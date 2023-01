La ropa interior para menstruación es mejor para el medio ambiente, pero ¿funciona? Las expertas opinan

(CNN) — Un producto para la menstruación que sea ecológico, elegante y fácil de usar puede parecer imposible. Pero la…

(CNN) — Un producto para la menstruación que sea ecológico, elegante y fácil de usar puede parecer imposible. Pero la ropa interior para el período podría serlo.

“La ropa interior para la menstruación es un producto de higiene menstrual relativamente nuevo que sirve de alternativa a los productos más tradicionales que la gente conoce, como las toallas sanitarias y los tampones”, explica la Dra. Jessica Shim, médica de la división de ginecología del Hospital Infantil de Boston e instructora clínica de la Facultad de Medicina de Harvard.

La tecnología utilizada varía de una marca a otra, pero suele consistir en varias capas de material como algodón, nylon, lana merina o poliéster, cuya tarea es absorber la sangre y evacuar la humedad de la vulva para que la usuaria se sienta seca, explica Shim. Algunas marcas utilizan tecnología antimicrobiana para combatir el mal olor o inhibir la proliferación de bacterias.

La ropa interior para la menstruación se ha popularizado en los últimos años por varias razones. Por un lado, su bajo nivel de residuos y su reutilización hacen que estos productos sean más ecológicos que los de un solo uso. Los productos menstruales convencionales pueden contener hasta un 90% de plástico, y tan solo en Estados Unidos se consumen anualmente unos 49.000 millones de estos artículos de un solo uso, según la Life Cycle Initiative del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

Según Sarah Frank, estudiante de doctorado y profesora de los departamentos de Sociología y Estudios Jurídicos de la Universidad de Wisconsin-Madison, las marcas de productos menstruales convencionales no están obligadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) a enumerar todos los materiales que contienen sus productos, por lo que saber exactamente lo que entra en contacto con el cuerpo es otra razón de peso para utilizar ropa interior menstrual.

La ropa interior para la menstruación también es una buena alternativa para las personas que apenas se están sintiendo cómodas con sus cuerpos cambiantes, las que se sienten incómodas introduciéndose productos en el cuerpo, las atletas que necesitan productos que no se muevan y las personas que se ocupan de la higiene menstrual de sus seres queridos con discapacidades, explicó Shim.

“Los pacientes no binarios (o) transgénero pueden encontrar más cómodo su uso y no tener que desechar los productos desechables en los baños públicos”, añadió.

A continuación te explicamos cómo elegir el mejor par para ti y cómo cuidarlo.

¿Cuál es la capacidad de absorción de la ropa interior menstrual?

Las marcas de ropa interior para la menstruación ofrecen distintos niveles de absorción, ya que cada persona tiene un flujo diferente.

“Suelen indicar la cantidad de tampones o, a veces, la cantidad de sangre que absorbe la ropa interior”, explica Shim.

“La ligera absorberá (la misma cantidad que) un tampón y la ropa interior de absorción media absorberá quizá de dos a cinco tampones”.

Algunas marcas recomiendan cambiar la ropa interior cada 12 horas para evitar olores o pérdidas. Sentir humedad o irritación en la piel o ver sangre en la ropa puede indicar que es necesario cambiar el par porque la ropa interior ya absorbió todo lo que podía.

“La ropa interior para la menstruación está diseñada para ser una opción durante todo el día o la mayor parte del día”, afirma por correo electrónico la Dra. Kristyn Brandi, miembro Darney-Landy del Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos.

“Si alguien está sangrando más allá de lo que la ropa interior puede contener, puede valer la pena conseguir un tipo diferente o tener un método adicional como un tampón o una copa menstrual”.

¿Cómo se debe usar la ropa interior?

La ropa interior para la menstruación puede usarse sola o para mayor seguridad mientras se lleva un tampón, una copa menstrual o un disco, explica Shim.

Si vas a dormir con ropa interior para la menstruación, asegúrate de que el fuelle de tu par sea lo suficientemente largo o alto para que pueda recoger la sangre cuando estés acostada, explica Frank.

¿Cuántos pares necesito?

El número de pares que necesites al día y durante todo el ciclo dependerá de tu flujo y de la duración habitual del periodo, explica Frank.

Prueba a ponerte ropa interior para la menstruación en casa para hacer una prueba y realizar los ajustes necesarios en un espacio seguro, explica Brandi.

