CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 741 742½ 741 742½ +9½ Mar 756½ 769¼ 751¼ 753 —1¾ May 766½ 778 761¼ 762¾ —1¼ Jul 770¼ 782 765 767½ — ¼ Sep 776 788½ 771¾ 774¾ +¾ Dec 789 798¾ 784 786¾ +2¼ Mar 795½ 801 791 793¼ +3¼ Jul 775 780¼ 775 780¼ +12 Est. sales 58,916. Mon.’s sales 77,597 Mon.’s open int 334,509 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 642½ 650½ 639¼ 647¼ +6 Mar 654 660 653 653½ — ½ May 653¾ 659¼ 653 653¼ — ¾ Jul 648¼ 653¾ 647½ 648¼ Sep 610½ 615 609½ 609¾ —1 Dec 597¼ 601¼ 595¾ 596¾ — ¼ Mar 604 608½ 604 604 — ¾ May 607½ 610¾ 607½ 608½ +¾ Jul 607 609¾ 606½ 607½ +½ Dec 561¼ 563¾ 561 561 —1¼ Dec 524 524 524 524 — ¼ Est. sales 156,757. Mon.’s sales 22,095 Mon.’s open int 1,211,580 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 342½ 344 336¼ 341 +¼ May 339½ 339½ 339½ 339½ +¼ Jul 341 341 340½ 340½ +1 Sep 338½ 338½ 338½ 338½ +4¾ Est. sales 241. Mon.’s sales 328 Mon.’s open int 4,055, up 31 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 1461¼ 1487¾ 1460¾ 1478½ +18 Mar 1466 1492 1465¼ 1483 +17½ May 1472¾ 1496 1470¾ 1487½ +16¾ Jul 1473¼ 1499¼ 1473¼ 1490½ +16½ Aug 1457½ 1476½ 1456 1471¼ +17½ Sep 1407½ 1424¼ 1407½ 1416 +9¼ Nov 1382 1398 1381½ 1391 +8 Jan 1387 1401¼ 1385½ 1396½ +9½ Mar 1388 1393¼ 1388 1389¾ +8 Nov 1325¼ 1333 1325¼ 1327¼ +1½ Nov 1268¼ 1270 1267¼ 1270 +3¾ Est. sales 213,175. Mon.’s sales 258,877 Mon.’s open int 635,484, up 1,931

