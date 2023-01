CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Tue.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

Listen now to WTOP News

CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Tue.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 747¼ 761½ 744¾ 756½ +8 May 756½ 768¾ 753 763¾ +7 Jul 762½ 773 757¾ 767½ +5¾ Sep 768¾ 778½ 765 774¼ +5¾ Dec 781¼ 789½ 776¼ 785 +4½ Mar 788 795 782¼ 789 +1¼ Jul 766½ 775¾ 766½ 775¾ +5½ Jul 736 736 736 736 +10 Est. sales 26,040. Mon.’s sales 61,006 Mon.’s open int 331,211 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 647¾ 654¼ 646¾ 653 +5¾ May 649½ 654¾ 647½ 653¾ +5¾ Jul 643¾ 649¼ 642¼ 648¼ +5¼ Sep 607 610¼ 605¾ 609½ +2¼ Dec 595¾ 599 593½ 598½ +3¼ Mar 603¾ 607 602 607 +3½ May 607 610½ 605¾ 610½ +3½ Jul 606 609½ 605 609½ +3¼ Dec 559¾ 562 558¾ 562 +2 Mar 570 570 570 570 +2½ Est. sales 71,387. Mon.’s sales 126,424 Mon.’s open int 1,191,459 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 331¾ 335¼ 330 331¼ —2 May 332 332 329½ 331¾ —1 Est. sales 95. Mon.’s sales 331 Mon.’s open int 4,387, up 80 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 1461¾ 1486¾ 1460¼ 1484½ +23¾ Mar 1464 1487½ 1462¼ 1485½ +22 May 1468¼ 1490¼ 1465¾ 1488¼ +21 Jul 1471¼ 1493 1469¼ 1491 +20½ Aug 1453¾ 1471¼ 1450½ 1471 +19¾ Sep 1403¼ 1419¾ 1403 1419¼ +16 Nov 1381 1395 1380¼ 1393½ +12½ Jan 1384 1397¾ 1383½ 1397 +13 Mar 1377½ 1390 1377½ 1390 +12¾ May 1374 1386 1374 1386 +12 Nov 1321½ 1331¼ 1320¼ 1331¼ +9½ Nov 1267 1271¼ 1267 1271¼ +8¼ Est. sales 123,213. Mon.’s sales 193,978 Mon.’s open int 626,217 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jan 64.46 66.34 63.80 66.20 +1.79 Mar 63.45 65.22 62.75 65.08 +1.67 May 62.75 64.39 62.04 64.26 +1.55 Jul 62.15 63.64 61.46 63.51 +1.39 Aug 61.63 62.99 61.01 62.99 +1.36 Sep 61.25 62.36 60.96 62.36 +1.17 Oct 60.74 61.86 60.20 61.79 +1.05 Dec 60.50 61.57 59.88 61.47 +.97 Jan 60.50 60.50 60.46 60.46 +.16 May 60.25 60.25 60.25 60.25 +.44 Est. sales 64,007. Mon.’s sales 94,691 Mon.’s open int 404,212 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jan 449.20 457.30 449.20 453.30 +4.20 Mar 446.30 454.30 446.10 450.10 +4.00 May 439.50 446.30 439.50 442.50 +3.00 Jul 435.50 441.20 435.50 437.60 +2.40 Aug 429.80 434.00 429.40 430.60 +1.90 Sep 420.10 424.30 420.10 421.40 +2.30 Oct 409.00 413.30 409.00 409.50 +1.10 Dec 408.00 411.80 407.50 408.20 +1.30 Jan 408.90 408.90 408.70 408.70 +3.50 Mar 403.60 403.60 403.60 403.60 +2.60 Est. sales 49,069. Mon.’s sales 121,748 Mon.’s open int 405,001

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.