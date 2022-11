Ingreso Solidario se acabará: los cambios que hará el gobierno Petro para lo que resta de 2022

(CNN Español) — El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que el programa Ingreso Solidario, una ayuda económica creada por…

(CNN Español) — El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que el programa Ingreso Solidario, una ayuda económica creada por su antecesor durante la pandemia para las familias de escasos recursos, se acabará el 31 de diciembre de 2022.

“No dejaron dinero para el año entrante”, dijo Petro este viernes en el municipio de Bosconia, Cesar, donde instaló el Puesto de Mando Unificado para atender la emergencia invernal.

Petro dijo que este pago se transformará en lo que queda del año (es decir para los pagos del último ciclo) y una madre soltera recibirá 500.000 pesos mensuales, es decir, unos US$ 103 al cambio actual.

“[Para que] esa madre no solo salga de la línea de pobreza que dicen los estadísticos, sino que pueda llevar alimentación a sus hijos e hijas, protegiéndolas de la desnutrición”, dijo Petro, sin dar más detalles sobre los cambios en el programa.

¿Qué cambia para este último ciclo de Ingreso Solidario?

Petro dijo que las “madres cabeza de familia” que tengan hijos “en la infancia” recibirán el Ingreso Solidario en el último pago del año, pero no detalló qué pasará con los otros beneficiarios que también reciben dinero de este programa en la actualidad.

Durante el gobierno de Iván Duque las familias recibían 160.000 pesos por mes, (unos US$ 40 al cambio de entonces) y desde marzo de 2022 fueron 190.000 pesos mensuales (alrededor de US$ 45).

En junio de 2022, el pago se estableció de manera diferencial según el nivel de Sisbén de cada familia y la cantidad de personas en cada hogar, así:

Un hogar con un miembro en grupo A recibía 400.000 pesos cada dos meses. (Aproximadamente US$ 82 al cambio actual)

Un hogar con un miembro del grupo B, 380.000 (US$ 78)

Un hogar con dos personas en el grupo A recibirá 440.000 pesos (unos US$ 90)

Un hogar con dos personas del grupo B recibirá 396.000 (US$ 81,80)

Un hogar con tres miembros en grupo A recibirá 480.000 (US$ 99)

Un hogar con tres miembros en grupo B, 412.000 (US$ 85)

Un hogar con 4 o más miembros en grupo A recibirá 520.000 (US$ 107)

Un hogar con 4 o más miembros del grupo B, 428.000 (US$ 88)

Y en septiembre, el primer pago del gobierno Petro, los pagos se ajustaron así:

Hogares con una persona del grupo A — 420.000 pesos (US$ 86 dólares al cambio actual de noviembre de 2022)

Hogares con 2 o más persona del grupo A — 435.000 (US$ 89 dólares al cambio actual)

Hogares con una persona del grupo B — 410.000 (US$ 84)

Hogares con dos o más personas del grupo B — 420.000 (US$ 86)

Los hogares sin Sisbén recibieron 400.000 pesos, unos US$ 82 al cambio actual.

¿Cuándo se hará el último pago de Ingreso Solidario?

Petro no anunció cambios en las fechas de pago, por lo que el próximo pago, del sexto ciclo de 2022, se tiene programado para la segunda semana de noviembre de 2022.

No se anunciaron cambios a otros programas de ayudas económicas como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor, entre otros.

