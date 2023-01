La senadora Kyrsten Sinema deja el Partido Demócrata y se registra como independiente

(CNN) — Kyrsten Sinema, senadora por Arizona, abandona el Partido Demócrata y se registra como independiente, según declaró a Jake…

(CNN) — Kyrsten Sinema, senadora por Arizona, abandona el Partido Demócrata y se registra como independiente, según declaró a Jake Tapper, de CNN, en una entrevista exclusiva.

“Me registré como independiente en Arizona. Sé que a algunas personas les puede sorprender un poco esto, pero en realidad, creo que tiene mucho sentido”, dijo Sinema en una entrevista este jueves con Tapper en su oficina del Senado.

“Nunca he encajado perfectamente en ningún partido. Nunca lo he intentado. No quiero hacerlo”, añadió.

“Apartarme de la estructura partidista no solo es ser fiel a quién soy y a cómo actúo, sino que creo que también proporcionará un lugar de pertenencia a mucha gente de todo el estado y del país, que también está cansada del partidismo”.

Es poco probable que la salida de Sinema del Partido Demócrata cambie el equilibrio de poder en el próximo Senado. Los demócratas tendrán una estrecha mayoría de 51-49, que incluye a dos independientes que suelen legislar con ellos: Bernie Sanders, de Vermont, y Angus King, de Maine.

Mientras que Sanders y King se unen formalmente a los demócratas, Sinema se negó a decir explícitamente si haría lo mismo. Sin embargo, señaló que espera mantener sus asignaciones de comisión, una señal de que no planea alterar la composición del Senado, pues el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, controla las listas de comisiones para los demócratas.

“Cuando venga a trabajar cada día, será igual”, dijo Sinema. “Voy a seguir viniendo a trabajar y espero servir en las mismas comisiones en los que he estado sirviendo y seguir trabajando bien con mis colegas de ambos partidos políticos”.

Pero la decisión de Sinema de convertirse en una independiente política hace oficial lo que durante mucho tiempo ha representado una veta independiente para la senadora de Arizona, que comenzó su carrera política como integrante del Partido Verde antes de ser elegida como demócrata para la Cámara de Representantes de Estados Unidos en 2012 y para el Senado de Estados Unidos en 2018. Sinema se ha enorgullecido de ser una molestia para los líderes demócratas, y su nueva afiliación no partidista la liberará aún más para abrazar un estatus a contracorriente en el Senado, aunque plantea nuevas preguntas sobre cómo ella —y los demócratas de la Cámara Alta— abordarán su reelección en 2024 con los liberales ya meditando un desafío.

Sinema escribió un artículo de opinión en el Arizona Republic publicado este viernes en el que explica su decisión, señalando que su enfoque en el Senado ha “molestado a los partidarios de ambos partidos”.

“Cuando los políticos se centran más en negar la victoria al partido de la oposición que en mejorar la vida de los estadounidenses, los que pierden son los estadounidenses de a pie”, escribió Sinema.

“Es por eso que me he unido al creciente número de personas en Arizona que rechazan la política partidista declarando mi independencia del sistema partidista roto en Washington”.

Sinema se postulará para la reelección en 2024 y los liberales en Arizona ya están pensando en posibles rivales, incluido el representante de Arizona Rubén Gallego, quien dijo a principios de este año que algunos senadores demócratas lo han instado a postularse contra Sinema.

“Desafortunadamente, la senadora Sinema está poniendo una vez más sus propios intereses por delante de hacer las cosas por los arizonenses”, dijo Gallego en un comunicado tras el anuncio de Sinema.

Sinema se negó a responder a preguntas sobre su candidatura a la reelección en la entrevista con Tapper, diciendo que simplemente no es su objetivo en este momento.

También se desentendió de las críticas que pueda recibir por su decisión de abandonar el Partido Demócrata.

“No me preocupa que a la gente no le guste este enfoque”, dijo Sinema. “Lo que me preocupa es seguir haciendo lo correcto para mi estado. Y hay gente a la que ciertamente no le gusta mi enfoque, oímos hablar mucho de ello. Pero antes de juzgar hay que probar”.

Muchos demócratas se desentienden ante la noticia del anuncio de Sinema

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, describió a Sinema como una “socia clave” tras su decisión y dijo que la Casa Blanca tiene “todo motivo para esperar que seguiremos trabajando con éxito con ella”.

Fuentes familiarizadas con el asunto aseguran a CNN que Sinema avisó a la Casa Blanca que abandonaría al Partido Demócrata. Schumer dijo en un comunicado que también estaba al tanto del anuncio bomba de Sinema antes de la mañana de este viernes.

“Ella me pidió que mantuviera sus asignaciones de comisiones y yo estuve de acuerdo”, dijo Schumer. “Kyrsten es independiente; así es como siempre ha sido. Creo que es una senadora buena y eficaz y no puedo esperar a tener una sesión productiva en el Senado de nueva mayoría demócrata”.

