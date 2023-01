Argentina – Francia en la final del Mundial de Qatar: a qué hora empieza, dónde y cómo ver por televisión e internet

(CNN Español) — Finalmente está aquí. La final del Mundial de Qatar 2022 se juega este domingo y será electrizante,…

(CNN Español) — Finalmente está aquí. La final del Mundial de Qatar 2022 se juega este domingo y será electrizante, pues tiene como rivales a las selecciones de Argentina y Francia.

Argentina – Francia en vivo, final del Mundial de Qatar: resultado, goles y más

Luego de casi un mes de competencia, argentinos y franceses llegan en gran forma física, desplegando buen fútbol y con sus estrellas listas para el máximo escenario del fútbol internacional.

Por un lado, Argentina llega con una sola derrota en toda la copa, luego del sorpresivo tropiezo en su primer partido en Qatar contra Arabia Saudita. Desde ese momento en adelante, la albiceleste supo levantarse, con un Lionel Messi jugando su mejor fútbol en mucho tiempo y que encontró a su mejor compañero en los botines de Julián Álvarez, el joven delantero que le quitó la titularidad a Lautaro Martínez, esto sin dejar de la lado la enorme seguridad que ha dado en la portería el arquero Emiliano Martínez.

¡Argentina a la final! Resumen de su victoria sobre Croacia 2:39

En el otro extremo, tenemos a Francia, que de igual manera solo perdió un partido en la copa y también fue en la fase de grupos, cuando cayó frente Túnez en la última jornada con un equipo suplente. Más allá de esa derrota, Francia ha estado a la altura de este torneo, con un Kylian Mbappé dominando sobre todo la primera instancia de la competencia, un Hugo Lloris espectacular bajo los tres postes y un Antoine Griezmann.

Francia y Mbappé vuelven a la final del Mundial 2:05

¿Quién se llevará la copa a casa? ¿Regresará Argentina a casa con su tercer título internacional finalmente de la mano de Messi? ¿O Francia conseguirá su tercera estrella en total y el primer bicampeonato mundialista desde 1962?

La previa de la final Argentina vs. Francia en números

¿A qué hora empieza la final del Mundial de Qatar 2022 entre Argentina y Francia?

Argentina (Buenos Aires): 12 pm

México (CDMX): 9 am

Estados Unidos (Miami): 10 am

Colombia (Bogotá): 10 am

España (Madrid): 4 pm

Ecuador (Quito): 10 am

Perú (Lima): 10 am

Qatar (Doha): 6 pm

¿Cómo ver por televisión e internet?

Argentina: TV Pública, TyC Sports, DIRECTV Sports, DIRECTV GO

México: Canal 5, Canal 7, TUDN, VIX+, SKY Sports, Blue To Go

Estados Unidos: Peacock, Fox, Telemundo, Telemundo Deportes, Universo

Colombia: DIRECTV Sports, DIRECTV GO, Caracol Televisión, RCN Televisión

España: TVE, RTVE y Gol Mundial

Ecuador: DIRECTV Sports, DIRECTV GO, Teleamazonas

Perú: DIRECTV Sports, DIRECTV GO, Latina Televisión

