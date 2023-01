El futbolista iraní Amir Nasr-Azadani enfrenta una posible ejecución, según reportes; el sindicato mundial de futbolistas expresa ‘conmoción’ y ‘tristeza’

(CNN) — La Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPRO) dijo que está “conmocionada y asqueada” por los informes de que…

(CNN) — La Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPRO) dijo que está “conmocionada y asqueada” por los informes de que el futbolista iraní Amir Nasr-Azadani enfrenta una posibile ejecución “después de hacer campaña por los derechos de las mujeres y las libertades básicas en su país”.

“Nos solidarizamos con Amir y pedimos la eliminación inmediata de su castigo”, dijo el sindicato en un comunicado publicado en Twitter.

Nasr-Azadani fue acusado de ser miembro de un “grupo armado” involucrado en la muerte de tres agentes de seguridad durante las protestas en la ciudad de Esfahan, en el centro de Irán, dijo el presidente del Tribunal Supremo de la ciudad, Asadullah Jafari, según informó la agencia estatal IRNA este domingo.

En el informe, Jafari dijo que Nasr-Azadani había sido acusado de Baghi, o disturbios contra las autoridades, y que está bajo custodia desde el 27 de noviembre, pero que aún no se ha emitido una sentencia.

Irán realiza la segunda ejecución relacionada con las protestas

No está claro cuándo está programado que comience su juicio.

Según el código penal de Irán, la sentencia podría conllevar la pena de muerte si se prueba que el acusado usó un arma de fuego. De lo contrario, podría ser sentenciado a prisión.

El futbolista de 26 años, de la ciudad histórica de Esfahan en el centro de Irán, había jugado para los clubes de fútbol profesional iraníes Rah-Ahan, Tractor y Gol Rayhan, informó IranWire, medio activista con sede en Londres.

