nervioso”.

Trelles dijo que usa ChatGPT para buscar los usos permitidos para ciertos terrenos y zonas en el condado de Miami-Dade, y calcular qué pagos de hipoteca o retorno de la inversión podrían servir para un cliente, lo que generalmente involucra fórmulas y cálculos de hipotecas.

“Puedo estar en un automóvil con un cliente cuando me preguntan cuáles serán los pagos de su hipoteca”, dijo Trelles. “Puedo preguntarle a ChatGPT cuál sería el pago de una hipoteca en una compra de US$ 14 millones a una tasa de interés del 7,2 % amortizada en 25 años con dos puntos de origen al cierre, y en dos segundos me da esa información. También me explica cómo obtuvo la respuesta. Es asombroso”.

Mucho potencial y algunas limitaciones

Sin embargo, existen algunas limitaciones. La herramienta, por ejemplo, ha tenido problemas con algunas matemáticas básicas. Trelles dijo que es útil para aproximaciones sobre la marcha, no para números exactos.

Serge Reda, ejecutivo de bienes raíces comerciales y profesor adjunto en el Instituto de Bienes Raíces de Fordham, dijo que algunos usos de ChatGPT son mejores que otros. ChatGPT puede ayudar a los agentes a ahorrar tiempo al escribir descripciones o respuestas, pero la automatización de las respuestas de los clientes puede no ser la mejor táctica porque generar clientes potenciales y cerrar transacciones generalmente requiere un enfoque personalizado.

“Es accesible para todos en este momento porque es gratis y pueden probar cómo puede funcionar esta poderosa herramienta. Pero definitivamente hay limitaciones significativas”, señaló.

Si bien ChatGPT ha generado una ola de interés entre los agentes inmobiliarios, la incorporación de inteligencia artificial en el mercado inmobiliario no es del todo nueva. El sitio de publicaciones Zillow, por ejemplo, usó IA para el mapeo 3D, la creación de planos de planta automáticos y para su herramienta Zestimate, que puede escanear imágenes para ver si una casa tiene pisos de madera o electrodomésticos de acero inoxidable para que su estimación de precios refleje mejor las condiciones del mercado. A principios de esta semana, Zillow lanzó una función de inteligencia artificial que permite a los compradores potenciales realizar búsquedas con un lenguaje más natural (algo que Google domina desde hace mucho tiempo).

Matt Kreamer, un vocero de Zillow, dijo que la industria de bienes raíces ha sido más lenta en materia de innovación, pero “creo que veremos avances mucho más grandes muy pronto”. Dijo que Zillow no ve preocupaciones claras en los agentes que usan ChatGPT para ayudar a optimizar el trabajo que ya hacen y ahorrar tiempo.

“No estamos promocionando ni desconfiando de ChatGPT, pero estamos interesados en cómo se usa y cómo se ve”, afirmó.

Aunque es demasiado pronto para decir si la herramienta se convertirá en un pilar en el sector inmobiliario, el agente inmobiliario Johannes cree que la IA en general transformará su sector y otros.

“Puede que no sea con ChatGPT”, dijo, “pero creo que alguna forma de inteligencia artificial como esta se convertirá en una gran parte de cómo trabajamos y vivimos nuestras vidas”.

