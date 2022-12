Por qué la mayoría de los hombres no tienen suficientes amigos cercanos

(CNN) — Las amistades no se limitan a las personas con las que te sientas en el autobús escolar o…

(CNN) — Las amistades no se limitan a las personas con las que te sientas en el autobús escolar o con las que juegas en el equipo de béisbol de tu infancia, sino que son un componente esencial de la experiencia humana, según los expertos.

Pero hacer y mantener amistades profundas y significativas en la edad adulta es difícil, especialmente para los hombres, según las investigaciones.

Menos de la mitad de los hombres dicen estar satisfechos con sus amistades, y solo 1 de cada 5 dijo haber recibido apoyo emocional de un amigo en la última semana, en comparación con 4 de cada 10 mujeres, según una encuesta de 2021 del Survey Center on American Life.

El declive de las amistades entre los hombres comienza hacia la mitad y el final de la adolescencia y se agudiza en la edad adulta, según Judy Yi-Chung Chu, que imparte una clase sobre el desarrollo psicológico de los adolescentes en la Universidad de Stanford, en California. Y los que mantienen amistades con otros hombres dicen que tienden a tener niveles más bajos de intimidad emocional que los que reportan las mujeres.

“Los chicos no empiezan desconectados emocionalmente, sino que se desconectan emocionalmente”, afirma la Dra. Niobe Way, investigadora y profesora de Psicología Aplicada de la Universidad de Nueva York.

Todos los seres humanos tienen la capacidad y el deseo innatos de establecer relaciones cercanas y emocionalmente íntimas con los demás. Necesitamos estas relaciones para sobrevivir cuando somos bebés y luego para prosperar cuando nos hacemos mayores, dijo Chu.

La investigación ha demostrado que las amistades cercanas protegen nuestra salud mental y física, añadió. Y los hombres que dan prioridad a esas relaciones están luchando contra una de las cosas más dañinas para la salud humana: la soledad, dijo el Dr. Frank Sileo, un psicólogo con sede en Ridgewood, Nueva Jersey.

“Lo que (los hombres) corren el riesgo de perder es esta sensación de no estar solos en el mundo o de no estar solos en su experiencia”, dijo Sileo. Las investigaciones han demostrado que “la revelación de la angustia emocional mejora el bienestar emocional (de los hombres), aumenta la sensación de ser comprendidos y resulta en menores informes de soledad”, añadió.

Al igual que muchos hombres se esfuerzan por comer bien, hacer ejercicio, tener éxito en sus carreras y criar a sus hijos, los hombres deberían priorizar el desarrollo de sus amistades como adultos, dijo.

Por qué es tan difícil

Cuando Sileo empezó a investigar sobre las amistades masculinas en 1995, muchos participantes dieron por sentado que su encuesta se refería a la homosexualidad, dijo. Esos estereotipos de que los vínculos masculinos serían de naturaleza sexual, o se convertirían en ello, son inexactos, pero revelaron algunos de los factores que pueden estar frenando a algunos hombres a la hora de entablar amistades profundas, añadió.

Puede que las suposiciones 27 años después sean diferentes, pero las presiones sociales siguen dificultando que los hombres expresen la vulnerabilidad y la intimidad necesarias para tener una amistad cercana, dijo Sileo.

Todos nacemos con dos lados de nosotros mismos: el lado duro que es estoico e independiente y el lado blando que es vulnerable e interdependiente, dijo Way, autor de “Deep Secrets: Boys’ Friendships and the Crisis of Connection”.

El lado duro ha sido caracterizado como masculino e inherentemente preferible, y el lado blando ha sido visto como femenino y menos ideal, dijo Way.

Los chicos reciben el mensaje de que crecer y “hacerse hombre” significa desprenderse de ese lado blando, una mentalidad que la neurociencia, las ciencias sociales y la psicología del desarrollo demuestran que es perjudicial, dijo Way.