“Para algunas personas, puede ser práctico, ya que evita los viajes a la tienda cuando se quedan sin toallas sanitarias o tampones”, dijo la doctora Jen Gunter, obstetra, ginecóloga y médica de medicina del dolor con sede en California.

“Para otras personas, cambiarse de ropa interior si se está fuera de casa y la ropa interior del periodo está llena puede ser poco práctico, ya que se necesitaría llevar una prenda extra y una bolsa de plástico para llevarse el par ensangrentado a casa”, dijo Gunter, autora de “The Vagina Bible: The Vulva and the Vagina — Separating the Myth From the Medicine”.

¿Cuál es la mejor manera de lavar la ropa interior menstrual?

Las instrucciones específicas de cuidado dependen de las indicaciones del fabricante, pero normalmente lo mejor es lavar la ropa interior a mano o a máquina con agua fría, según Shim. Estas prendas pueden lavarse solas o con otras prendas.

Si lavas la ropa interior a mano, hazlo hasta que el agua salga transparente para no volver a poner la misma sangre y bacterias contra tu cuerpo, dijo Frank.

Para preservar la tecnología de la ropa interior para la menstruación y lograr que dure más, evita el uso de suavizantes y sécala al aire, explica Shim.

Si tu par tiene mucha sangre absorbida, puedes escurrirlo antes de meterlo en la lavadora, dijo Frank.

“Es necesario tocar la ropa interior al menos con las manos”, explica Shim. “Para algunas personas, la idea de ello puede resultar algo realmente incómodo”.

¿Despide algún olor la prenda?

Si no estás acostumbrada a sangrar libremente, es posible que te preocupe que tú u otras personas a tu alrededor puedan oler la sangre que se encuentra en una prenda interior. Pero si lavaste adecuadamente tu ropa interior para la menstruación y no la has usado más allá de su capacidad de absorción, no debería haber un olor perceptible, dijeron las expertas a CNN.

¿Y el costo?

Una caja de unos 40 tampones o compresas puede costar entre US$ 10 y US$ 25, por lo que ver que un par de ropa interior para la menstruación cuesta entre US$ 15 y US$ 50 puede resultar intimidante, según Frank y Shim.

Sin embargo, la ropa interior para la menstruación puede suponer un ahorro a largo plazo, ya que reemplazaría la necesidad de comprar productos de un solo uso cada mes durante el resto del tiempo que se tenga el periodo, dijo Shim.

“Aunque puede ser una opción rentable a largo plazo, requiere una inversión inicial considerable, lo que significa que puede no ser una opción que esté equitativamente disponible para todas las personas”, dijo Brandi.

¿Cuánto dura la ropa interior?

La ropa interior puede durar varios años si se cuida adecuadamente. Sin embargo, los materiales pueden desgastarse, por lo que adquirir varios pares no es una inversión única, afirma Frank.

Los cambios en el flujo menstrual y el tamaño o la forma del cuerpo son otros factores que pueden influir en la duración de los mismos pares.

¿Afecta la ropa interior a los síntomas y a la duración de la menstruación?

Algunas personas en las redes sociales y comentarios de productos han informado de un flujo más ligero o período más corto, mientras usan ropa interior para la menstruación. Sin embargo, los expertos afirman que lo más probable es que estas observaciones se deban más a una diferencia en la cantidad de sangre que absorben los productos que a que la propia ropa interior cambie la cantidad o la duración de la misma.

“(Cuando) se usan tampones, por ejemplo, se piensa constantemente en cuándo hay que cambiárselos”, explica Shim. “Eso puede hacer que percibas que tu periodo es quizá más molesto y abundante debido a la frecuencia con la que estás cambiando estos productos desechables, frente a ver que un par de calzones te duran todo el día. Eso podría darte una buena señal como, ‘Oh, vale, genial – quizás mi periodo es mucho más manejable de lo que pensaba'”.

Sin embargo, los informes anecdóticos de tener menos cólicos podrían tener más mérito.

“No he visto ningún dato que sugiera que la ropa interior para el periodo pueda aliviar los síntomas, pero el hecho de no tener un producto insertado en el cuerpo podría influir potencialmente en la experiencia de cólicos de la paciente”, afirma Brandi.

Algunas personas tienen espasmos musculares en el suelo pélvico y podrían sentir dolor al utilizar productos internos para el periodo, dijo Gunter.

“Las personas deben poder acceder y utilizar cualquier tipo de herramienta de gestión del periodo que les resulte más adecuada, incluida la ropa interior para la menstruación”, afirmó Brandi.

