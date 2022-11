Nueva imagen del telescopio Webb muestra una galaxia enana “solitaria” con sorprendente detalle

(CNN) — El Telescopio Espacial James Webb tomó una imagen notablemente detallada de una galaxia enana cercana. La vista del…

(CNN) — El Telescopio Espacial James Webb tomó una imagen notablemente detallada de una galaxia enana cercana. La vista del infrarrojo cercano revela la visión más profunda hasta ahora de un panorama estelar que podría ofrecer a los astrónomos un medio ideal para estudiar aspectos del universo primitivo.

La imagen muestra una panoplia de estrellas dentro de una galaxia enana solitaria llamada Wolf – Lundmark – Melotte, que se encuentra a unos 3 millones de años luz de nuestra galaxia natal, la Vía Láctea, y tiene aproximadamente una décima parte del tamaño.

Figuras fantasmales emergen de los Pilares de la Creación en una nueva imagen del telescopio Webb

La galaxia WLM es intrigante para los astrónomos porque se ha mantenido en gran parte aislada y tiene una composición química similar a las galaxias en el universo primitivo, según la NASA.

El telescopio Webb, que se lanzó en diciembre de 2021, es el observatorio espacial más poderoso hasta la fecha. Es capaz de detectar la tenue luz de galaxias increíblemente distantes cuando brillan en luz infrarroja, una longitud de onda invisible para el ojo humano.

El telescopio espacial Hubble y el ya desaparecido telescopio espacial Spitzer han tomado imágenes de la galaxia WLM, pero Webb usó su cámara de infrarrojo cercano, también llamada NIRCam, para capturarla con un detalle sin precedentes.

“Podemos ver una miríada de estrellas individuales de diferentes colores, tamaños, temperaturas, edades y etapas de evolución; interesantes nubes de gas nebular dentro de la galaxia; estrellas en primer plano con picos de difracción de Webb; y galaxias de fondo con características ordenadas como colas de marea”, dijo Kristen McQuinn, profesora asistente en el departamento de Física y Astronomía de la Universidad de Rutgers en Piscataway, Nueva Jersey, en un comentario publicado en el sitio web de la NASA. Una cola de marea es una “cola” delgada de estrellas y gas interestelar que se extiende desde una galaxia.

“Es realmente una imagen hermosa”, agregó McQuinn, quien es una de los científicos principales del programa Webb Early Release Science.

What’s WLM like?

🏠 Galactic neighbor: 3 million light-years away🙅 Antisocial: Hasn’t interacted with nearby galaxies👴 Old school: Similar chemical makeup to early universe galaxies

This makes WLM ideal for studying how stars in the early universe may have formed & evolved. pic.twitter.com/iWMYnVaofk

— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) November 9, 2022

En Twitter, la cuenta oficial del telescopio Webb de la NASA declaró que, en comparación con las imágenes anteriores del observatorio espacial, la imagen NIRCam de Webb “hace que todo el lugar brille”, una referencia a la canción “Bejeweled” del nuevo álbum de Taylor Swift, “Midnights”.

Algunas de las estrellas representadas en esta última imagen de Webb son estrellas de baja masa que se formaron en el universo primitivo y pueden sobrevivir durante miles de millones de años, señaló McQuinn en el sitio de la NASA.

“Al determinar las propiedades de estas estrellas de baja masa (como sus edades), podemos obtener información sobre lo que estaba sucediendo en un pasado muy distante”, dijo.

Ashley Strickland de CNN contribuyó a este reporte.

