CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

Listen now to WTOP News

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 781¼ 784½ 769 774½ —1½ May 787 790¼ 776 781 —1½ Jul 791 794¼ 780¼ 784¼ —2 Sep 797½ 800 787½ 790¾ —2 Dec 807½ 811½ 799¼ 802½ —2 Mar 807¾ 816¾ 807 808½ —2 May 808½ 808½ 807¼ 808 —2 Jul 790 794 790 790½ —2¼ Sep 794¾ +3¼ Dec 798½ +3¾ Mar 789¾ +3¾ May 775½ +3¾ Jul 767 +3¾ Est. sales 39,693. Fri.’s sales 38,092 Fri.’s open int 334,640 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 669 675¾ 667¼ 674¾ +8½ May 667½ 674 666¼ 673¼ +8¼ Jul 660¼ 666½ 659½ 666¼ +8¼ Sep 617½ 622¾ 617¼ 622¾ +6 Dec 603¼ 607 602¼ 607 +5¼ Mar 610¼ 615 610¼ 614¾ +4¾ May 615 618¼ 615 618¼ +4½ Jul 616½ 617 616½ 617 +4¼ Sep 574¾ +4¼ Dec 561½ 564¾ 560¾ 563¼ +3¾ Mar 570¾ +3¾ May 573¾ +3¾ Jul 567 +¼ Sep 531¼ +¼ Dec 520 520 518¾ 518¾ Jul 524¼ Dec 498¾ 498¾ 497¼ 497¼ +¼ Est. sales 168,565. Fri.’s sales 167,248 Fri.’s open int 1,185,033 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 364½ 377½ 364½ 370½ +7 May 368¾ 370 363¼ 366¼ +6¼ Jul 364 365¼ 364 365¼ +6¼ Sep 363¾ +6¾ Dec 367½ +7½ Mar 359¾ +7½ May 376¼ +7½ Jul 368¾ +7½ Sep 384½ +7½ Dec 384½ +7½ Jul 363¼ +7½ Sep 379 +7½ Est. sales 427. Fri.’s sales 427 Fri.’s open int 4,163 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 1490 1516¾ 1478¼ 1482¼ +3¼ Mar 1495¾ 1522¾ 1485 1489 +4½ May 1501¼ 1527¾ 1492¼ 1495¾ +5¾ Jul 1503 1529½ 1495¾ 1499¾ +6¾ Aug 1481¾ 1501½ 1474¼ 1477¼ +4½ Sep 1426½ 1438¾ 1418½ 1421¾ +1¾ Nov 1397½ 1409¾ 1391 1394½ +1 Jan 1400 1411½ 1392¾ 1395¼ +½ Mar 1390½ 1401½ 1384 1386 May 1390 1393½ 1381½ 1381½ — ¼ Jul 1392¾ 1392¾ 1379¾ 1382¼ — ½ Aug 1371½ — ½ Sep 1348¼ — ¾ Nov 1328 1333½ 1322 1322 —2½ Jan 1324½ —2½ Mar 1314 —2½ May 1309¼ —2½ Jul 1318¾ —2½ Aug 1308 —2½ Sep 1287¾ —2½ Nov 1269 1269 1263 1263 —2¼ Jul 1259 —2¼ Nov 1233¾ —2¼ Est. sales 167,108. Fri.’s sales 149,196 Fri.’s open int 608,201 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jan 66.75 68.30 66.34 67.65 +1.72 Mar 65.39 66.97 65.15 66.39 +1.74 May 64.53 66.14 64.27 65.52 +1.75 Jul 63.82 65.40 63.57 64.85 +1.79 Aug 63.16 64.65 62.96 64.17 +1.71 Sep 62.56 63.98 62.44 63.52 +1.66 Oct 61.86 63.28 61.69 62.86 +1.59 Dec 61.25 63.00 61.25 62.50 +1.56 Jan 62.24 62.53 62.04 62.09 +1.47 Mar 61.82 62.09 61.69 61.69 +1.46 May 61.62 61.96 61.34 61.36 +1.42 Jul 61.27 61.61 61.09 61.09 +1.40 Aug 60.89 +1.37 Sep 60.61 +1.34 Oct 60.26 +1.32 Dec 60.68 60.68 60.14 60.14 +1.30 Jan 59.89 +1.30 Mar 59.60 +1.30 May 59.41 +1.30 Jul 59.98 +1.30 Aug 59.85 +1.30 Sep 59.71 +1.30 Oct 59.94 +1.30 Dec 59.87 +1.30 Jul 59.78 +1.30 Oct 59.77 +1.30 Dec 59.63 +1.30 Est. sales 95,972. Fri.’s sales 91,339 Fri.’s open int 375,618 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jan 457.00 464.10 449.20 451.80 —3.50 Mar 453.40 460.30 444.90 447.80 —3.50 May 445.40 452.60 438.20 440.70 —3.20 Jul 439.60 447.40 433.80 436.20 —3.10 Aug 432.60 438.70 426.30 428.40 —3.40 Sep 425.00 426.30 414.90 417.10 —3.90 Oct 410.60 412.10 402.10 404.60 —4.00 Dec 408.90 410.20 399.90 402.10 —3.80 Jan 408.20 408.20 398.60 400.00 —3.80 Mar 396.30 396.30 394.90 395.00 —4.30 May 392.00 392.20 390.50 391.00 —4.60 Jul 389.60 390.10 389.40 389.40 —4.50 Aug 386.90 —4.80 Sep 383.50 —4.50 Oct 377.60 —4.50 Dec 372.40 —8.10 Jan 370.40 —8.10 Mar 366.10 —8.10 May 362.60 —8.10 Jul 369.10 —8.10 Aug 367.00 —8.10 Sep 363.00 —8.10 Oct 366.50 —8.10 Dec 360.90 —8.10 Jul 359.40 —8.10 Oct 359.40 —8.10 Dec 353.80 —8.10 Est. sales 81,792. Fri.’s sales 75,803 Fri.’s open int 407,527

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.