Schumer también esbozó que no esperaba que la decisión de Sinema afectara a los planes de los demócratas para el próximo año, diciendo en su declaración: “Mantendremos nuestra nueva mayoría en los comités, ejerceremos nuestro poder de citación y podremos aprobar a los nominados sin votos de aprobación de la gestión”.

La Casa Blanca de Biden ofreció una reacción poco efusiva a la noticia este viernes e insistió en que esperan seguir manteniendo una relación de trabajo productiva con la senadora.

Un funcionario de la Casa Blanca dijo a CNN que la medida “no cambia mucho”, aparte de los cálculos de reelección de la propia Sinema.

“Hemos trabajado eficazmente con ella en muchas leyes importantes, desde CHIPS hasta la ley bipartidista de infraestructuras”, dijo el funcionario. La Casa Blanca, por ahora, tiene “todas las razones para esperar que eso continúe”, añadieron.

Sinema ha sido durante mucho tiempo la fuente de una compleja convergencia de posibilidades, frustración y confusión dentro de la Casa Blanca.

“Un cubo de Rubik, supongo…”, fue como un antiguo alto funcionario de la Casa Blanca describió a la senadora por Arizona, que ha desempeñado un papel central en las mayores victorias legislativas del presidente Joe Biden y también en algunas de sus mayores decepciones en materia de agenda.

No hubo grandes presiones para que Sinema cambiara de opinión, dijo un funcionario de la Casa Blanca, señalando que eso no habría cambiado nada.

“Nada de lo ocurrido en los dos últimos años indica que un gran esfuerzo hubiera servido de algo; de hecho, todo lo contrario”, dijo un funcionario de la Casa Blanca.

El esfuerzo más urgente a corto plazo era averiguar lo que significaba para su recién ampliada mayoría en el Senado, dijeron los funcionarios.

Aunque todavía quedaban detalles claros por averiguar sobre el proceso, “creo que la gente recobró el aliento cuando tuvimos una mejor comprensión de lo que quería decir”, dijo una fuente familiarizada con la discusión.

La senadora demócrata Amy Klobuchar, de Minnesota, dijo a “CNN This Morning” que “la senadora Sinema siempre ha tenido una vena independiente”, y añadió que “no creo que esto vaya a agitar las cosas como todo el mundo piensa”.

Y añadió: “La senadora Sinema ha sido independiente a todos los efectos”.

“Está bien si algunas personas no se sienten cómodas con ese enfoque”

Sinema y el senador demócrata por Virginia Occidental Joe Manchin han enfurecido a los liberales en varios momentos de los últimos dos años, interponiéndose en el camino de la agenda de Biden en un momento en que los demócratas controlaban la Cámara de Representantes, el Senado y la Casa Blanca.

Sinema y Manchin aprovecharon su influencia en el actual Senado al 50% —donde un solo demócrata podría hacer descarrilar un proyecto de ley— para influir en una gran cantidad de leyes, especialmente el enorme proyecto de ley Build Back Better, de US$ 3,5 billones, que Biden propuso el año pasado. Las objeciones de Sinema a aumentar las tasas de impuesto a sociedades durante la ronda inicial de negociaciones sobre la legislación el año pasado irritaron especialmente a los liberales.

Aunque a Sinema le tomó por sorpresa el acuerdo que Manchin alcanzó con Schumer en julio sobre una importante legislación sanitaria y energética, al final apoyó el paquete de gastos más reducido que Biden convirtió en ley antes de las elecciones.

Tanto Manchin como Sinema se opusieron también a modificar las normas del Senado sobre el obstruccionismo, a pesar de las presiones de sus colegas y de Biden para que se modificaran. Tras votar en contra de los cambios en el obstruccionismo en enero, el comité ejecutivo del Partido Demócrata de Arizona censuró a Sinema.

Sinema ha estado en medio de varios proyectos de ley bipartidistas importantes que se aprobaron desde que Biden asumió el cargo y señaló ese historial como prueba de que su enfoque ha sido eficaz.

“He tenido el honor de liderar esfuerzos históricos, desde las infraestructuras a la prevención de la violencia armada, pasando por la protección de la libertad religiosa y la ayuda a las familias LGBTQ para que se sientan seguras, el proyecto de ley sobre CHIP y ciencia o el trabajo que hemos hecho en temas de veteranos”, dijo a CNN. “La lista es realmente larga. Creo que los resultados hablan por sí solos. No pasa nada si algunas personas no se sienten cómodas con ese enfoque”.

El anuncio de Sinema se produce pocos días después de que el senador demócrata Raphael Warnock ganara la reelección en Georgia, asegurando a los demócratas el escaño 51 en el Senado que les libera de depender del voto de desempate de la vicepresidenta Kamala Harris.

Sinema declinó responder a preguntas sobre si respaldaría a Biden para presidente en 2024, y también dijo que no está pensando en si debería surgir un tercer partido fuerte en EE.UU.

