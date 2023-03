Adrián Peña, ministro de Ambiente de Uruguay, reconoce que mintió respecto a su título y renuncia a su cargo

(CNN Español) — El ministro de Medio Ambiente uruguayo, Adrián Peña, renunció a su cargo este lunes, luego de reconocer…

(CNN Español) — El ministro de Medio Ambiente uruguayo, Adrián Peña, renunció a su cargo este lunes, luego de reconocer que mintió respecto a una licenciatura en Dirección de Empresas que dijo haber tenido durante al menos siete años.

“El error fue el que reconocí, del que me arrepentí y pedí disculpas. Tiene que ver con haber mentido con respecto a ese título durante un tiempo”, dijo Peña en conferencia de prensa, al anunciar su renuncia. “La falta existe y no la justifico”, señaló. Pese a lo cual se explicó: “yo hice la carrera, estudié las 50 materias. Las aprobé y aprobé la tesis. Me costó mucho esfuerzo”.

La polémica se inició cuando el semanario uruguayo Búsqueda publicó el jueves 26 que el ministro venía utilizando, al menos desde 2015, en documentos, currículums y declaraciones públicas el título de Licenciado de una carrera que había empezado a cursar en 2002 pero que luego declaró que recién había terminado en 2022.

Ese mismo jueves, Peña admitió el “error” y sostuvo que en septiembre de 2022 había terminado la Licenciatura de la Universidad Católica del Uruguay. Sin embargo, este domingo, Búsqueda informó que Peña todavía tiene un curso pendiente que le impide acceder al título, algo que el propio Peña reconoció luego en conferencia de prensa.

En esa declaración agregó: “Me equivoqué, asumí un error y hoy lo voy a pagar con lo más alto que me puede costar. No me pesa porque no estoy aferrado al cargo”.

Peña representaba en el gabinete de ministros al Partido Colorado, uno de los cuatro partidos aliados del gobierno de Luis Lacalle Pou en su variada coalición de gobierno.

El presidente uruguayo reaccionó a la noticia y dijo en rueda de prensa que “valora, entiende y comparte” la decisión de su exministro, y que, al tomarla, “fortalece” a su coalición en lugar de dañarla.

La oposición, el izquierdista Frente Amplio, venía pidiendo la renuncia del ministro desde el domingo. El presidente de ese partido, Fernando Pereira, dijo al matutino La Diaria, que Peña “falló dos veces”. Primero cuando reconoció que se había presentado como Licenciado antes de recibirse. “Pero por segunda vez sostener que se tiene un título y no tenerlo, me parece inadmisible”, agregó.

Adrián Peña fue elegido senador en las elecciones de 2019, por lo que podría volver a su banca si lo desea. Sin embargo, el diputado del Partido Colorado Felipe Schipani dijo en entrevista con un medio local que Peña va a solicitar licencia para terminar la materia que le falta y tener el título de licenciado.

El Gobierno informó que el nuevo ministro de Ambiente será Robert Bouvier, del mismo sector y partido que Peña, quien hasta ahora trabajaba como vicepresidente de la empresa telefónica uruguaya Antel.

