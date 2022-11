CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 878½ 902 867¾ 899½ +17¼ Mar 896¾ 918¼ 886 916 +16¾ May 904¾ 925 894¾ 923¼ +15¾ Jul 900¼ 920 893¼ 917¾ +14 Sep 899¼ 921¼ 897 920½ +14 Dec 909 925¾ 902½ 924½ +11¾ Mar 912¼ 920¼ 901¾ 919¼ +8¼ May 902 910 900½ 908¼ +7½ Jul 860½ 860½ 849 860 — ¼ Dec 850 850 850 850 +2¾ Est. sales 114,098. Mon.’s sales 190,594 Mon.’s open int 329,100 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 689 698 687¼ 697¾ +6¼ Mar 694 702½ 692½ 702¼ +5½ May 693¾ 701½ 691½ 701½ +5¾ Jul 687¼ 695 685 694¾ +5½ Sep 639 645 637½ 645 +5 Dec 624¼ 630½ 623 630¼ +4½ Mar 631½ 636 631½ 635¼ +3 May 636¼ 636½ 636¼ 636¼ +2 Jul 629 633¾ 629 633¾ +3¼ Sep 576¾ 576¾ 576¾ 576¾ Dec 565¾ 567¾ 565 566½ +1¼ Dec 534½ 534½ 534½ 534½ +1¾ Est. sales 215,727. Mon.’s sales 445,118 Mon.’s open int 1,472,993, up 566 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 390¾ 398 386 397½ +8½ Mar 399¾ 403¼ 395½ 403¼ +5¼ May 399¾ 400 396¾ 396¾ —1¾ Jul 399 399 396 396 —2¾ Est. sales 492. Mon.’s sales 1,084 Mon.’s open int 4,311 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 1405½ 1436¼ 1403¾ 1436¼ +29¼ Jan 1417 1449 1414¼ 1448½ +29 Mar 1425½ 1455¼ 1422¼ 1454¾ +27¼ May 1432 1461¾ 1429¾ 1461 +26¼ Jul 1433¾ 1464½ 1433¼ 1464 +25¾ Aug 1421¼ 1445¼ 1418 1444¾ +22½ Sep 1391¾ 1407½ 1391½ 1407¼ +19½ Nov 1370¼ 1393 1369¾ 1393 +19½ Jan 1380¾ 1395 1380¼ 1395 +18¼ Mar 1378½ 1385¾ 1378½ 1385¾ +14¾ May 1372 1381¾ 1372 1381 +11¾ Jul 1376¼ 1383 1376¼ 1383 +12¼ Nov 1330 1342 1330 1337 +5¼ Nov 1290 1292½ 1290 1292½ +8½ Est. sales 205,290. Mon.’s sales 196,225 Mon.’s open int 571,439, up 4,381

