Brasil – Croacia en Qatar 2022: a qué hora empieza y cómo ver el partido por televisión e internet

(CNN Español) — Los cuartos de final de Qatar empiezan con el duelo entre Brasil —uno de los favoritos para llevarse la copa— y Croacia, que tendrá lugar este viernes 9 de diciembre.

Brasil – Croacia en los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022, en vivo

Brasil llegó a cuartos tras una goleada de 4 a 1 contra Corea del Sur en octavos, mientras que Croacia se ganó el puesto tras ganarle a Bélgica 3 a 1 en un desempate por penales que dejó afuera del Mundial a otro de los cuadros que llegó con mejores evaluaciones al torneo.

Resultados del Mundial de Qatar 2022: cruces de octavos, cuartos en vivo

Ahora, las dos naciones se enfrentarán y la que resulte ganadora avanzará a semifinales, etapa en la que se medirá con Argentina o Países Bajos, el otro duelo de cuartos que se juega horas después este viernes.

Brasil tuvo un gran desempeño en el Grupo G, del que clasificó primero con 6 puntos tras ganar dos partidos y perder uno. Croacia, por su parte, quedó en el segundo puesto del Grupo F con 5 puntos, detrás de Marruecos que clasificó a octavos primero con 7 puntos.

Si le gana a Croacia y Argentina a Países Bajos, se daría en las semifinales un duelo esperado por millones que enfrentaría a dos rivales históricos en terreno futbolístico.

¿A qué hora empieza el partido Brasil – Croacia?

El partido se disputará en el Estadio Ciudad de la Educación a las 6 p.m. hora local. Dependiendo de dónde te encuentres, estos son los horarios en los que debes sincronizarlo:

Hora local en Qatar: 6 p.m.

Estados Unidos: 10 a.m. (hora de Miami)

México: 9 a.m.

Colombia: 10 a.m.

Argentina: 12 p.m.

España: 4 p.m.

A las 10 p.m., hora local (2 p.m. Miami), continuará la fecha con el enfrentamiento entre Países Bajos y Argentina, uno de los duelos muy esperados que determinará si Lionel Messi sigue en camino hacia la copa en el que “seguramente” es su último Mundial o si vuelve a casa.

¿Por qué hay tantos resultados sorprendentes en este Mundial de Qatar?

Cómo ver por televisión e internet

España: RTVE (transmite todos los partidos de la selección), Gol Mundial

Estados Unidos: FS1, Telemundo, Telemundo Deportes, Peacock

México: Canal 5, Canal 7, TUDN, Sky Sports, Blue To Go, VIX

Argentina: DirecTV Latin America transmitirá los partidos por televisión, así como TyC, y TV Pública.

Colombia: Caracol Televisión, Canal RCN, DIRECTV Sports, DIRECTV GO

Ecuador: DIRECTV Sports, DIRECTV GO, Teleamazonas

Perú: DIRECTV Sports, DIRECTV GO

Venezuela: DIRECTV Sports, DIRECTV Go

