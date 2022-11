México – Polonia en Qatar 2022: a qué hora empieza y cómo ver por televisión e internet

(CNN Español) — La actividad de la jornada 1 de fase de grupos continúa este martes en el Mundial de…

(CNN Español) — La actividad de la jornada 1 de fase de grupos continúa este martes en el Mundial de Qatar 2022.

Este día se juegan cuatro partidos, entre ellos el Argentina vs. Arabia Saudita y el México vs. Polonia, lo que marcará el debut en la competencia de estas cuatro selecciones del grupo C.

En esta nota, nos centraremos en el duelo entre las selecciones mexicana y polaca, que llegan como las dos candidatas a pelearle el grupo a Argentina, una de las escuadras favoritas a llevarse el Mundial de Qatar.

¿Podrá la escuadra de Robert Lewandowski vencer al “Tri” comandado por Guillermo Ochoa? Te damos los detalles para que no te pierdas este partido.

Guillermo Ochoa, portero de México, y Robert Lewandowski, delantero de Polonia. (Crédito: imagen creada con fotos de Getty Images)

A qué hora empieza el México vs. Polonia

México: 10 am

Estados Unidos: 11 am

Argentina: 1 pm

Colombia: 11 am

España: 5 pm

Perú: 11 am

Venezuela: 12 pm

Ecuador: 11 am

Cómo ver por televisión e internet

México: canal 5, canal 7, VIX, TUDN, Sky Sports

Estados Unidos: Fox, Telemundo, Telemundo Deportes, Peacock

Argentina: TyC Sports, TyC Sports Play, DIRECTV Sports, DIRECTV GO

Colombia: Caracol Televisión, Canal RCN, DIRECTV Sports, DIRECTV GO

España: Gol Mundial

Perú: DIRECTV Sports, DIRECTV GO, Latina

Venezuela: DIRECTV Sports, DIRECTV GO

Ecuador: DIRECTV Sports, DIRECTV GO, Teleamazonas

