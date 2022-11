CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Wed.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Wed.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 829¼ 834 811 813½ —14¼ Mar 849 853¾ 830½ 833 —14½ May 860 864½ 841¼ 843½ —14½ Jul 865½ 869¼ 846 848¼ —14½ Sep 868¼ 871½ 853 855½ —14 Dec 881½ 883½ 862¼ 863 —15 Mar 879½ 879½ 868 868½ —11½ May 862 864½ 861 861 —11¾ Jul 823½ 825¼ 820½ 820½ —11¼ Est. sales 58,551. Tue.’s sales 122,865 Tue.’s open int 350,843, up 1,932 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 667 668¾ 659¼ 661½ —6 Mar 673¾ 675 665½ 668 —5¾ May 673¾ 675 666 668¼ —5½ Jul 668¾ 671 662¼ 664¾ —5 Sep 631½ 632¼ 625 626¼ —5¼ Dec 619 620 613½ 614¾ —4½ Mar 625¾ 625¾ 620¾ 621¾ —4¾ May 627 627 627 627 —1¾ Jul 626¾ 626¾ 619½ 619½ —6¼ Dec 568 570 567 567 —1 Dec 534½ 534½ 534½ 534½ +1¾ Est. sales 149,854. Tue.’s sales 415,325 Tue.’s open int 1,484,427 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 388 388 376¼ 378 —2¾ Mar 388¼ 388¼ 378 378 —4¼ May 384½ 384½ 384½ 384½ — ½ Est. sales 45. Tue.’s sales 343 Tue.’s open int 4,558, up 48 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 1444½ 1451¾ 1435½ 1444¼ +¼ Jan 1445 1454¾ 1441 1443¾ —2¾ Mar 1450¼ 1460½ 1447¾ 1450½ —2¾ May 1458¼ 1466½ 1454¾ 1457 —2¾ Jul 1459½ 1467 1456 1458 —3½ Aug 1443¾ 1449¾ 1439 1441 —4 Sep 1405 1411 1401¼ 1403¾ —3½ Nov 1386½ 1393¾ 1383 1385¼ —3 Jan 1388½ 1392¾ 1385½ 1387¾ —2½ Mar 1379 1383 1377¼ 1377¼ —4¼ May 1372 1376 1372 1376 — ¾ Jul 1378 1378 1378 1378 +¼ Nov 1334¼ 1337½ 1332 1333¾ —2½ Est. sales 64,344. Tue.’s sales 144,152 Tue.’s open int 611,011, up 6,489 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Dec 75.05 76.09 74.36 75.49 +.46 Jan 72.68 73.61 72.00 73.01 +.33 Mar 70.71 71.48 70.04 70.96 +.22 May 69.03 69.69 68.36 69.19 +.12 Jul 67.53 68.05 66.86 67.57 Aug 66.37 66.74 65.74 66.41 —.01 Sep 65.37 65.80 64.77 65.26 —.15 Oct 64.46 64.76 63.80 64.62 +.12 Dec 63.75 64.15 63.20 63.65 —.25 Est. sales 45,990. Tue.’s sales 127,167 Tue.’s open int 447,632, up 1,610 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Dec 419.30 422.50 417.80 418.80 —.50 Jan 413.70 416.60 411.90 412.60 —1.10 Mar 406.20 409.30 404.60 405.30 —1.10 May 401.40 405.00 400.90 401.50 —1.00 Jul 401.70 403.80 400.00 400.10 —1.40 Aug 396.20 399.20 395.80 395.90 —1.30 Sep 389.90 392.90 389.50 390.50 —.50 Oct 382.30 385.00 382.30 383.70 —.40 Dec 382.80 384.50 381.10 382.30 —1.00 Est. sales 40,103. Tue.’s sales 107,272 Tue.’s open int 410,292

