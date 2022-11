La visibilidad será casi nula en partes del estado de Nueva York azotadas por una nevada por efecto lacustre

(CNN) — Partes del estado de Nueva York están siendo golpeadas este jueves por una tormenta de nieve que podría…

(CNN) — Partes del estado de Nueva York están siendo golpeadas este jueves por una tormenta de nieve que podría cerrar las carreteras y paralizar las ciudades por días.

“El Servicio Meteorológico Nacional de Búfalo informó que este fenómeno podría producir una nevada paralizante que podrían medir hasta un metro para las áreas metropolitanas de Buffalo y Watertown”.

Los totales de nieve de efecto lacustre podrían alcanzar hasta un metro en partes del oeste de Nueva York. El mapa muestra la previsión de caída de nieve hasta el domingo, en pulgadas.

La violenta nevada por efecto lacustre comenzó el miércoles y se espera que cause condiciones difíciles en las carreteras al menos hasta el final de la semana.

“La visibilidad será casi nula y las carreteras estarán cubiertas de nieve, lo que hará que los viajes sean peligrosos o casi imposibles”, dijo el Servicio Meteorológico Nacional.

Alrededor de 6 millones de personas en cinco estados de los Grandes Lagos, desde Wisconsin hasta Ohio y Nueva York, estaban bajo alerta de nieve este jueves, dijo el meteorólogo de CNN, Dave Hennen.

Esta mañana, la nevada había dejado caer más de 40 cm de nieve en el centro de Monroe en el noreste de Ohio. Erie, Pennsylvania, recibió 29 cm y Springboro, a unos 60 kilómetros al suroeste de Erie, se cubrió con casi 35 cm.

Se espera que la nieve más pesada comience el jueves por la noche y dure hasta el viernes, con más rachas de nieve intensa durante el fin de semana, dijo el servicio meteorológico.

“Esto será un evento de nevada de efecto lacustre muy duradero e importante al este del lago Erie y el lago Ontario”, dijo el meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional Jon Hitchcock a CNN.

Se prevé que al menos 1 metro de nieve se acumule en Buffalo entre este jueves por la noche y el domingo por la mañana, dijeron los meteorólogos.

Las zonas situadas a sotavento de los lagos Erie y Ontario podrían recibir truenos y relámpagos además de la nevada.

Además de Buffalo, se pronostican varios metros de nieve en la zona de Watertown en Nueva York, así como en el noroeste de Pensilvania, indicó el Servicio Meteorológico Nacional.

La nieve podría caer a un ritmo de 7 centímetros por hora en algunos lugares, con una acumulación de nieve de hasta 121 cm en algunas áreas.

Las nevadas por efecto lacustre afectan otros estados

Partes de Indiana y el noreste de Ohio ya recibieron más de 30 cm de nieve, dijo Hennen.

A heavy lake effect snow band is expected to develop late Thu pm across the Tug Hill of NY, and shift NW into S St. Lawrence Co early Fri am. Snowfall rates of 1-2″/hr are possible Fri with the heaviest accum. S of Route 68 where total accum. are expected to range from 1-2 ft. pic.twitter.com/Hwm0Qa6xoO

— NWS Burlington (@NWSBurlington) November 17, 2022

Esos estados están siendo golpeados por nevadas por efecto lacustre, que ocurre cuando las condiciones muy frías y ventosas se forman sobre un lago no tan frío.

Un lago, por ejemplo, puede estar a unos 4,4 °C, mientras que la temperatura del aire puede estar muy por debajo del punto de congelación.

“Esa diferencia de temperaturas crea cierta inestabilidad y el agua proporciona una fuente de humedad”, dijo el meteorólogo de CNN Brandon Miller. “Cuando llega a tierra, deposita vapor de agua en forma de nieve”.

Las intensas nevadas por efecto lacustre pueden ser mortales. En noviembre de 2014, una tormenta similar en el oeste de Nueva York provocó al menos 13 muertes, “cientos de derrumbes de techos importantes y fallas estructurales”, dijo el Servicio Meteorológico Nacional.

“No subestimen esta tormenta”

El tráfico comercial estará prohibido a partir de las 4 de la tarde del jueves a lo largo de 200 km de la autopista del estado de Nueva York (Interestatal 90) en el área de Rochester y Buffalo hasta la frontera con Pensilvania, dijo la oficina de la gobernadora Kathy Hochul.

Los residentes deben tomar precauciones, y cuidarse, instó el jefe de los servicios de emergencia del estado.

“No subestimen esta tormenta”, dijo Jackie Bray, comisionada de la División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia del estado de Nueva York.

“Todos debemos comprobar cómo están nuestros vecinos, especialmente los más vulnerables, para ayudarles a prepararse para el clima invernal que se prevé”.

Se espera un estado de emergencia

La nieve cayó el miércoles en Erie, Pennsylvania, cuando la primera tormenta de efecto lacustre de esta temporada golpeó el área. Crédito: Christopher Millette/Erie Times-News/USA Today

La gobernadora de Nueva York planea emitir el estado de emergencia este jueves, dijo.

“Mi equipo y yo estamos desplegando los recursos de respuesta de emergencia antes de la tormenta, permanecemos en contacto constante con los funcionarios locales, y estamos centrados en el pronóstico”, dijo Hochul en un comunicado de prensa.

“Los neoyorquinos deben permanecer atentos antes de la tormenta y evitar cualquier viaje innecesario durante estas condiciones peligrosas”.

— Los meteorólogos de CNN Robert Shackelford y Taylor Ward y Rob Frehse de CNN contribuyeron con este reportaje.