“Consideramos que las relaciones de género son femeninas”, dijo Chu. “Si eso es algo femenino, se convierte en una debilidad o un lastre si (los hombres) admiten que necesitan amistades”.

La caracterización del género de estas experiencias tiene un claro impacto, dijo Sileo. Los hombres más restringidos emocionalmente, centrados en el poder y que puntuaron alto en las encuestas que miden la homofobia son menos propensos a tener amistades íntimas y cercanas, dijo.

Y el impulso de endurecerse y no mostrar nunca vulnerabilidad que restringe a los hombres de las amistades puede llevarlos a la soledad, la violencia y la ira, dijo Way.

“Vivimos en una cultura que choca con nuestra naturaleza”, dijo. “Si educamos a los niños para que vayan en contra de su naturaleza, no debería sorprendernos que algunos de esos niños crezcan con problemas”.

Tu pareja no es suficiente

Los hombres heterosexuales que buscan cercanía pueden recurrir a quienes consideran que son mejores para establecer relaciones y se sienten cómodos explorando su vulnerabilidad: las mujeres de su vida y sus parejas románticas, dijo Way.

Puede parecer una buena solución, pero no funciona ni para los hombres ni para las mujeres a las que recurren, dijo Sileo.

Poner todo en una pareja romántica puede tensar una relación, dijo, tanto si se acude a una pareja femenina exclusivamente para obtener apoyo emocional como si se depende de ella para cultivar amistades y reuniones para las vacaciones y los fines de semana.

Es crucial tener varias personas a las que acudir en busca de apoyo para obtener diferentes perspectivas, añadió Chu.

“(Los hombres) necesitan saber que no es solo cosa de mujeres”, dijo. “Necesitan saber que los hombres también pueden hacerlo”.

La comunidad es importante, y compartir las luchas, las preguntas y las preocupaciones con una sola persona o una sola relación no siempre proporciona la mejor ayuda para atravesarlas, dijo Way.

“Una pareja masculina piensa que es una traición hablar con otra persona”, dijo Way, “pero la pareja femenina está diciendo ‘por favor, hazlo, por favor, busca otras perspectivas'”.

Cómo construir amistades

Si deseas tener amistades cercanas o que las que tienes sean más profundas, los expertos dicen que está bien empezar poco a poco.

Ni siquiera tienes que revelar tus propias vulnerabilidades al principio, dice Chu.

“Un punto de partida muy poderoso es escuchar y hacer preguntas reales”, dijo. “A todas las personas les gusta cuando pueden confiar en que la situación es segura y que alguien está realmente interesado en ellas”.

La clave es ir más allá de las bromas y cordialidades generales y hacer preguntas que te parezcan significativas, como qué les gusta de sus trabajos o cómo se sienten después de una ruptura, dijo Way. No te preocupes, no es de mala educación hacerlo. La mayoría de las personas dicen querer que les hagan estas preguntas, dijo.

Cada relación tiene sus propias reglas y protocolos, y es bueno trabajar dentro de ellos, dijo Sileo. Puede que empieces a preguntarle algo a un amigo y descubras que esa persona no quiere hablar de ello, dijo Chu. Si este es el caso, puedes intervenir y ofrecer tu propia vulnerabilidad hablando de cómo ese tema puede molestarte o por qué has estado pensando en él.

A veces las reglas de la relación pueden significar evitar la vulnerabilidad de sentarse cara a cara, dijo Sileo.

En esos casos, busca una actividad como el gimnasio, el trabajo o un proyecto comunitario en el que puedan conectar a través de un propósito compartido, añadió Sileo.

Y si necesitas construir amistades desde cero, sigue el ejemplo de las mujeres de tu vida e invita a alguien a tomar un café o a comer algo, dijo Way.

La clave es dedicar tiempo, esfuerzo e intención, dijo Sileo. Estar presente y dedicar tiempo es crucial para construir esas importantes amistades.

“La calidad es lo que cuenta”, dijo. “Si puedes tener un par de amigos de calidad, es mejor que tener un montón de amigos”.

