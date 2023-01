Rusia libera a Brittney Griner en un intercambio de prisioneros por un traficante de armas

(CNN) — Rusia liberó a la estrella de la WNBA Brittney Griner en un intercambio de prisioneros, según una fuente…

(CNN) — Rusia liberó a la estrella de la WNBA Brittney Griner en un intercambio de prisioneros, según una fuente familiar.

“Hace un momento hablé con Brittney Griner. Está a salvo. Está en un avión. Está camino a casa”, dijo el presidente Joe Biden en Twitter confirmando su llegada. En una conferencia desde la Casa Blanca, el mandatario añadió que Griner “está de buen humor”.

“Después de meses de estar injustamente detenida en Rusia, retenida en circunstancias intolerables, Brittany pronto volverá a estar en los brazos de sus seres queridos, donde debería haber estado todo el tiempo”, dijo Biden en la Sala Roosevelt minutos después del anuncio de la liberación de Griner.

La deportista estadounidense fue intercambiada por el traficante de armas ruso convicto Viktor Bout, en una mediación que fue negociada de forma conjunta entre Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, dijeron los países en un comunicado.

Un funcionario confirmó a CNN este jueves más temprano que Griner ya estaba bajo la custodia de funcionarios estadounidenses. Por su parte, Rusia confirmó que Viktor Bout regresó a su hogar en Rusia, según el medio estatal RIA Novosti citando al Ministerio de Relaciones Exteriores.

El intercambio de prisioneros “se completó con éxito en el aeropuerto de Abu Dhabi” este jueves, agregaron los medios estatales.

Brittney Griner fue trasladada a una colonia penal en la región rusa de Mordovia

Bout, apodado “El mercader de la muerte”, es un exmilitar soviético que cumplía una condena de 25 años de prisión en los Estados Unidos acusado de conspirar para matar estadounidenses, adquirir y exportar misiles antiaéreos y brindar apoyo material a una organización terrorista. Moscú había criticado su sentencia en 2012 como “infundada y tendenciosa” y Bout ha sostenido que es inocente.

Griner, que había jugado durante años para un equipo de baloncesto femenino ruso, estaba detenida desde febrero, cuando fue arrestada por cargos de tráfico de drogas en un aeropuerto de la región de Moscú.

En su testimonio, Griner explicó que sin darse cuenta había empacado el aceite de cannabis encontrado en su equipaje. Sin embargo, fue sentenciada a nueve años de prisión a principios de agosto y trasladada a una colonia penal en Mordovia a mediados de noviembre después de perder su apelación.

Brittney Griner enfrenta una sentencia de 9 años en una cárcel rusa. ¿Qué sigue ahora para la estrella de la WNBA?

El intercambio acordado no incluyó a otro estadounidense —Paul Whelan— que el Departamento de Estado ha declarado incorrectamente detenido. Ciudadano estadounidense, irlandés, británico y canadiense, fue detenido en un hotel de Moscú en diciembre de 2018 por las autoridades rusas que alegaron que estaba involucrado en una operación de inteligencia. Fue condenado a 16 años de prisión por cargos de espionaje que ha negado con vehemencia.

Whelan está cumpliendo su sentencia en un campo de trabajo en Mordovia, a ocho horas en auto desde Moscú, donde le dijo a CNN en junio de 2021 que pasaba sus días trabajando en una fábrica de ropa que definió como un “taller de explotación”.

El único acuerdo posible

El presidente Biden estuvo “personalmente involucrado y en contacto constante” con su equipo cuando este acuerdo se concretó en los últimos días y después de que él mismo diera luz verde para que el intercambio sea ejecutado. Las sesiones informativas, y las preguntas que Biden le hizo a su equipo, fueron constantes, dijo un alto funcionario de la administración.

Un alto funcionario del Gobierno agregó que el acuerdo fue correcto, pero que en particular era “el único acuerdo que pudimos hacer en este momento”.

Biden, dijo un funcionario de la Casa Blanca a CNN, “hablará sobre la importancia de que Brittney sea traída a casa a salvo” en sus comentarios dentro de unos minutos.

También se espera que se refiera a Paul Whelan, encarcelado en Rusia, y reitere el “compromiso de Estados Unidos de asegurar que Paul Whelan regrese a casa también”.

Biden prometió que “nunca se dará por vencido” en traer a Paul Whelan a casa

El ciudadano estadounidense Paul Whelan asiste a una audiencia de sentencia 1020 en el Tribunal Municipal de Moscú.

Este jueves, Biden también prometió que “nunca se dará por vencido” en traer a Paul Whelan de regreso a Estados Unidos y añadió que “no fue una decisión sobre a cuál de los estadounidenses traer a casa”.

“No nos hemos olvidado de Paul Whelan, quien estuvo injustamente detenido en Rusia durante años. Esta no fue una elección sobre a qué estadounidense traer a casa”, dijo Biden y agregó que por “razones totalmente ilegítimas, Rusia está tratando el caso de Paul de manera diferente al de Brittney y, aunque aún no hemos logrado asegurar la liberación de Paul, no nos vamos a dar por vencidos”.

Biden dijo que su administración se mantendría en estrecho contacto con la familia de Paul Whelan y reconoció las “emociones encontradas” que deben sentir hoy.

“Seguiremos negociando de buena fe la liberación de Paul. Se los garantizo. Eso se lo digo a la familia: lo garantizo. E insto a Rusia a hacer lo mismo: garantizar que la salud y el trato humano de Paul se mantengan hasta que podamos traerlo a casa. No quiero que ningún estadounidense se quede injustamente detenido un día más si podemos traer a esa persona a casa”.

