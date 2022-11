Qatar – Ecuador, partido inaugural del Mundial 2022: a qué hora empieza y cómo ver por televisión e internet

(CNN Español) — El Mundial de Qatar 2022 comienza el 20 de noviembre con el partido entre el país anfitrión,…

(CNN Español) — El Mundial de Qatar 2022 comienza el 20 de noviembre con el partido entre el país anfitrión, Qatar y Ecuador. En un primer momento, el partido de inauguración iba a ser Países Bajos – Senegal (también pertenecientes al grupo A en el que juegan Qatar y Ecuador) pero, finalmente, la FIFA optó por cambiarlo y mantener la tradición de que la anfitriona abra el torneo. El partido tendrá lugar en el estadio Al Bayt de la ciudad de Jor.

La selección ecuatoriana dirigida por Gustavo Alfaro logró la clasificación directa para el Mundial tras quedar cuarta en las eliminatorias sudamericanas. Ahora tendrá la oportunidad de sorprender al mundo en su debut en el torneo contra Qatar. Este será el cuarto campeonato mundial en el que participa Ecuador.

Así llega Ecuador al Mundial de Qatar 2022

Por otro lado, Qatar, bajo el mando del seleccionador español Félix Sánchez Bas disputará su primer partido en un Mundial, pues es el primero de su historia.

A qué hora empieza el Qatar – Ecuador

Estados Unidos: 11 a.m. (horario del este) – 8 a.m. (horario del pacífico)

México: 10 a.m.

Colombia 11 a.m.

Argentina: 1 p.m.

España: 17:00

Ecuador: 11 a.m.

Peru: 11 a.m.

Venezuela: 12 a.m.

Cómo ver por televisión el Qatar – Ecuador, partido inaugural del Mundial 2022

Según el documento de la FIFA que recopila quien posee los derechos para emitir imágenes por televisión, el partido entre Qatar y Ecuador se podrá ver en los siguientes canales en cada país:

Estados Unidos: Telemundo y Fox Sports

México: Televisa, TV Azteca y Sky Mexico

Colombia: Caracol, Canal RCN y DirecTV Sports

Argentina: TV Pública y TyC Sports

España: La 1, RTVE y Gol Mundial (nuevo canal de pago creado específicamente para el Mundial)

Ecuador: DirecTV, Teleamazonas

Peru: Latina y DirectTV Sports

Venezuela: Televen y DirectTV Sports

Cómo ver por internet el Qatar – Ecuador, partido inaugural del Mundial 2022

Estados Unidos: La aplicación de Fox Sports, Hulu + Live TV, fubo TV, Tubi, YouTube TV, Sling TV y DirecTV Stream

México: VIX

Colombia: Caracol, Canal RCN y DirecTV Sports

Argentina: TV Pública y TyC Sports en sus respectivos sitios web

España: web de RTVE y Gol Mundial

Ecuador: DirecTV y Teleamazonas son los que tienen los derechos para emitir por internet en el país

¿Quién cantará en la inauguración del Mundial?

Con 25 años, Jung Kook es el miembro más joven de BTS. Es el cantante principal de la agrupación, lo reconocerás porque su voz es la que predomina en éxitos mundiales como “Dynamite”.

Sus compañeros de banda lo describen como el miembro que no solo lo sabe hacer todo sino que es bueno haciéndolo.

Debutó en BTS con tan solo 15 años, por lo que sus años formativos han sido siendo parte de la agrupación.

La cantante Dua Lipa negó los reportes de que participaría en este evento.

