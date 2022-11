Muere el cantante Aaron Carter a los 34 años

(CNN) — Aaron Carter, cantante que encontró la fama por primera vez cuando era niño con canciones pop como “I…

(CNN) — Aaron Carter, cantante que encontró la fama por primera vez cuando era niño con canciones pop como “I Want Candy”, murió, dijo a CNN una fuente cercana a la familia. Tenía 34 años.

Un portavoz del Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles le dijo a CNN que respondieron a una llamada de ayuda en la casa de Carter en Lancaster, California, el sábado por la mañana alrededor de las 11 a.m. hora local, donde se encontró una persona fallecida en la escena.

Fue encontrado muerto en su bañera, dijo la fuente.

FOTOS | Los famosos que han muerto en 2022

Las autoridades no dieron información sobre una posible causa de muerte.

A Carter, famoso también por la canción pop “Crush on You”, le sobrevive su hijo de 11 meses, Prince.

El cantante recibió bastante apoyo de sus seguidores y otras celebridades en 2017 después de declararse bisexual.

“Hay algo que me gustaría decir que siento que es importante para mí y mi identidad, que me ha estado pesando en el pecho durante casi la mitad de mi vida”, escribió Carter en Twitter. “Esto no me da vergüenza, solo un peso y una carga a los que me he aferrado durante mucho tiempo y que me gustaría quitarme de encima”.

Luego explicó que alrededor de los 13 años “comenzó a encontrar atractivos a chicos y chicas”.

Aaron Carter actuando aquí en 2013. Crédito: Ben Gabbe/WireImage/Getty Images

“Hubo años que pasaron que lo pensé, pero no fue hasta los 17 años, después de unas cuantas relaciones con chicas, tuve una experiencia con un hombre que me atraía, alguien con quien también trabajé y crecí”.

El cantante se sinceró en 2019 en un episodio de “The Doctors” sobre su batalla con múltiples problemas de salud mental, incluido el trastorno de personalidad múltiple, la esquizofrenia, la ansiedad aguda y la depresión maníaca.

“Esta es mi realidad”, dijo Carter mientras sostenía una bolsa de plástico con varios frascos recetados en un video que aparece en la página de Facebook del programa.

En 2017, Carter fue arrestado en Georgia bajo sospecha de conducir bajo la influencia y posesión de marihuana mientras él y su novia de entonces Madison Parker viajaban por el condado de Habersham.

El cantante luego dijo en una entrevista que no bebe y negó que tenga un problema con las drogas, informó anteriormente CNN.

“No necesito ayuda”, dijo. “Lo que necesito es que la gente entienda que soy humano y que cometo errores como cualquier otra persona en este mundo, pero nunca arriesgaría mi vida ni la de mi novia”.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.