CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 755½ 769 753¾ 757¾ +1 Mar 780¼ 792 777½ 781¾ +1 May 791 802¼ 788¼ 792½ +¼ Jul 797 805½ 793¼ 796¾ — ½ Sep 804 813 801 804 —1¼ Dec 816¼ 823½ 811¾ 814½ —2 Mar 821½ 827 817 818¼ —3¼ May 814½ 814½ 814 814 —3½ Jul 787¼ 790 779¾ 779¾ —3½ Est. sales 148,325. Mon.’s sales 138,598 Mon.’s open int 317,611 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 667½ 671¼ 665¼ 666¼ —2½ Mar 669¾ 674 668 670 —1¼ May 668½ 672¼ 666½ 668¼ —1½ Jul 663¼ 666½ 661 663 —1½ Sep 621½ 624½ 618½ 622¼ +¾ Dec 610¼ 614¼ 608 612 +1 Mar 615 620 615 618¾ +1 May 618¼ 623 618¼ 623 +2½ Jul 617¼ 621½ 616½ 620 +1 Sep 585½ 586¾ 585½ 586¾ +7½ Dec 569 571¼ 568¼ 570 +1 Dec 530¼ 530¼ 530 530 —2 Est. sales 403,267. Mon.’s sales 358,849 Mon.’s open int 1,257,988 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 389¾ 392 382 386½ —1 Mar 380 385¾ 379 382½ +3¼ Sep 376¾ 376¾ 376¾ 376¾ +3 Dec 380¼ 380¼ 380¼ 380¼ +6½ Est. sales 1,328. Mon.’s sales 1,303 Mon.’s open int 3,561 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 1454¾ 1468½ 1449 1457¾ +½ Mar 1462¼ 1474 1454½ 1463¾ +1 May 1468 1481½ 1462¼ 1471 +1 Jul 1470½ 1485¼ 1465¼ 1475¾ +2½ Aug 1451¼ 1465 1451 1456¾ +2 Sep 1409½ 1421 1407¼ 1413 —1 Nov 1390 1400 1387½ 1392¾ —2¼ Jan 1389¼ 1400 1387½ 1394 —1¼ Mar 1382½ 1389¾ 1380¾ 1382¾ —2¼ May 1377¼ 1384½ 1377 1384 +4 Nov 1324¼ 1325½ 1320 1320 —3¼ Est. sales 181,360. Mon.’s sales 167,692 Mon.’s open int 630,712, up 8,387

