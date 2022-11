Las casas están cayendo al océano en Florida. Esto es lo que hay detrás de la peligrosa situación

(CNN) — Casas y edificios se están derrumbando en el océano y las autoridades han emitido advertencias para evacuar algunas…

(CNN) — Casas y edificios se están derrumbando en el océano y las autoridades han emitido advertencias para evacuar algunas áreas a medida que el ciclón tropical Nicole empuja un enorme volumen de agua del océano hacia la costa del sureste de Florida.

Un video del condado de Volusia muestra cómo las casas se desmoronan, reducidas a escombros, mientras las olas de Nicole erosionan la costa. Otro video muestra la oficina de seguridad de la playa del condado derrumbándose por la subida del agua.

“Ahora mismo, la zona cero está aquí”, dijo el sheriff del condado de Volusia, Mike Chitwood, a la cadena de televisión WESH-TV, afiliada a CNN, el miércoles, mientras Nicole llegaba a tierra como huracán de categoría 1.

Una casa junto a la playa de Wilbur-by-the-Sea quedó al borde de un acantilado de arena el miércoles luego de que el fuerte oleaje y la mareajada causada por la tormenta tropical Nicole arrastrara unos 6 metros de arena. Crédito: WKMG

Un área de ladrillos fuera de la casa parcialmente arrasada, con apenas unos centímetros de arena entre la casa y la playa de abajo. Crédito: WESH

Hay tres factores principales que contribuyen a la peligrosa situación de la costa.

La marejada por el ciclón Nicole, que alcanzó un máximo de 1,8 metros (6 pies) este jueves por la mañana, es significativa debido a la magnitud de la tormenta cuando se acercó a Florida el miércoles, con vientos de fuerza de tormenta tropical que se extiende por más de 800 kilómetros (500 millas).

Esa marejada llegó a la costa sobre mareas excepcionalmente altas asociadas a la luna llena de esta semana.

Y detrás de todo esto, el nivel del mar en esta parte de Florida ha subido más de 30 centímetros (1 pie) en los últimos 100 años, según datos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), y la mayor parte de ese aumento se ha producido en las últimas tres décadas.

Los científicos e investigadores llevan tiempo advirtiendo que el aumento del nivel del mar está provocando más erosión e inundaciones por las mareas altas, especialmente durante las tormentas costeras extremas. Esto está poniendo aún más presión sobre los diques, que están destinados a proteger a las comunidades costeras de las altas olas y los niveles de agua crecientes.

“Brian McNoldy, investigador asociado de la Escuela de Ciencias Marinas y Atmosféricas de la Universidad de Miami, explicó a CNN que el aumento del nivel del mar aumenta gradualmente la presión sobre los diques. “Cada vez más de ellos están gradualmente, completamente sumergidos en agua salada, lo que no le gusta al concreto”.

La población de Florida se incrementa vertiginosamente en la región más afectada por el huracán Ian

McNoldy también señaló que estos muros están envejeciendo, y que el carácter consecutivo de las tormentas está haciendo que los diques sean más vulnerables. Hace solo seis semanas, la marejada ciclónica del huracán Ian erosionó partes de la costa oriental de Florida.

“No hace falta una tormenta fuerte, basta con que las mareas altas o agitadas por la tormenta arrastren o pongan una tensión extra en los muros”, dijo. “Al tener estas dos tormentas con seis semanas de diferencia, si no se da tiempo a los lugares para reparar o reponer, cada tormenta deja definitivamente su marca”.

El aumento del nivel del mar está poniendo más casas costeras en riesgo de marejadas, mareas altas y grandes olas. Crédito: WKMG

Se ven partes de casas derrumbándose en la playa debido a la marejada de tormenta por el huracán Nicole, este jueves 10 de noviembre de 2022, en Wilbur-By-The-Sea, Florida Crédito: John Raoux/AP

Muchas comunidades costeras de EE.UU. experimentan regularmente inundaciones de marea, o inundaciones por mareas altas. La subida del nivel del mar, provocada por el aumento de la temperatura del agua y el deshielo de los glaciares y las capas de hielo, aumenta los peligros a los que están expuestos los residentes de la costa.

La NOAA informó en 2019 que para 2050, Estados Unidos experimentará entre 25 y 75 días de inundaciones por mareas altas.

Además, las marejadas producidas por los huracanes son cada vez más altas, y las casas y otras infraestructuras críticas están ahora expuestas al agua salada y a la erosión, en comparación con hace unas décadas.

