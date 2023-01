Stephen ‘tWitch’ Boss, DJ de The Ellen DeGeneres Show, se suicidó, según forense de Los Ángeles

(CNN) — Stephen ‘tWitch’ Boss, DJ de “Ellen DeGeneres’ Show” y bailarín que saltó a la fama en “So You…

(CNN) — Stephen ‘tWitch’ Boss, DJ de “Ellen DeGeneres’ Show” y bailarín que saltó a la fama en “So You Think You Can Dance”, se suicidó este martes, según información del médico forense del condado de Los Ángeles.

Tenía 40 años.

Prevención del suicidio: cómo ayudar y qué herramientas existen

La oficina del forense concluyó su examen y publicó el informe acerca de la muerte este miércoles.

CNN se comunicó con representantes de Boss, quienes compartieron una declaración de su esposa, la también bailarina Allison Holker Boss, sobre el fallecimiento.

“Es con el más profundo de los dolores que tengo que compartir que mi esposo Stephen nos dejó”, dijo. “Stephen iluminaba cada habitación en la que entraba. Valoraba a la familia, a los amigos y a la comunidad por encima de todo, y liderar con amor y luz lo era todo para él. Fue la columna vertebral de nuestra familia, el mejor esposo y padre, y una inspiración para sus seguidores”.

“Decir que dejó un legado sería quedarse corto: su impacto positivo se seguirá sintiendo”, agregó. “Estoy segura de que no pasará un día sin que honremos su memoria. Pedimos privacidad durante este momento difícil para mí y especialmente para nuestros tres hijos”.

Depresión y suicidio: ¿dónde buscar ayuda en países de América Latina y España?

Holker Boss concluyó su declaración diciendo: “Stephen, te amamos, te extrañamos y siempre guardaré el último baile para ti”.

La vida de Stephen ‘tWitch’ Boss

Nacido en Montgomery, Alabama, Boss se ganó su apodo cuando era niño debido a que no podía quedarse quieto.

Se graduó de Lee High School en Montgomery en el 2000 y luego estudió Danza Interpretativa en Southern Union State Community College y en Chapman University.

Hace seis años, habló con el autor y exjugador de fútbol Lewis Howes para el podcast de este último y contó alguno de sus antecedentes, incluido el haber sido criado por una madre soltera y cómo su relación con su padre ausente lo ayudó a moldear su carácter.

“Siempre he sido del tipo ‘No me digas lo que no haré'”, dijo Boss. “Recuerdo haber hablado con (su) padre fuera de su trabajo en el estacionamiento y decirle ‘Oye, me uniré al equipo de baile. Voy a necesitar algunos espectáculos y algo de dinero para conseguir suministros’ y me dijo que sí… Yo estaba como ‘Oh, eso significa que realmente se supone que debo hacer esto entonces'”.

En 2003, Boss fue semifinalista en “The Wade Robson Project” de MTV y también fue finalista en la competencia de talentos de televisión, “Star Search”.

Convertirse en finalista de “So You Think You Can Dance” en 2008 marcó el comienzo de su ascenso a la fama. Más tarde, regresaría para servir como juez en la competencia de baile.

Elle DeGeneres lo contrató como DJ de su popular programa de entrevistas diurno en 2014, un trabajo que ocupó hasta que el programa salió del aire este año. DeGeneres también lo sumó como productor ejecutivo del programa.

Se mantuvo en contacto con los aficionados a través de sus populares cuentas de redes sociales, a menudo compartiendo videos de él bailando con su esposa.

La pareja fue bailarina estrella en la temporada 7 de “So You Think You Can Dance” en 2010 cuando se conectaron románticamente.

“Compartimos un baile en la fiesta de clausura de esa temporada de ‘So You Think You Can Dance’ y hemos estado juntos desde entonces”, dijo Boss a People en febrero.

“No hubo diálogo, no hubo conversación ni nada. Literalmente, bailamos y estábamos juntos tomados de la mano al día siguiente”, agregó Holker Boss. “Y nunca miramos hacia atrás”.

Son padres de tres hijos. La última publicación de Boss en Instagram este lunes lo mostró a él y a Holker Boss bailando frente a un árbol de Navidad.

Semana Nacional de Prevención del Suicidio: conoce las señales de que alguien está en riesgo

Llama al 1-800-273-8255 en EE.UU. para comunicarte con la Línea Nacional de Prevención del Suicidio. Brinda asistencia gratuita y confidencial las 24 horas del día, los siete días de la semana, para personas en crisis suicidas o angustiadas. Puedes obtener más información sobre sus servicios aquí, incluida su guía sobre qué hacer si se identifican señales suicidas en las redes sociales. También puedes llamar al 1-800-273-8255 para hablar con alguien sobre cómo puedes ayudar a una persona en crisis. Llama al 1-866-488-7386 para TrevorLifeline, un servicio de asesoramiento para la prevención de suicidios para la comunidad LGBTQ.

Para obtener asistencia fuera de EE.UU., la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio proporciona un directorio mundial de recursos y líneas directas internacionales. También puedes recurrir a Befrienders Worldwide.

Mira aquí dónde buscar ayuda en países de América Latina y España.

