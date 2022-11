¿Por qué Javier ‘Chicharito’ Hernández no está con México en Qatar 2022?

(CNN Español) — El máximo goleador de la selección de fútbol de México, Javier ‘Chicharito’ Hernández, no es parte de…

(CNN Español) — El máximo goleador de la selección de fútbol de México, Javier ‘Chicharito’ Hernández, no es parte de los convocados al Mundial de Qatar 2022. El entrenador, Gerardo ‘el Tata’ Martino, no lo consideró para el plantel.

“En el caso de Javier Hernández simplemente me he definido por otros centros delanteros”, dijo el entrenador de México en conferencia de prensa a finales de septiembre de este año, de cara a un partido amistoso de México con Colombia antes del Mundial. “En el caso de Carlos Vela, él hace más o menos tres años y medio me comunicó que prefería no ser convocado a la selección de México y eso no cambió”.

Javier Hernández, quien milita en LA Galaxy de la MLS, jugó los Mundiales de 2010, 2014 y 2018, y es el máximo goleador de la selección mexicana. Hernández, quien debutó con ‘El Tri’ en 2009, ha jugado 109 partidos con la selección mexicana y ha anotado 52 goles hasta el momento.

Hernández jugó 12 partidos en tres Mundiales: Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018. Marcó 4 goles en estos torneos: uno a Francia y uno a Argentina en 2010, uno a Croacia en 2014 y uno a Corea del Sur en 2018.

“Yo voy a seguir haciéndolo de la mejor manera dentro y fuera del campo para tratar de ganarme una oportunidad”, le dijo Hernández a Deportes CNN en septiembre de este año, antes de las declaraciones del ‘Tata’ Martino.

“Si no llega, como todo jugador profesional que no es tomado en cuenta, es apoyar a la selección desde lejos y seguir trabajando. No queda más”, agregó Hernández.

Chicharito, con 34 años, ya es un veterano de selección y a pesar de su rendimiento Martino dio paso a algunas nuevas caras en el frente de ataque. El seleccionador argentino llevó a los delanteros Raúl Jiménez, Hirving Lozano, Uriel Antuna, Henry Martín, Alexis Vega y Rogelio Funes Mori al Mundial de Qatar.

En la Copa del Mundo, México integra el Grupo C donde debutará el 22 de noviembre ante Polonia, cuatro días después enfrentará a Argentina y finalizará la primera fase ante Arabia Saudita el 30 de noviembre.

