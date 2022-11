(CNN) — Los jugadores de la selección de Alemania se taparon la boca con las manos durante una foto de…

(CNN) — Los jugadores de la selección de Alemania se taparon la boca con las manos durante una foto de equipo antes de su partido contra Japón en el Grupo E de la Copa del Mundo, mientras continuaba la disputa sobre la amenaza de sanciones de la FIFA por el brazalete “OneLove”.

Todos los jugadores de Alemania participaron en el gesto ante decenas de fotógrafos en el campo de juego antes del inicio del partido en el Estadio Internacional Khalifa en Doha, después de que la FIFA amenazara a siete equipos europeos con sanciones si llevaban el brazalete que simboliza la diversidad y la tolerancia.

Este miércoles, la federación alemana de fútbol (DFB) publicó una serie de tuits en los que indica que la FIFA les impidió usar su voz para promover los derechos humanos en la Copa del Mundo.

Capitanes de varios países europeos no usarán el brazalete “OneLove”, que se opone a la discriminación, en el Mundial de Qatar

“Negarnos el brazalete es lo mismo que negarnos la voz. Mantenemos nuestra posición”, dijo la DFB en un tuit con una imagen de los jugadores alemanes tapándose la boca con las manos.

“No se trataba de hacer una declaración política: los derechos humanos no son negociables… Por eso este mensaje es tan importante para nosotros”.

“Queríamos usar el brazalete de nuestro capitán para defender los valores que tenemos en la selección de Alemania: diversidad y respeto mutuo. Junto con otras naciones, queríamos que nuestra voz se escuchara”, indicó la selección alemana en las redes sociales.

CNN se ha puesto en contacto con la FIFA para hacer comentarios.

Brazaletes OneLove

Inglaterra, Países Bajos, Bélgica, Dinamarca, Alemania, Suiza y Gales estaban listos para participar en la campaña “OneLove” para promover la inclusión y oponerse a la discriminación.

Las asociaciones de esos países dijeron en un comunicado este lunes que el brazalete, que presenta un corazón rayado en diferentes colores para representar todas las herencias, orígenes, géneros e identidades sexuales, no se usará en Qatar.

“La FIFA ha dejado muy claro que impondrá sanciones deportivas si nuestros capitanes usan los brazaletes en el campo de juego”, se lee en el comunicado conjunto.

“Como federaciones nacionales, no podemos poner a nuestros jugadores en una posición en la que puedan enfrentar sanciones deportivas, incluidas las reservas, por lo que hemos pedido a los capitanes que no intenten usar los brazaletes en los partidos de la Copa Mundial de la FIFA”, agrega el comunicado.

