España – Marruecos en Qatar 2022: a qué hora empieza y cómo ver por televisión e internet

(CNN Español) — España y Marruecos disputarán este martes 6 de diciembre su partido de octavos de final del Mundial,…

Listen now to WTOP News

(CNN Español) — España y Marruecos disputarán este martes 6 de diciembre su partido de octavos de final del Mundial, que definirá cuál sigue el camino en Qatar y quién vuelve a casa.

La Roja superó la primera fase del Mundial en el segundo puesto del Grupo E con 4 puntos, y se enfrentará a la selección africana que se clasificó primera en el Grupo F con 7 puntos.

Este lunes tuvo lugar el partido de octavos entre el primero del Grupo E, Japón, y el segundo del F, Croacia, que empataron 1 a 1 y siguieron hasta penales, donde finalmente se impusieron los croatas. En la próxima fase Croacia se enfrentará contra uno de los rivales más difíciles del Mundial: Brasil.

Resultados del Mundial de Qatar 2022: cruces de octavos, cuartos en vivo

Si España le gana a Marruecos (una de las pocas selecciones invictas en la fase de grupos), avanza a cuartos de final y tiene dos posibles rivales: Portugal o Suiza. Estas selecciones también jugarán su partido de octavos este martes, horas después del de España y Marruecos, por lo que al finalizar el día ya se sabrá cuál será el cruce en la siguiente etapa.

La selección dirigida por Luis Enrique, que llegó a Qatar como una de las favoritas para llevarse la copa, avanzó a la fase de octavos tras un desempeño dispar en la fase de grupos: empezó ganándole a Costa Rica con una goleada de 7 a 0, empató 1 a 1 contra Alemania —que sorpresivamente se quedó afuera de la competencia en la fase de grupos— y perdió 2 a 1 contra Japón.

Así serían el camino y los cruces de España hasta la final del Mundial de Qatar 2022

¿A qué hora empieza el partido España – Marruecos?

El partido se disputará en el Estadio Ciudad de la Educación a las 6 p.m. hora local. Dependiendo de dónde te encuentres, estos son los horarios en los que debes sincronizarlo:

Hora local en Qatar: 6 p.m.

Estados Unidos: 10 a.m. (hora de Miami)

México: 9 a.m.

Colombia: 10 a.m.

Argentina: 12 p.m.

España: 4 p.m.

A las 10 p.m. hora local (2 p.m. Miami) continuará la fecha con el enfrentamiento entre Portugal y Suiza.

¿Por qué hay tantos resultados sorprendentes en este Mundial de Qatar?

Cómo ver por televisión e internet

España: RTVE (transmite todos los partidos de la selección), Gol Mundial

Estados Unidos: FS1, Telemundo, Telemundo Deportes, Peacock

México: Canal 5, Canal 7, TUDN, Sky Sports, Blue To Go, VIX

Argentina: DirecTV Latin America transmitirá los partidos por televisión, así como TyC, y TV Pública.

Colombia: Caracol Televisión, Canal RCN, DIRECTV Sports, DIRECTV GO

Ecuador: DIRECTV Sports, DIRECTV GO, Teleamazonas

Perú: DIRECTV Sports, DIRECTV GO

Venezuela: DIRECTV Sports, DIRECTV Go

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.