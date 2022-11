Mira el nuevo avance de “Avatar: The Way of Water” CNN

(CNN) — “Avatar: The Way of Water”, la muy esperada secuela de “Avatar”, está llena de aventuras bajo el mar.…

(CNN) — “Avatar: The Way of Water”, la muy esperada secuela de “Avatar”, está llena de aventuras bajo el mar. Las estrellas de “Avatar” Sam Worthington y Zoe Saldana están de regreso para la secuela que llegará a los cines el 16 de diciembre. Las entradas ya están en preventa. El nuevo tráiler se presentó en ESPN este lunes durante la noche de fútbol americano. La película de 2009 sigue siendo la más taquillera de todos los tiempos, con una recaudación de más de US$ 2.700 millones en la taquilla mundial. Actualmente se puede ver en streaming en Disney+ y se reestrenó en cines a principios de este año. Dirigida por James Cameron, Worthington y Saldaña regresan como Jake y Neytiri. Ahora viven en Pandora con su familia. Cameron, que lleva trabajando en “The Way of the Water” desde 2013, declaró a GQ que para que la película sea rentable “tendrá que ser la tercera o cuarta más taquillera de la historia. Ese es su umbral. Así salimos sin pérdidas”. Sigourney Weaver, Cliff Curtis, Edie Falco, Michelle Yeoh, Jemaine Clement, Oona Chaplin, Vin Diesel, Stephen Lang, Matt Gerald, Joel David Moore, CCH Pounder, Dileep Rao, Giovanni Ribisi y Kate Winslet también protagonizan la película. La película es la primera de las cuatro secuelas de “Avatar” previstas. La tercera película de Avatar, aún sin título, se estrenará el 20 de diciembre de 2024. The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

This content was republished with permission from CNN.