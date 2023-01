CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 747¼ 761½ 744¾ 750½ +2 May 756½ 768¾ 753 757¾ +1 Jul 762½ 773 757¾ 761¾ Sep 768¾ 778½ 765 768½ Dec 781¼ 789½ 776¼ 779¾ — ¾ Mar 788 795 782¼ 784¾ —3 Jul 766½ 775¾ 766½ 775¾ +5½ Sep 766 766 766 766 — ¾ Dec 766 766 766 766 —2¼ Jul 736 736 736 736 +10 Est. sales 66,066. Mon.’s sales 61,006 Mon.’s open int 331,211 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 647¾ 654¼ 646¾ 651½ +4¼ May 649½ 654¾ 647½ 651¾ +3¾ Jul 643¾ 649¼ 642¼ 646 +3 Sep 607 610¼ 605¾ 607¾ +½ Dec 595¾ 599 593½ 594¾ — ½ Mar 603¾ 607 602 603 — ½ May 607 610½ 605¾ 606¼ — ¾ Jul 606 609½ 605 605¼ —1 Dec 559¾ 562 557½ 558 —2 Mar 570 570 570 570 +2½ Dec 519 519 519 519 —2¾ Est. sales 148,870. Mon.’s sales 126,424 Mon.’s open int 1,191,459 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 331¾ 335¼ 330 335 +1¾ May 332 334 329½ 333¾ +1 Jul 332½ 332½ 332½ 332½ — ½ Est. sales 331. Mon.’s sales 331 Mon.’s open int 4,387, up 80 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 1461¾ 1486¾ 1460¼ 1478¼ +17½ Mar 1464 1487½ 1462¼ 1480 +16½ May 1468¼ 1490¼ 1465¾ 1483 +15¾ Jul 1471¼ 1493 1469¼ 1485¾ +15¼ Aug 1453¾ 1471¼ 1450½ 1464¾ +13½ Sep 1403¼ 1419¾ 1403 1414¼ +11 Nov 1381 1395 1380¼ 1388½ +7½ Jan 1384 1397¾ 1383½ 1390¾ +6¾ Mar 1377½ 1390 1377½ 1383½ +6¼ May 1374 1386 1374 1381 +7 Nov 1321½ 1331¼ 1320¼ 1327½ +5¾ Nov 1267 1271¼ 1267 1267½ +4½ Est. sales 217,913. Mon.’s sales 193,978 Mon.’s open int 626,217

