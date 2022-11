Manchester United anuncia que Cristiano Ronaldo saldrá del club por “muto acuerdo”

(CNN Español) — Después de semanas de tensión, entrevistas explosivas y declaraciones cruzadas, Cristiano Ronaldo finalmente saldrá del Manchester United.…

(CNN Español) — Después de semanas de tensión, entrevistas explosivas y declaraciones cruzadas, Cristiano Ronaldo finalmente saldrá del Manchester United.

“Cristiano Ronaldo dejará el Manchester United de mutuo acuerdo, con efecto inmediato. El club le agradece su inmensa contribución a lo largo de dos etapas en Old Trafford”, dijo el club en un comunicado divulgado en redes sociales.

Cristiano Ronaldo is to leave Manchester United by mutual agreement, with immediate effect.

The club thanks him for his immense contribution across two spells at Old Trafford.#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) November 22, 2022

El portugués anotó 145 goles en 346 partidos con el club (en total) que lo llevó a la gloria y con el que ganó una Champions League antes de su ciclo estelar en el real Madrid.

“Todos en el Manchester United siguen enfocados en continuar el progreso del equipo bajo Erik ten Hag y trabajar juntos para lograr el éxito en el campo”, dijo el club en el comunicado.

El Manchester United había anunciado la semana pasada que habían “iniciado los pasos apropiados” en respuesta a la reciente entrevista del delantero estrella. Ronaldo concedió una entrevista a Piers Morgan de TalkTV en la que dijo que se sentía traicionado por el club, manifestó su falta de respeto por el técnico Erik ten Hag y puso en duda si volvería al equipo.

En la entrevista para TalkTV, Piers Morgan le preguntó a Ronaldo si la jerarquía del United estaba tratando de sacarlo del club.

“Sí, no solo el entrenador (Ten Hag), sino otros dos o tres muchachos alrededor del club. Me sentí traicionado”, dijo.

“Sí, me siento traicionado, y sentí que algunas personas no me quieren aquí, no solo este año, sino también el año pasado”.

Ronaldo se reincorporó al Manchester United procedente de la Juventus para una segunda etapa en Old Trafford en agosto de 2021 con un contrato de dos años, regresando al club donde ganó ocho trofeos importantes entre 2003 y 2009.

Cristiano Ronaldo es parte de la selección de Portugal para el Mundial de Qatar 2022. El delantero jugará su quinto y seguramente último Mundial.

Con información de Matt Foster

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.