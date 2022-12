CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Tue.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 755½ 766¾ 753¾ 763 +6¼ Mar 780¼ 790½ 777½ 786¾ +6 May 791 800½ 788¼ 797 +4¾ Jul 797 804¼ 793¼ 801 +3¾ Sep 804 811¾ 801 809¼ +4 Dec 816¼ 821¼ 811¾ 819¾ +3¼ Mar 821½ 824½ 817 824½ +3 Jul 787¼ 790 787¼ 790 +6¾ Est. sales 38,479. Mon.’s sales 138,598 Mon.’s open int 317,611 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 667½ 671¼ 666¼ 670 +1¼ Mar 669¾ 673¾ 668½ 672¾ +1½ May 668½ 671¾ 667 671¼ +1½ Jul 663¼ 666¼ 661½ 665½ +1 Sep 621½ 623¾ 618½ 623 +1½ Dec 610¼ 613 608 612¼ +1¼ Mar 615 620 615 619¼ +1½ May 618¼ 618¼ 618¼ 618¼ —2¼ Jul 617¼ 621 616½ 621 +2 Dec 569 569½ 568¼ 569½ +½ Est. sales 126,881. Mon.’s sales 358,849 Mon.’s open int 1,257,988 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 389¾ 392 387 392 +4½ Mar 380 385 379 385 +5¾ Sep 376¾ 376¾ 376¾ 376¾ +3 Dec 380¼ 380¼ 380¼ 380¼ +6½ Est. sales 315. Mon.’s sales 1,303 Mon.’s open int 3,561 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 1454¾ 1468 1449 1462 +4¾ Mar 1462¼ 1472½ 1454½ 1467¾ +5 May 1468 1479½ 1462¼ 1475¾ +5¾ Jul 1470½ 1482¾ 1465¼ 1479½ +6¼ Aug 1451¼ 1462¼ 1451 1461 +6¼ Sep 1409½ 1418¾ 1407¼ 1418¾ +4¾ Nov 1390 1399¼ 1387½ 1398½ +3½ Jan 1389¼ 1399¼ 1387½ 1398¾ +3½ Mar 1382½ 1387¼ 1380¾ 1387¼ +2¼ May 1377¼ 1382 1377 1382 +2 Est. sales 117,825. Mon.’s sales 167,692 Mon.’s open int 630,712, up 8,387 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Dec 76.04 77.07 75.63 76.39 +.32 Jan 73.10 74.46 72.64 73.66 +.54 Mar 71.29 72.49 70.90 71.80 +.49 May 69.62 70.71 69.28 70.12 +.47 Jul 67.89 69.20 67.89 68.69 +.46 Aug 67.09 67.71 67.09 67.67 +.65 Sep 65.84 66.87 65.84 66.65 +.60 Oct 65.30 65.91 65.17 65.81 +.63 Dec 64.49 65.42 64.49 65.09 +.41 Jul 62.80 62.80 62.80 62.80 +.23 Est. sales 66,084. Mon.’s sales 141,211 Mon.’s open int 446,953, up 2,249 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Dec 412.80 413.20 407.00 409.10 —4.50 Jan 410.70 411.40 406.30 407.80 —3.90 Mar 408.40 409.10 404.70 405.90 —3.40 May 406.50 406.90 402.90 403.80 —3.10 Jul 405.20 405.80 402.30 403.30 —2.70 Aug 400.40 401.60 398.70 399.50 —2.80 Sep 395.50 395.80 393.20 394.50 —2.20 Oct 389.10 389.20 386.90 387.70 —2.60 Dec 389.70 389.70 386.50 387.40 —2.50 Jan 386.30 386.40 386.30 386.40 —2.50 Est. sales 55,417. Mon.’s sales 133,741 Mon.’s open int 378,350

