Sin agua, electricidad o internet: solo euforia en la ciudad de Jersón recién liberada

Jersón, Ucrania (CNN) — Durante ocho meses, los residentes de la ciudad ucraniana de Jersón han estado viviendo bajo la…

Jersón, Ucrania (CNN) — Durante ocho meses, los residentes de la ciudad ucraniana de Jersón han estado viviendo bajo la brutal ocupación rusa. Pero el viernes, las fuerzas ucranianas irrumpieron en la ciudad y las tropas rusas se retiraron hacia el este.

Los residentes no tienen agua, ni conexión a internet y poca electricidad. Pero cuando un equipo de CNN ingresó a la ciudad el sábado, el ambiente era eufórico.

Mientras el equipo filmaba en vivo en la plaza central de Jersón, algunos cantaron el himno nacional mientras que otros gritaron “¡Slava Ukrayini!” – Gloria a Ucrania, un saludo patriótico.

“Nos sentimos libres, no somos esclavos, somos ucranianos”, dijo a CNN la residente Olga.

Cuando las tropas rusas llegaron al comienzo de la guerra, esta era una ciudad que trató de resistir: se llevaron a la gente, la torturaron, la desaparecieron, dijeron los residentes.

“Estábamos aterrorizados por [el] ejército ruso, estábamos aterrorizados por los soldados que pueden entrar en cualquier momento en nuestra casa, en nuestra casa, solo abren la puerta, como si estuvieran viviendo aquí, y roban, secuestran, torturan”, dijo Olga.

Pero ahora, la gente acude en masa a la plaza central de la ciudad recién liberada, envuelta en banderas ucranianas, cantando y coreando “Libertad para Ucrania”.

“Todos aquí están celebrando en la plaza aquí. La gente lleva la bandera ucraniana, abraza a los soldados, han salido a ver cómo es tener libertad”, dijo Robertson. El equipo de CNN parecía ser el primer periodista internacional en llegar al centro de la ciudad de Jersón desde que cambió de manos en las últimas 48 horas.

“We feel free. We are not slaves. We are Ukrainians, we are proud of it”@NicRobertsonCNN speaks to people inside the newly liberated Ukrainian city of Kherson https://t.co/MaEsaJyvjK pic.twitter.com/btCucScZVW

— CNN (@CNN) November 12, 2022

El viernes, Rusia anunció que se había retirado de la orilla occidental del río Dnipro en la estratégica región sur de Jersón, dejando la capital regional del mismo nombre y las áreas circundantes a los ucranianos.

Por qué la retirada de Rusia en Jersón puede ser clave para la guerra en Ucrania

La retirada representa un gran golpe para el esfuerzo de guerra de Putin en Ucrania. Jersón era la única capital regional de Ucrania que las fuerzas rusas habían capturado desde la invasión de febrero. Su retirada hacia el este a través del Dnipro cede grandes extensiones de tierra que Rusia ha ocupado desde los primeros días de la guerra y que Putin había declarado formalmente como territorio ruso hace apenas cinco semanas.

Las multitudes celebran la liberación de su ciudad en Jersón, en el sur de Ucrania, el sábado 12 de noviembre de 2022.

“Fue un momento muy difícil para todos. Todas las familias ucranianas esperaban a nuestros soldados, a nuestro ejército”, dijo un residente de Jersón a CNN el sábado, recordando los meses de ocupación de Rusia.

La mujer dijo que se sintió “increíble” al ver tropas ucranianas en Jersón.

“Sentimos todos los días su apoyo, muchas gracias”, agregó la mujer, antes de abrazar a Robertson.

El viernes por la noche, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, publicó un video nocturno de las celebraciones en la ciudad, donde una multitud ondeaba banderas y coreaba “ZSU”, el acrónimo ucraniano de las fuerzas armadas.

Más temprano ese día, el comando operativo del sur del ejército ucraniano dijo que las fuerzas rusas habían estado “embarcando con urgencia en botes que parecen adecuados para cruzar e intentar escapar” a través del río.

La gente se reunió en la plaza Maidan para celebrar la liberación de Jersón, en la capital, Kyiv, el viernes.Genya Savilov/AFP/Getty Images

No estaba claro si todas las tropas rusas habían abandonado Jersón y la región en general. Serhiy Khlan, miembro del consejo regional de Jersón de Ucrania, dijo que la ciudad estaba “casi bajo el control de las Fuerzas Armadas de Ucrania”, pero advirtió que algunas tropas rusas podrían haberse quedado vestidas de civil.

Advirtió que muchas tropas rusas “tiraron sus uniformes militares y ahora se esconden con ropa de civil”.

Nic Robertson de CNN informó desde Jersón y Amy Woodyatt escribió desde Londres. Mick Krever, Anna Chernova, Teele Rebane, Gianluca Mezzofiore, Tim Lister y Sophie Tanno de CNN contribuyeron con este reportaje.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.