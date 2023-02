CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 774½ 787½ 770¾ 786¾ +12¼ May 782 794 778½ 793¼ +12¼ Jul 785¼ 797¼ 782¼ 796½ +12¼ Sep 793¾ 803 789¼ 803 +12¼ Dec 805¾ 813¾ 801 813½ +11 Mar 810 818¾ 807¾ 818¾ +10¼ May 813¼ 813½ 813 813½ +5½ Jul 800 800½ 800 800 +9½ Sep 794 794 794 794 — ¾ Est. sales 39,707. Tue.’s sales 36,827 Tue.’s open int 331,562 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 673¼ 682¾ 672¾ 682¼ +7½ May 671¾ 681¼ 671¼ 680¾ +7½ Jul 664¼ 674¼ 664 674 +7¾ Sep 620¾ 627½ 620½ 627½ +4¾ Dec 606¼ 611¼ 605½ 611 +4 Mar 613½ 618¾ 613½ 618½ +3¾ May 618 622½ 618 621¾ +3½ Jul 618 620 618 619¾ +2¾ Dec 562¼ 564 562 564 +¾ Dec 520 521¼ 520 520 +1¼ Dec 498¾ 498¾ 496 496 —1¼ Est. sales 142,056. Tue.’s sales 175,723 Tue.’s open int 1,186,971, up 1,938 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 368¼ 376½ 368¼ 376½ +6 May 367¾ 370 367¾ 370 +3¾ Jul 366 368 366 368 +2¾ Est. sales 348. Tue.’s sales 594 Tue.’s open int 3,932 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 1483½ 1505 1482¾ 1505 +22¾ Mar 1490¼ 1512¾ 1489½ 1512¼ +23¼ May 1496 1519¼ 1496 1519 +23¼ Jul 1500 1522¼ 1499¾ 1522 +22¼ Aug 1477 1498 1477 1498 +20¾ Sep 1422¼ 1440¼ 1422¼ 1440¼ +18½ Nov 1394 1412¾ 1391¾ 1410 +15½ Jan 1392¼ 1412½ 1392¼ 1409 +13¾ Mar 1393 1400 1386½ 1394½ +8½ May 1395 1395 1379 1386½ +5 Jul 1384½ 1387¾ 1380¾ 1380¾ —1½ Nov 1326¾ 1332 1322 1326 +4 Nov 1269½ 1269½ 1269½ 1269½ +6½ Est. sales 171,286. Tue.’s sales 252,902 Tue.’s open int 595,601

