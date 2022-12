CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 750 750 739¼ 743¼ —15½ Mar 782 783 755¾ 762¼ —20¾ May 795 795 768¼ 774¾ —20½ Jul 799¼ 800 775½ 781¾ —18¾ Sep 806 806 785 791 —17¼ Dec 811¾ 814¾ 796¾ 802½ —16¼ Mar 818¼ 818¼ 803 807 —17¼ May 812 812 809½ 809½ —12½ Jul 790¼ 792¼ 785 788 —5½ Est. sales 71,484. Thu.’s sales 67,919 Thu.’s open int 317,767, up 4,999 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 650¼ 650¼ 629 632½ —17½ Mar 660¼ 660½ 646 646¾ —13¾ May 659 659 647¼ 648 —11¼ Jul 653½ 654 644 645¼ —8¾ Sep 615 615 609¾ 610½ —4½ Dec 601 602 598½ 599¼ —2 Mar 608 609 606¼ 606¾ —1¾ May 609¾ 609¾ 609¾ 609¾ —2 Jul 610 611 609 609¼ —1¼ Dec 562¼ 564 561½ 561½ —2 Dec 529 529½ 527 527 —1¾ Est. sales 210,953. Thu.’s sales 199,745 Thu.’s open int 1,220,982, up 1,819 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 377½ 377½ 377 377 —1¾ Mar 377¾ 378 357½ 360¾ —17¾ May 373¼ 373¼ 359 360 —18½ Jul 380 380 360 360 —20¼ Est. sales 401. Thu.’s sales 401 Thu.’s open int 3,304, up 38 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 1432 1443 1425½ 1437 +7¼ Mar 1438½ 1450½ 1432¼ 1445 +8¼ May 1445¾ 1458¼ 1440 1452½ +8 Jul 1450½ 1462¼ 1444¼ 1457 +8½ Aug 1432¼ 1445 1428¼ 1441 +10½ Sep 1393¼ 1403¼ 1389½ 1400¾ +10½ Nov 1369¼ 1382 1368 1378½ +9 Jan 1374½ 1382 1372¼ 1382 +10¼ Mar 1369½ 1374½ 1366¾ 1374¼ +9 May 1365¾ 1374¼ 1365¼ 1373½ +10¾ Jul 1367 1375¾ 1366¾ 1375¾ +12 Nov 1314¾ 1326 1314 1325½ +11½ Nov 1265¾ 1265¾ 1265¾ 1265¾ +12¼ Est. sales 259,486. Thu.’s sales 243,220 Thu.’s open int 634,715

