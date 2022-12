La lava del volcán Mauna Loa va hacia una importante carretera de Hawai, pero el gobernador dice que es seguro visitar la isla

(CNN) — El mayor volcán activo del mundo está lanza fuentes de lava de más de 30 metros de altura…

(CNN) — El mayor volcán activo del mundo está lanza fuentes de lava de más de 30 metros de altura y envía un río de roca fundida hacia la carretera principal de la Gran Isla de Hawai.

El borde principal del flujo de lava que brota del Mauna Loa está a unos 7 kilómetros de Saddle Road, también conocida como Daniel K. Inouye Highway, dijo este miércoles por la mañana el sitio web de la Agencia de Defensa Civil del Condado de Hawai.

“No representa una amenaza para ninguna comunidad en este momento”, indicó la agencia. Pero el estacionamiento a lo largo de la autopista está prohibido entre los marcadores de milla 16 a 31, y cualquier vehículo dejado allí podría ser remolcado.

La erupción del Mauna Loa propulsó lava hasta 45 metros de altura, según tuiteó el Servicio Geológico de Estados Unidos. Al menos un flujo de lava tenía varios metros de espesor.

Sharing with you this evening, video from #MaunaLoa's NE Rift Zone. At ~11 am on Nov 29, 2022, the lava fountains were measured at 35-40 meters (115-148 ft) in height. The second video shows an 'a'ā lava flow several meters (yards) thick, moving to the northeast. #MaunaLoaErupts

A solo 33 km de Mauna Loa, otro volcán activo en el Parque Nacional de los Volcanes de Hawai sigue en erupción. Mientras que el Mauna Loa entró en erupción por primera vez en 38 años esta semana, su vecino, el Kilauea, ha estado activo desde el año pasado.

A pesar de las dos erupciones, el gobernador David Ige dijo que sigue siendo seguro visitar la Gran Isla.

“Animamos a todos los que tienen planes de visitar la isla a que sigan adelante”, dijo Ige a CNN este miércoles.

“Es completamente seguro. El lugar de la erupción está en lo alto de la montaña, y está en un lugar relativamente aislado”, afirmó.

Sin embargo, los conductores distraídos que contemplan los flujos de lava podrían causar problemas, precisó Ige.

“Nos preocupa porque los visitantes y los residentes se detienen a lo largo de la carretera, y a veces los conductores no prestan toda su atención”, dijo.

“Así que nos preocupa el control del tráfico en la autopista”.

Preocupación por los gases peligrosos

Aunque las autoridades han dicho que no hay una amenaza inminente para las propiedades, una serie de peligros potenciales para la salud podrían persistir en el aire.

Los gases volcánicos, las cenizas finas y los llamados “cabellos de Pele (hebras de vidrio volcánico), podrían ser arrastrados por el viento, según el estudio geológico. Y las autoridades sanitarias estatales han advertido de la posibilidad de que se produzca niebla volcánica.

El departamento de salud de Hawai advirtió a los residentes y visitantes sobre “las condiciones de niebla, la ceniza en el aire, y los niveles de dióxido de azufre que aumentan y fluctúan en varias áreas del estado”.

Los niños, los adultos mayores y las personas con problemas respiratorios deben reducir las actividades al aire libre que causan una respiración agitada y reducir la exposición al permanecer en el interior y cerrar las ventanas y puertas si las condiciones de niebla se desarrollan, dijo el departamento de salud.

El gobernador reconoció la posibilidad de que se produzcan riesgos en el aire y dijo que las autoridades están haciendo un seguimiento de los monitores de calidad del aire en toda la isla.

“La preocupación se centra en los gases peligrosos procedentes de las fisuras. Y el más peligroso es el dióxido de azufre”, dijo Ige este miércoles. “La observación del volcán debe realizarse a distancia. No es seguro acercarse”.

Aunque no se han emitido órdenes de evacuación, Ige dijo que había firmado una proclamación de emergencia como medida “proactiva”.

Last night I issued an Emergency Proclamation for the Mauna Loa eruption to allow responders to act quickly or limit access, if necessary, as the eruption continues.

La proclamación “pondría a disposición todos los equipos de emergencia, si fuera necesario activar la Guardia Nacional, para ayudar a controlar y mantener a la gente alejada del volcán”, afirmó Ige. “O en caso de que fueran necesarias las evacuaciones, eso nos permitiría actuar con rapidez y prontitud”.

El volcán Mauna Loa escupió lava este lunes en el área de la Zona de Falla del Noreste de Hawai. Crédito: USGS/Patrulla Aérea Civil/Reuters

Las erupciones del Mauna Loa pueden ser “muy dinámicas”

A más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, el Mauna Loa es el mayor volcán activo del mundo.

“Basándonos en eventos pasados, las primeras etapas de una erupción en la zona de la grieta del Mauna Loa pueden ser muy dinámicas, y la ubicación y el avance de los flujos de lava pueden cambiar rápidamente”, indicó el estudio geológico a principios de esta semana.

La erupción y el flujo de lava también han cortado la energía e impedido el acceso a una herramienta climática crítica utilizada para mantener la llamada “Curva de Keeling”, que es la medida autorizada del dióxido de carbono atmosférico y una prueba científica vital para la crisis climática.

El gráfico de la Curva de Keeling se compone de las mediciones diarias de la concentración de dióxido de carbono realizadas en Mauna Loa desde 1958.

“Es algo muy importante. Es el registro central de la comprensión actual del problema climático”, dijo Ralph Keeling, geocientífico del Instituto Scripps de Oceanografía de la Universidad de California en San Diego e hijo del creador de la Curva de Keeling.

Dave Alsup, Rachel Ramirez, Chris Boyette y Monica Garrett contribuyeron con este reportaje.

