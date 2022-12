Encuentran un perro dentro de un equipaje de mano en un aeropuerto de Wisconsin

(CNN) — Ha sido una semana de hallazgos extraños para la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus…

(CNN) — Ha sido una semana de hallazgos extraños para la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés): un paquete de seis nunchakus y otros objetos afilados, y ahora, un perro en una mochila.

Esta semana “un perro fue enviado accidentalmente a través de los rayos X” en el Aeropuerto Regional del condado de Dane en Madison, Wisconsin, dijo la TSA en su cuenta verificada de Twitter de la región de los Grandes Lagos el martes por la tarde.

Los animales deben retirarse de los estuches de transporte y el transportador vacío debe pasar por la máquina de detección, dijo la TSA.

“Cuando viaje con cualquier animal, notifique a su aerolínea y conozca sus reglas”, dijo la agencia en su tuit.

Este último descubrimiento se produce después del hallazgo del mes pasado de un gato vivo atrapado dentro de una maleta en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York.

Ese gato, llamado Smells, recibió un festín de Acción de Gracias después de su terrible experiencia.

Volar con una mascota

Las principales aerolíneas de Estados Unidos cobran tarifas por viajar con una mascota a bordo de un vuelo, a veces por encima del costo del pasaje.

American Airlines y United Airlines cobran US$ 125 por trayecto. Southwest y Delta cobran US$ 95 por trayecto.

Si deseas viajar con tu pequeña mascota en la cabina de un avión, la TSA tiene algunos consejos útiles para que puedas hacerlo de la manera correcta y humana.

Forrest Brown de CNN contribuyó a este informe.

