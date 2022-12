Caso María Marta García Belsunce: Carrascosa apelará la decisión de absolver a Pachelo, principal acusado en el juicio

(CNN Español) –– El viernes pasado, la justicia absolvió a Nicolás Pachelo, el principal acusado en el juicio por la…

(CNN Español) –– El viernes pasado, la justicia absolvió a Nicolás Pachelo, el principal acusado en el juicio por la muerte de María Marta García Belsunce. Pachelo, exvecino de la víctima, fue juzgado por “robo agravado por haberse cometido mediante el uso de arma de fuego —apta para el disparo– en concurso real con homicidio criminis causae agravado por el uso de arma de fuego”. El fundamento del fallo judicial fue la falta de certeza suficiente. En declaraciones a la prensa, los fiscales afirmaron que están en contra de esta decisión.

El juicio, que se llevó a cabo desde julio, buscaba responder casi 20 años después del crimen la pregunta que todavía mantiene en vilo a Argentina: ¿quién mató a María Marta García Belsunce?

En diálogo con CNN, el viudo de la víctima compartió su reacción. “Falseando pruebas llegaron a mi condena. Entonces, en mi cabeza no cabe que cuando hay pruebas ciertas, contra pruebas falsas, sea absuelto. Hay una diferencia notable entre lo que me tocó vivir a mí y lo que pasó el viernes”, explicó Carrascosa.

Desde la defensa de Pachelo, a cargo de los abogados Roberto Ribas y Marcelo Rodríguez Jordán, aseguran que su defendido nada tuvo que ver con la muerte de García Belsunce.

“María Marta murió, pero no de manos de Nicolás Pachelo. Nunca Pachelo entró en esa casa. Pero eso no lo digo yo, no lo dice Pachelo. Lo ha dicho la investigación”, sostuvo Ribas en los lineamientos de apertura del juicio.

El primer fiscal que investigó los hechos acusó del crimen a Carlos Carrascosa. En 2009, fue condenado como coautor del homicidio y estuvo detenido en un penal hasta 2015, para pasar a cumplir prisión domiciliaria hasta 2016, cuando un nuevo fallo del Tribunal de Casación bonaerense anuló la condena y lo absolvió. En diciembre de 2020, la Corte Suprema de Justicia de Argentina dejó en firme esa absolución también con el fundamento de la falta de certeza probatoria.

Según explica Carrascosa, la Justicia “necesitaba un culpable”.

“Esa es la gran verdad de todo esto. Nadie quiere decir ‘nos equivocamos'”, afirmó.

El crimen de María Marta García Belsunce: ¿por qué se realiza un nuevo juicio 20 años después de su muerte?

Después del veredicto que absolvió a Pachelo, Carrascosa estuvo en contacto con la familia de García Belsunce y dijo que comparten su mirada del caso. Según explicó a CNN, la sentencia será apelada.

“Si no creyera que puede haber justicia no haría la apelación. ¿Y si no? Está la justicia divina que es la única justicia en este país. Porque, quieras o no, está interpretada por hombres y los hombres se equivocan”, agrega Carrascosa.

La acusación contra el viudo de María Marta Belsunce no fue la única que la familia considera equivocada, En 2011, un segundo juicio tuvo en el banquillo de acusados a Guillermo Bártoli, cuñado de la víctima; Horacio García Belsunce, su hermano; Juan Carlos Hurtig, medio hermano de María Marta; al médico Juan Ramón Gauvry Gordon, a Sergio Binello, vecino del country club Carmel, y a Beatriz Michellini, masajista que atendía a la víctima. Todos recibieron condenas por supuestamente encubrir el crimen, excepto la masajista.

Bártoli falleció en 2014, mientras que Gavuvry Gordon fue absuelto en 2015. El hermano y el medio hermano de María Marta, al igual que el vecino Binello, fueron sobreseídos en 2020 cuando la Justicia consideró extinguida la acción penal por la prescripción de la causa.

Sin embargo, la familia de García Belsunce señaló desde un principio a Pachelo como sospechoso del asesinato.

Tras el fallo que absuelve al exvecino, Carrascosa señala: “Es tan difícil explicarle esto a alguien. Porque en todo esto, en definitiva, nadie se acuerda de la víctima. Esto es una falta de respeto a la víctima”.

