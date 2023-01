Muere el periodista estadounidense Grant Wahl mientras cubría el Mundial en Qatar

(CNN) — El periodista estadounidense Grant Wahl murió en Qatar mientras cubría el Mundial, dijo US Soccer en un comunicado.…

“Toda la familia de US Soccer está desconsolada al saber que hemos perdido a Grant Wahl”, indicó el comunicado, publicado en la cuenta oficial de Twitter de la entidad. “Grant hizo del fútbol el trabajo de su vida, y estamos devastados porque él y su brillante escritura ya no estarán con nosotros”.

Un testigo le relató a CNN que el reportero “colapsó” en el área de prensa mientras cubría el partido Argentina-Holanda en la Copa del Mundo.

US Soccer elogió la pasión y la “creencia en el poder del juego para promover los derechos humanos” de Wahl. También compartió sus condolencias con la esposa de Wahl, Celine Gounder, y sus seres queridos.

Por su parte, Gounder publicó la declaración de US soccer en Twitter y escribió: Estoy muy agradecida por el apoyo de la familia del fútbol a mi esposo @GrantWahl y de tantos amigos que se han comunicado esta noche. Estoy en completo shock”.

Wahl había cubierto previamente la fuente de fútbol para la revista Sports Illustrated, incluyendo 11 Copas del Mundo, y escribió dos libros sobre el deporte, según su sitio web.

Horas antes este viernes, Wahl tuiteó sobre el partido de cuartos de final entre Argentina y Países Bajos.

Grant Wahl, fotografiado el 10 de octubre de 2014. Crédito: Fred Kfoury III/Icon Sportswire/Corbis/Icon Sportswire/Getty Images

El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo este viernes que está en “estrecha comunicación” con la familia de Wahl. “Nos entristeció profundamente saber de la muerte de Grant Wahl y enviamos nuestras condolencias a su familia, con quienes hemos estado en estrecha comunicación”, publicó el funcionario en Twitter. “Estamos comprometidos con altos funcionarios de Qatar para asegurarnos de que los deseos de su familia se cumplan lo más rápido posible”.

Wahl se quejó de “opresión en el pecho”

Grant Wahl se quejó de “opresión en el pecho” y dijo que buscó ayuda en la clínica médica de la Copa del Mundo durante un episodio de “Fútbol with Grant Wahl”, publicado el 6 de diciembre, cuatro días antes de su muerte.

“Como si hubiera empeorado bastante en términos de la opresión en mi pecho, opresión, presión. Se sintió como algo muy aterrador, malo”, le dijo Wahl al coanfitrión Chris Wittyngham.

El periodista buscó ayuda en la clínica médica en el centro de prensa de la Copa del Mundo, creyendo que tenía bronquitis. Le dieron jarabe para la tos e ibuprofeno, y poco después se sintió mejor, dijo.

Wahl dijo que experimentó una “rendición involuntaria de mi cuerpo y mi mente” después del partido entre Estados Unidos y Países Bajos el 3 de diciembre.

“Este no es mi primer Mundial. He hecho ocho de estos en el lado de estos hombres. Y así, me he enfermado hasta cierto punto en cada torneo, y se trata solo de encontrar una manera que te permita hacer tu trabajo”.

Un incidente previo en Qatar

CNN reportó en noviembre que el Wahl y la excapitana de Gales Laura McAllister dijeron que el personal de seguridad en el estadio Ahmad Bin Ali, antes del partido de la selección de Estados Unidos contra Gales, les había pedido que se quitaran las prendas con los colores del arcoíris.

En esa ocasión Wahl dijo que fue retenido y que se le negó brevemente la entrada al partido por la “camiseta con el balón de fútbol del arcoíris” que llevaba. Según publicó en Twitter, el personal de seguridad le había dicho: “Tienes que cambiarte la camiseta. No está permitido”.

El periodista escribió en su página web que cuando tuiteó sobre el incidente en su teléfono, “un guardia me arrancó a la fuerza el teléfono de las manos”.

“Un guardia de seguridad me dijo que mi camiseta era ‘política’ y no estaba permitida”, escribió Wahl. “Otro se negó repetidamente a devolverme el teléfono. Otro guardia me gritó mientras estaba encima de mí, ya estaba sentado en una silla, que tenía que quitarme la camiseta”.

Tras el incidente, Wahl indicó que fue liberado 25 minutos después de ser detenido y que recibió las disculpas de un representante de la FIFA y de un alto miembro del equipo de seguridad del estadio.

Wahl declaró a CNN el 22 de noviembre que le habían asegurado de antemano que se le permitiría llevar la prenda con el arcoíris y que “probablemente” volverá a ponerse la camiseta, ya que no tiene “ningún miedo por nada de esto”.

Cuando se le preguntó sobre la representación de la comunidad LGBTQ, Wahl dijo: “Es realmente importante para mí y no es necesario, ni mucho menos”.

“Tengo familiares que son gay. Tengo amigos que son gay. Tengo amigos periodistas que son gay y que están aquí en Qatar. Pero no hace falta eso para ser solidario, para ser un aliado”.

Con información de Teele Rebane de CNN en Hong Kong

