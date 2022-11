CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 898½ 902 837¾ 842¾ —59¾ Mar 915¼ 919¾ 857 861½ —57½ May 920¾ 925¾ 866 870 —54¾ Jul 917½ 921 866½ 870¼ —49¼ Sep 917 923 871½ 875¾ —45¾ Dec 921¼ 928½ 879 883¼ —43½ Mar 918½ 918½ 879¼ 885½ —39 May 884½ 885 879¼ 879¼ —34¼ Jul 836½ 836½ 832 832 —35 Sep 840 840 840 840 —8¼ Est. sales 141,267. Tue.’s sales 139,004 Tue.’s open int 333,061, up 3,961 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 696½ 697¼ 680 686½ —11¼ Mar 701 702 685¼ 692 —10½ May 700¼ 701 685¼ 691¼ —10½ Jul 694¼ 694¾ 679¼ 685½ —9¾ Sep 644 644¼ 633½ 637¾ —7 Dec 628¼ 629¼ 620¼ 624¼ —5¼ Mar 635¼ 635¼ 627¾ 631¼ —5 Jul 629 629¼ 627½ 629¼ —4¾ Dec 565 565 564 564 —2 Dec 534½ 534½ 534½ 534½ +¼ Est. sales 293,858. Tue.’s sales 284,353 Tue.’s open int 1,472,517 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 399½ 400½ 376¾ 388½ —11 Mar 404½ 404½ 384 395 —11¾ May 404 404 386 395 —9¼ Est. sales 461. Tue.’s sales 762 Tue.’s open int 4,228 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 1434½ 1445 1421¼ 1438¼ +2½ Jan 1446 1457¾ 1431 1451¾ +4 Mar 1452¼ 1465 1439 1459¼ +5 May 1459 1471¼ 1446½ 1466 +5 Jul 1461½ 1473¾ 1450 1469½ +6 Aug 1441¼ 1453½ 1432½ 1451 +6¾ Sep 1404¾ 1417 1399 1415¾ +8¼ Nov 1387¾ 1400 1381 1398¼ +6¼ Jan 1392 1402½ 1387¼ 1401½ +6¾ Mar 1393½ 1393½ 1393½ 1393½ +7 May 1379 1379½ 1379 1379 —3½ Jul 1381¾ 1384 1381¾ 1384 +½ Nov 1340 1346½ 1335 1346 +7¾ Est. sales 161,027. Tue.’s sales 232,621 Tue.’s open int 584,073, up 12,634

