CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

Listen now to WTOP News

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 715¾ 715¾ 702½ 702½ —13 Mar 739 743½ 723½ 727¾ —11¼ May 751 754½ 735 738¾ —12 Jul 758 761 740¾ 743¾ —13¼ Sep 768 770½ 749¾ 752¾ —13½ Dec 779 783½ 761 763½ —14½ Mar 790 791 768¼ 769¾ —14½ May 791¼ 791½ 771¼ 771¼ —13½ Jul 770¾ 771¼ 742¼ 742¼ —22½ Dec 755 755 755 755 —14¼ Est. sales 72,767. Mon.’s sales 75,373 Mon.’s open int 328,263, up 5,504 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 630¾ 635½ 623 623¾ —5 Mar 640½ 645½ 635¾ 637½ —3 May 642½ 646¾ 637¾ 639½ —2¾ Jul 640 643 634½ 636 —3½ Sep 606 609½ 600¾ 602½ —3½ Dec 595½ 598¼ 590½ 591¾ —3½ Mar 602¾ 605 598¼ 599¾ —3¼ May 606¼ 606½ 602 602¼ —4 Jul 606½ 606½ 600¾ 601¾ —3¼ Sep 568 570½ 568 570½ —1¼ Dec 562½ 564¼ 559 559¾ —3 Dec 525 525 524 524 —2¾ Est. sales 211,907. Mon.’s sales 227,177 Mon.’s open int 1,239,517 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 355 355½ 355 355½ +16¼ Mar 338¼ 346¾ 330½ 333¼ —2½ May 327¾ 332¼ 325 327½ —1¼ Jul 332 332 327 330¼ +2 Est. sales 475. Mon.’s sales 749 Mon.’s open int 3,622, up 180 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 1437½ 1472½ 1437 1454 +16¼ Mar 1444½ 1477¾ 1444½ 1460¾ +15¾ May 1452½ 1484¾ 1452½ 1468¼ +15¼ Jul 1457 1488½ 1457 1472½ +14¾ Aug 1445½ 1469 1444½ 1453¾ +13 Sep 1398½ 1422 1398½ 1408¼ +9½ Nov 1376 1397¾ 1375¾ 1385 +8¼ Jan 1380 1400½ 1380 1387¾ +7½ Mar 1380½ 1393 1378¾ 1381 +5¾ May 1389 1389 1380½ 1381 +7½ Jul 1387¾ 1387¾ 1382¼ 1382¼ +7 Nov 1325 1340 1325 1328 +5 Nov 1269 1271½ 1269 1271½ +6 Est. sales 217,591. Mon.’s sales 150,328 Mon.’s open int 634,047, up 1,848

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.