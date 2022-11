Mundial de Qatar 2022: ¿qué partidos se juegan hoy, 22 de noviembre? Horarios y enfrentamientos

(CNN Español) — Arrancó el Mundial de Qatar 2022 con los primeros partidos del grupo A y B y este…

(CNN Español) — Arrancó el Mundial de Qatar 2022 con los primeros partidos del grupo A y B y este 22 de noviembre le toca el turno de debutar en la competición a los grupos C y D. Una jornada en la que llegará la hora de ver sobre el verde a Argentina, México o Francia entre otras.

En el grupo C, Los de Lionel Scaloni tienen la oportunidad de comenzar el torneo contra una de las seleccones más débiles del campeonato: Arabia Saudita. Por otro lado, México comenzará su camino contra Polonia, una de las menos fuertes del continente europeo, pero que cuenta en sus filas con el delantero estrella del F.C. Barcelona, Robert Lewandowski, como principal amenaza.

Por su lado, Francia, la actual campeona del mundo, parte como la favorita del grupo D y se enfrentará este 22 de noviembre a Australia, selección que disputará su quinto mundial de forma consecutiva.

Partidos de hoy, 22 de noviembre, en el Mundial de Qatar 2022

Estos son todos los partidos que tendrán lugar este 22 de noviembre y la hora a la que darán comienzo:

Argentina – Arabia Saudita

Hora local en Qatar: 13:00

Estados Unidos: 5 a.m. (hora de Miami ) – 2 a.m. (horario del pacífico)

México: 4 a.m.

Colombia 5 a.m.

Argentina: 7 a.m.

España: 11:00

Dinamarca – Túnez

Hora local en Qatar: 16:00

Estados Unidos: 8 a.m. (hora de Miami ) – 5 a.m. (horario del pacífico)

México: 7 a.m.

Colombia 8 a.m.

Argentina: 10 a.m.

España: 14:00

México – Polonia

Hora local en Qatar: 19:00

Estados Unidos: 11 a.m. (hora de Miami ) – 8 a.m. (horario del pacífico)

México: 10 a.m.

Colombia 11 a.m.

Argentina: 1 p.m.

España: 17:00

Francia – Australia

Hora local en Qatar: 22:00

Estados Unidos: 2 p.m. (hora de Miami ) – 12 a.m. (horario del pacífico)

México: 1 p.m.

Colombia 2 p.m.

Argentina: 4 p.m.

España: 20:00

