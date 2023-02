CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Wed.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Wed.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 774½ 786¼ 770¾ 784½ +10 May 782 793¼ 778½ 790¾ +9¾ Jul 785¼ 796½ 782¼ 794¾ +10½ Sep 793¾ 802½ 789¼ 801¼ +10½ Dec 805¾ 813 801 811½ +9 Mar 810 817½ 807¾ 816¾ +8¼ May 813¼ 813½ 813 813½ +5½ Jul 800 800½ 800 800¼ +9¾ Est. sales 22,608. Tue.’s sales 36,827 Tue.’s open int 331,562 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 673¼ 678 672¾ 677¼ +2½ May 671¾ 676¼ 671¼ 675¾ +2½ Jul 664¼ 669 664 668¾ +2½ Sep 620¾ 624¼ 620½ 624¼ +1½ Dec 606¼ 608½ 605½ 608¼ +1¼ Mar 613½ 616 613½ 616 +1¼ May 618 618½ 618 618½ +¼ Jul 618 618 618 618 +1 Dec 562¼ 562¾ 562 562¾ — ½ Dec 520 521¼ 520 521¼ +2½ Dec 498¾ 498¾ 496 496 —1¼ Est. sales 56,337. Tue.’s sales 175,723 Tue.’s open int 1,186,971, up 1,938 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 368¼ 375 368¼ 373¾ +3¼ May 367¾ 367¾ 367¾ 367¾ +1½ Est. sales 185. Tue.’s sales 594 Tue.’s open int 3,932 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 1483½ 1499¾ 1482¾ 1494½ +12¼ Mar 1490¼ 1506¼ 1489½ 1502 +13 May 1496 1513 1496 1508¼ +12½ Jul 1500 1517 1499¾ 1512½ +12¾ Aug 1477 1494¼ 1477 1489¼ +12 Sep 1422¼ 1438½ 1422¼ 1431½ +9¾ Nov 1394 1412¾ 1391¾ 1403 +8½ Jan 1392¼ 1412½ 1392¼ 1403 +7¾ Mar 1393 1400 1391¾ 1391¾ +5¾ May 1395 1395 1388 1388 +6½ Jul 1384½ 1387¾ 1384½ 1387¾ +5½ Nov 1326¾ 1332 1325½ 1325½ +3½ Nov 1269½ 1269½ 1269½ 1269½ +6½ Est. sales 101,222. Tue.’s sales 252,902 Tue.’s open int 595,601 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jan 67.62 67.88 65.01 65.41 —2.24 Mar 66.23 66.66 64.37 64.78 —1.61 May 65.31 65.82 63.74 64.12 —1.40 Jul 64.74 65.19 63.22 63.54 —1.31 Aug 64.18 64.44 62.68 62.84 —1.33 Sep 63.57 63.59 62.11 62.24 —1.28 Oct 63.05 63.20 61.55 61.71 —1.15 Dec 62.55 62.82 61.22 61.49 —1.01 Jan 61.70 61.73 61.61 61.61 —.48 Est. sales 47,905. Tue.’s sales 120,659 Tue.’s open int 372,407 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jan 452.80 463.60 452.80 463.20 +11.40 Mar 449.80 459.10 448.50 458.80 +11.00 May 441.10 451.10 441.10 451.10 +10.40 Jul 437.20 446.00 437.10 446.00 +9.80 Aug 431.00 437.60 431.00 437.60 +9.20 Sep 419.00 426.20 419.00 426.20 +9.10 Oct 405.50 413.30 405.50 413.30 +8.70 Dec 403.40 410.70 402.80 410.00 +7.90 Jan 404.80 408.00 404.80 407.60 +7.60 Mar 399.60 402.00 399.60 402.00 +7.00 Est. sales 45,672. Tue.’s sales 112,539 Tue.’s open int 401,630

