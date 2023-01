¿Cuántas finales ha jugado y ganado Messi?

share via email

(CNN Español) — Lionel Messi es la máxima estrella argentina del fútbol desde hace muchos años y, para algunos, el mejor futbolista del país en todos los tiempos.

Su palmarés no cabría jamás en una vitrina, pues ha ganado decenas de títulos y premios al mejor jugador, con cientos de goles y asistencias de su autoría.

El último récord que rompió Messi fue en en la semifinal del Mundial de Qatar 2022, cuando anotó de penal y con ello superó a Gabriel Batistuta como el máximo goleador argentino en Copas del Mundo.

En la final amplió ese récord (quedó en 13) y rompió la marca del futbolista con más partidos jugados en Mundiales (26). Y quedó el empatado con Maradona como el de más asistencia, con 8. Es el jugador con más participación directa en goles en Copas del Mundo, 20.

Vimos al capitán argentino en una final más, quizá la más importante hasta ahora y la número 40 en la que fue campeón.

Para recapitular su carrera, te dejamos los datos de todas las finales que ha jugado Messi, de acuerdo con datos del sitio especializado Transfermarkt.

Todas las finales que ha jugado Messi, tanto con Argentina como en clubes

*Las finales con 🏆 fueron victorias para el astro argentino y sus equipos

**Solo se incluyen finales donde Messi tuvo minutos de juego

Temporada 2022/2023

🏆Supercopa de Francia – 31 de julio de 2022 – PSG 4 vs. Nantes 0 – Un gol de Messi

🏆 Mundial de Qatar 2022 – 18 de diciembre de 2022 – *Argentina 3-3 Francia – Dos goles de Messi, Argentina campeón del mundo.

Temporada 2021/2022

🏆 Copa de Campeones Conmebol-UEFA o “Finalissima” – 1 de junio de 2022 – Argentina 3 vs. Italia 0 – Dos asistencias de Messi

Temporada 2020/2021

Supercopa de España – 17 de enero de 2021 – Barcelona 2 vs. Athletic de Bilbao 3

Copa del Rey – 17 de abril de 2021 – Barcelona 4 vs. Athletic de Bilbao 0 – Dos goles de Messi

🏆 Copa América – 11 de julio de 2021 – Argentina 1 vs. Brasil 0

Temporada 2018/2019

🏆Supercopa de España – 12 de agosto de 2018 – Barcelona 2 vs. Sevilla 1 – Dos asistencias de Messi

Copa del Rey – 25 de mayo de 2019 – Barcelona 1 vs. Valencia 2 – Un gol de Messi

Temporada 2017/2018

Supercopa de España – Agosto de 2017 – Barcelona 1 vs. Real Madrid 5 (marcador global) – Un gol de Messi

🏆 Copa del Rey – 21 de abril de 2018 – Barcelona 5 vs. Sevilla 0 – Un gol y dos asistencias de Messi

Temporada 2016/2017

🏆 Supercopa de España – Agosto de 2016 – Barcelona 5 vs. Sevilla 0 (marcador global) – Un gol y dos asistencias de Messi

Copa del Rey – 27 de mayo de 2017 – Barcelona 3 vs. Deportivo Alavés 1 – Un gol y una asistencia de Messi

Temporada 2015/2016

Supercopa de España – Agosto de 2015 – Barcelona 1 vs. Athletic de Bilbao 5 (marcador global) – Un gol de Messi

🏆 Supercopa de Europa – 11 de agosto de 2015 – Barcelona 5 vs. Sevilla 4 – Dos goles y una asistencia de Messi

🏆 Mundial de Clubes – 20 de diciembre de 2015 – Barcelona 3 vs. River Plate 0 – Un gol de Messi

🏆Copa del Rey – 22 de mayo de 2016 – Barcelona 2 – Sevilla 0 – Dos asistencias de Messi

Copa América Centenario – 27 de junio de 2016 – Gana Chile en penales

Temporada 2014/2015

🏆 Copa del Rey – 30 de mayo de 2015 – Barcelona 3 vs. Athletic de Bilbao 1 – Dos goles de Messi

🏆 Champions League – 6 de junio de 2015 – Barcelona 3 vs. Juventus 1 – Una asistencia de Messi

Copa América – 4 de julio de 2015 – Gana Chile en penales

Temporada 2013/2014

🏆 Supercopa de España – Agosto de 2013 – Barcelona 1 vs. Atlético de Madrid 1 (marcador global; los culés ganan por gol de visitante)

Copa del Rey – 16 de abril de 2014 – Barcelona 1 vs. Real Madrid 2

Mundial de Brasil 2014 – 13 de julio de 2014 – Argentina 0 vs. Alemania 1

Temporada 2012/2013

Supercopa de España – Agosto de 2012 – Barcelona 4 vs. Real Madrid 4 (marcador global; los merengues ganan por gol de visitante)

Temporada 2011/2012

🏆 Supercopa de España – Agosto de 2011 – Barcelona 5 vs. Real Madrid 4 (marcador global) – Tres goles y dos asistencias de Messi

🏆 Supercopa de Europa – 26 de agosto de 2011 – Barcelona 2 vs. Porto 0 – Un gol y una asistencia de Messi

🏆 Mundial de Clubes – 18 de diciembre de 2011 – Barcelona 4 vs. Santos 0 – Dos goles de Messi

🏆 Copa del Rey – 25 de mayo de 2012 – Barcelona 3 vs. Athletic de Bilbao 0 – Un gol de Messi

Temporada 2010/2011

🏆 Supercopa de España – Agosto de 2010 – Barcelona 5 vs. Sevilla 3 (marcador global) – Tres goles de Messi

Copa del Rey – 20 de abril de 2011 – Barcelona 0 vs. Real Madrid 1

🏆 Champions League – 28 de mayo de 2011 – Barcelona 3 vs. Manchester United 1 – Un gol de Messi

Temporada 2009/2010

🏆 Supercopa de España – Agosto de 2009 – Barcelona 5 vs. Athletic de Bilbao 1 (marcador global) – Dos goles de Messi

🏆 Supercopa de Europa – 28 de agosto de 2009 – Barcelona 1 vs. Shakhtar Donetsk 0 – Una asistencia de Messi

🏆 Mundial de Clubes – 19 de diciembre de 2009 – Barcelona 2 vs. Estudiantes de La Plata 1 – Un gol de Messi

Temporada 2008/2009

🏆 Copa del Rey – 13 de mayo de 2009 – Barcelona 4 vs. Athletic de Bilbao 1 – Un gol y una asistencia de Messi

🏆 Champions League – 27 de mayo de 2009 – Barcelona 2 vs. Manchester United 0 – Un gol de Messi

Temporada 2007/2008

🏆Juegos Olímpicos de Beijing – 23 de agosto de 2008 – Argentina 1 vs. Nigeria 0 – Una asistencia de Messi

Temporada 2006/2007

🏆Supercopa de España – Agosto de 2006 – Barcelona 4 vs. Espanyol 0 (marcador global)

Supercopa de Europa – 25 de agosto de 2006 – Barcelona 0 vs. Sevilla 3

Copa América – 15 de julio de 2007 – Argentina 0 vs. Brasil 3

